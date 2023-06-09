Борьба с тазиками. Депутаты предлагают отключать горячую воду летом всего на три дня

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней, об этом он сообщил РИА Новости, также он направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.
Он убежден, что современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю.
«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 г., но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — заявил Чернышов.
По его словам, первым городом с новым графиком отключения горячей воды должна стать Москва «как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры». После этого практика должна распространиться и на другие города России, цитируют слова Чернышова Ведомости.
А вы уже подготовились к летнему отключению горячей воды? Что у вас тазики, бойлер или водонагреватель?
Комментарии8
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов))) Зайка моя! (с)
ха-ха "современные технологии позволяют провести ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения за три дня, а не за неделю"
Депутаты вообще в отдельной вселенной живут.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Ну, им-то в тазиках мыться не надо
Технологии-то может быть и позволяют, а вот система водоканалов в большинстве городов, нет..
ну надо парню выделиться
Natalikr
объясните мне как современные технологии соотносятся с прорывами в трубах? у вас в Москве какие-то ново-технологичные трубы? нанотехнологии или еще что-то?