Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор

60 лет назад 16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6», который вывела на орбиту Земли первая в мире женщина-космонавт. «Я – «Чайка». Как слышите? Прием...». Давайте вспомним, как Валентина Терешкова стала первопроходцем чисто мужской профессии.

Не секрет, что между СССР и США шла настоящая космическая гонка — каждая страна пыталась стать первой во всем: первой запустить в космос ракету, спутник, животных, человека, потом первой совершить выход в открытый космос, совершить первый групповой полет, совершить самый долгий полет, покорить Луну. В любой сфере конкуренты стремились обогнать друг друга.

Поэтому совершенно не удивительно, что после первых успешных запусков человека в космос, Сергею Королеву пришла идея запустить в космос женщину-космонавта.

В начале 60-х годов в Штатах (впрочем, как и у нас) женщины еще были не эмансипированы — большинство из них были домохозяйками. Поэтому выбор запустить в космос женщину был чем-то из ряда вон выходящим. Советский Союз хотел продемонстрировать, что советская женщина не только мать, жена, хозяйка, но еще прекрасный работник и пользуется в советском обществе равными правами с мужчинами.

Уже в начале 1962 года начался активный поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пять: Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва и Валентина Терешкова.

Выбрали Терешкову (скорее всего из-за ее пролетарско-крестьянское происхождения). Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором космонавтов, написал в своем дневнике: «Я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта!».

16 июня 1963 года на космодроме Байконур состоялся запуск. С Терешковой вел переговоры из ЦУП космонавт № 1 Юрий Гагарин. В 12 часов 29 минут 51 секунду ракета оторвалась от стартового «гагаринского» стола. Терешкова, чей позывной был Чайка, воскликнула: «Пошли, родная моя, пошли! Машина плавно идет, плавно идет машина! До скорой встречи!». Гагарин откликнулся: «Мы тебе самого доброго желаем. До скорой встречи!».

При полете на орбиту Чайка отмечала, что перегрузки растут, но они небольшие, и она чувствует себя отлично. В первые сутки не происходило ничего неординарного. На вторые сутки, Терешкова в ходе сеансов связи с Землей была очень уставшая, ЦУПу даже пришлось будит космонавта, чтобы скорректировать действия. На 49-м витке вокруг Земли, через двое суток 22 часа 40 минут и 48 секунд «Востока-6» приземлился.

Но по свидетельствам очевидцев, Сергей Королев за эти дни так перенервничал, что поклялся, что при нем ни одна женщина в космос больше не полетит. Кстати, он сдержал свое обещание, после полета Чайки все программы с участием женщин были отменены. И следующие 19 лет от нашей страны женщины в космос не летали.

Рекорды Валентина Терешкова:

первая женщина-космонавт в мире;

самая молодая женщина, побывавшая в космосе (26 лет);

единственная женщина, совершившая полет в одиночку.