Борьба с тазиками. Депутаты предлагают отключать горячую воду летом всего на три дня

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней, об этом он сообщил РИА Новости, также он направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

Он убежден, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 г., но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — заявил Чернышов.

По его словам, первым городом с новым графиком отключения горячей воды должна стать Москва «как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры». После этого практика должна распространиться и на другие города России, цитируют слова Чернышова Ведомости.

А вы уже подготовились к летнему отключению горячей воды? Что у вас тазики, бойлер или водонагреватель?