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Общество

Пятничный демотиватор. «Отмывание денег», Аль Капоне и прачечные

Коллеги, давайте немного отвлечемся от работы. Подготовили для вас интересную историю про отмывание денег. Откуда взялся термин отмывание денег? При чем здесь Аль Капоне и прачечные? Давайте узнаем.
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Пятничный демотиватор. «Отмывание денег», Аль Капоне и прачечные
фото freepik.com

Налоговые службы всего мира активно борются с отмыванием денег — легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. У нас уже давно принят ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но история борьбы с отмывом началась намного раньше.

Она началась с американской мафии двадцатых годов прошлого века, действовавшей во времена Великой американской депрессии (безусловно, есть другие теории на этот счет, но мы рассмотрим именно эту). Альфонсе Габриэль Капоне также известный как Аль Капоне ввел в обиход словосочетание «отмывание денег» и вложил в него определенный смысл.

Так кто же такой Аль Капоне? Сомневаюсь, что найдётся много людей, которые о нем ничего не знают. Одну из самых жестоких страниц в истории американской мафии написал именно он «торговец старинной мебелью», бывший вышибала в бильярдном клубе, американец из итальянской диаспоры, житель Чикаго. Он вступил на тернистый путь мафиози еще школьником, а уже в 26 лет возглавил банду Торрио из тысячи бойцов.

В период с 1920 по 1930 годы, основная сфера Капоне — бутлегерство (торговля контрабандным алкоголем во времена действия Сухого закона в США), игорный бизнес, и, конечно, рэкет. Надо отметит, что «бизнес» шел у него более чем хорошо. Что и неудивительно. Но, все прекрасно понимают, что мало заработать деньги, надо еще сделать так, чтобы их можно было спокойно тратить (вспомним сериал «Во все тяжкие»).

В поисках способов легализации своих «грязных» доходов Аль открывает сеть общественных автоматических прачечных — ландроматов.

Этот бизнес позволяет ему в прямом смысле отстирывать «грязные» деньги. Дело развернулось с размахом — сеть прачечных одновременно открылась во всех крупных городах Америки, а низкие цены на услугу обеспечили высокий спрос на сервис. Было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому доходы можно было писать практически любые. Что он и делал. Бухгалтеры мафиози рисовали в отчетности существенные цифры, которые проверить никто не мог, а из-за высокого спроса на услуги прачечных они были в достаточной мере обоснованы и не вызывали подозрений со стороны полиции и налоговиков. После чего некоторые суммы уже «отмытых» денег от прачечных смешивались с деньгами мафии. Отсюда, по одной из версий, и пошло выражение «отмывать деньги». Вуаля!

Надо отметить, что в июле 1931 года Капоне предстал перед федеральным судом и в мае 1932 года был приговорён к 11 годам тюремного заключения в исправительном заведении Атланты за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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