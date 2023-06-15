Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров

После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, заявил глава ФНС на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Егорова, благодаря ЕНС возврат переплаты и отмена блокировок по счетам происходит в течение суток. В ближайшее время раздел ЕНС будет открыт в личных кабинетах для юрлиц.
«Потребуется время с точки зрения визуализации учетных данных по начислениям, чтобы налогоплательщикам было удобно наблюдать, что происходит в учете», — цитирует Егорова «Российская газета».
В Минфине назвали ЕНС упрощением налогового администрирования. «Когда период адаптации пройдет, я уверен, что будет общее понимание у всех, что ЕНС — это движение в правильном направлении», — подчеркнул замглавы ведомства Алексей Сазанов.
Что-то с памятью моей стало… Коллеги, это внезапная амнезия? Это лечится?
Комментарии1
Ирина
Они там нас совсем за лохов держат? Или считают, что им с горы виднее? Упрощение в чём? Если "бабки" содрать и потом полгода не возвращать, то да, упростили. Тогда "верной дорогой идем, товарищи" (с). Складывается ощущение, они там пытаются замазать белой краской ржавую шестерёнку, но, собака, ржавчина всё равно проступает.
Ирина
Этот комментарий удален.