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Общество

Борьба с тазиками. Депутаты предлагают отключать горячую воду летом всего на три дня

Хорошие новости! Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.
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Борьба с тазиками. Депутаты предлагают отключать горячую воду летом всего на три дня
Изображение от freepik.com

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней, об этом он сообщил РИА Новости, также он направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

Он убежден, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 г., но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — заявил Чернышов.

По его словам, первым городом с новым графиком отключения горячей воды должна стать Москва «как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры». После этого практика должна распространиться и на другие города России, цитируют слова Чернышова Ведомости.

А вы уже подготовились к летнему отключению горячей воды? Что у вас тазики, бойлер или водонагреватель?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

28 подписчиков

Комментарии

8
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 50 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов))) Зайка моя! (с)

    ха-ха "современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю"

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    43 минуты назад

    Депутаты вообще в отдельной вселенной живут.

    • Логотип nlukina
      nlukina 40 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Ну, им-то в тазиках мыться не надо

  • Логотип yekaterinamannikova
    yekaterinamannikova 36 минут назад

    Он убежден, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.

    Технологии-то может быть и позволяют, а вот система водоканалов в большинстве городов, нет..

  • Логотип аноним 26042016
    аноним 26042016 9 минут назад

    ну надо парню выделиться

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 2 минуты назад

    Natalikr

    объясните мне как современные технологии соотносятся с прорывами в трубах? у вас в Москве какие-то ново-технологичные трубы? нанотехнологии или еще что-то?

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