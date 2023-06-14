Самые необычные имена новорожденных в 2023 году. На что способна фантазия родителей?

Предлагаю немного отвлечься от работы! Давайте узнаем, как далеко способны зайти родители в стремлении выделиться. Названы самые необычные имена новорожденных за 2023 год. Денница, Лукас Рики, Тео, Марио и Модест.

В Москве в первом квартале 2023 года родились девочки, которых назвали Барбара, Денница, Эврика, и мальчики — Лукас Рики, Марио и Модест, сообщила РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.

«Среди необычных женских популярных имен можно выделить — Милана, Кира, Есения, Агата. Также встречаются редкие необычные имена — Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница — со старославянского означает «утренняя звезда», дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика», — рассказала Уханёва.

По её словам, среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест.

Пятерка самых популярных имен среди новорожденных года не изменилась. Среди девочек по-прежнему популярны имена София или Софья, Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев.