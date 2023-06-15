Егоров: под проверки попадают только 0,01% компаний. ФНС перешла на предпроверочный анализ

Всего 0,01% компаний в малом бизнесе попадают под налоговые проверки. Остальных налоговики проверяют на предпроверочном анализе. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на ПМЭФ.

«Что произошло? Мы перешли в аналитический контроль, так называемый предпроверочный анализ. И он стал заместителем контрольного блока» — пояснил он.

По словам Даниила Егорова, этот подход продолжает совершенствоваться. Благодаря обратной связи от бизнеса и пересмотру подходов в работе, количество истребуемых документов по сравнению с 2021 годом уже сократилось на 50 процентов, пишет «Российская газета».

Глава ФНС России также отметил, что на сегодняшний день более 90% организаций и ИП взаимодействуют с ФНС в электронном виде вопреки расхожему мнению, что с налоговой можно общаться только на бумаге. При этом 45% счетов-фактур между представителями бизнеса также проходят в электронном виде.