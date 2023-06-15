Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров

Очень странное заявление сделал Даниил Егоров. После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, сообщил глава ФНС на ПМЭФ-2023. Только ФНС забыла посчитать ошибки в самом разделах ЕНС в личных кабинетах.

После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, заявил глава ФНС на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Егорова, благодаря ЕНС возврат переплаты и отмена блокировок по счетам происходит в течение суток. В ближайшее время раздел ЕНС будет открыт в личных кабинетах для юрлиц.

«Потребуется время с точки зрения визуализации учетных данных по начислениям, чтобы налогоплательщикам было удобно наблюдать, что происходит в учете», — цитирует Егорова «Российская газета».

В Минфине назвали ЕНС упрощением налогового администрирования. «Когда период адаптации пройдет, я уверен, что будет общее понимание у всех, что ЕНС — это движение в правильном направлении», — подчеркнул замглавы ведомства Алексей Сазанов.