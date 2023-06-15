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ЕНП (единый налоговый платеж)

Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров

Очень странное заявление сделал Даниил Егоров. После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, сообщил глава ФНС на ПМЭФ-2023. Только ФНС забыла посчитать ошибки в самом разделах ЕНС в личных кабинетах.
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Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров

После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, заявил глава ФНС на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Егорова, благодаря ЕНС возврат переплаты и отмена блокировок по счетам происходит в течение суток. В ближайшее время раздел ЕНС будет открыт в личных кабинетах для юрлиц.

«Потребуется время с точки зрения визуализации учетных данных по начислениям, чтобы налогоплательщикам было удобно наблюдать, что происходит в учете», — цитирует Егорова «Российская газета».

В Минфине назвали ЕНС упрощением налогового администрирования. «Когда период адаптации пройдет, я уверен, что будет общее понимание у всех, что ЕНС — это движение в правильном направлении», — подчеркнул замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Что-то с памятью моей стало… Коллеги, это внезапная амнезия? Это лечится?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

32 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 13 минут назад

    Ирина

    В Минфине назвали ЕНС упрощением налогового администрирования. «Когда период адаптации пройдет, я уверен, что будет общее понимание у всех, что ЕНС — это движение в правильном направлении»

    Они там нас совсем за лохов держат? Или считают, что им с горы виднее? Упрощение в чём? Если "бабки" содрать и потом полгода не возвращать, то да, упростили. Тогда "верной дорогой идем, товарищи" (с). Складывается ощущение, они там пытаются замазать белой краской ржавую шестерёнку, но, собака, ржавчина всё равно проступает.

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 13 минут назад

    Ирина

    Этот комментарий удален.

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nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров

Очень странное заявление сделал Даниил Егоров. После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, сообщил глава ФНС на ПМЭФ-2023. Только ФНС забыла посчитать ошибки в самом разделах ЕНС в личных кабинетах.

Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров
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