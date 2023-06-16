Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • nlukina
  • Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор

60 лет назад 16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6», который вывела на орбиту Земли первая в мире женщина-космонавт. «Я – «Чайка». Как слышите? Прием...». Давайте вспомним, как Валентина Терешкова стала первопроходцем чисто мужской профессии.
18
Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор

Не секрет, что между СССР и США шла настоящая космическая гонка — каждая страна пыталась стать первой во всем: первой запустить в космос ракету, спутник, животных, человека, потом первой совершить выход в открытый космос, совершить первый групповой полет, совершить самый долгий полет, покорить Луну. В любой сфере конкуренты стремились обогнать друг друга.

Поэтому совершенно не удивительно, что после первых успешных запусков человека в космос, Сергею Королеву пришла идея запустить в космос женщину-космонавта.

В начале 60-х годов в Штатах (впрочем, как и у нас) женщины еще были не эмансипированы — большинство из них были домохозяйками. Поэтому выбор запустить в космос женщину был чем-то из ряда вон выходящим. Советский Союз хотел продемонстрировать, что советская женщина не только мать, жена, хозяйка, но еще прекрасный работник и пользуется в советском обществе равными правами с мужчинами.

Уже в  начале 1962 года начался активный поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пять: Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва и Валентина Терешкова.

Выбрали Терешкову (скорее всего из-за ее пролетарско-крестьянское происхождения). Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором космонавтов, написал в своем дневнике: «Я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта!».

16 июня 1963 года на космодроме Байконур состоялся запуск. С Терешковой вел переговоры из ЦУП космонавт № 1 Юрий Гагарин.  В 12 часов 29 минут 51 секунду ракета оторвалась от стартового «гагаринского» стола. Терешкова, чей позывной был Чайка, воскликнула: «Пошли, родная моя, пошли! Машина плавно идет, плавно идет машина! До скорой встречи!». Гагарин откликнулся: «Мы тебе самого доброго желаем. До скорой встречи!».

При полете на орбиту Чайка отмечала, что перегрузки растут, но они небольшие, и она чувствует себя отлично. В первые сутки не происходило ничего неординарного. На вторые сутки, Терешкова в ходе сеансов связи с Землей была очень уставшая, ЦУПу даже пришлось будит космонавта, чтобы скорректировать действия. На 49-м витке вокруг Земли, через двое суток 22 часа 40 минут и 48 секунд «Востока-6» приземлился.

Но по свидетельствам очевидцев, Сергей Королев за эти дни так перенервничал, что поклялся, что при нем ни одна женщина в космос больше не полетит. Кстати, он сдержал свое обещание, после полета Чайки все программы с участием женщин были отменены. И следующие 19 лет от нашей страны женщины в космос не летали.

Рекорды Валентина Терешкова:

  • первая женщина-космонавт в мире;

  • самая молодая женщина, побывавшая в космосе (26 лет);

  • единственная женщина, совершившая полет в одиночку.

Знаю, что многие называли полет Терешковой позорным, что она не справилась и тд, но мне кажется, что эта женщина настоящий супергерой. А вы, как думаете?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

32 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Главные ошибки на УСН, которые совершают бухгалтеры в этом году

    Рассказываем об уменьшении налога на фиксированные страховые взносы с учетом ЕНП, неучтенных доходах и других ошибках. Смотрим и запоминаем, как делать не нужно.

    Главные ошибки на УСН, которые совершают бухгалтеры в этом году
    65
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор

    60 лет назад 16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6», который вывела на орбиту Земли первая в мире женщина-космонавт. «Я – «Чайка». Как слышите? Прием...». Давайте вспомним, как Валентина Терешкова стала первопроходцем чисто мужской профессии.

    Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор
    18
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    ФСБУ Запасы

    Метод ФИФО и его друзья: зачем оценивать запасы при списании разными способами

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем в ФСБУ 5/2019 «Запасы» есть аж три альтернативных метода оценки запасов при списании и как работают эти методы.

    Метод ФИФО и его друзья: зачем оценивать запасы при списании разными способами
    16
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров

    Очень странное заявление сделал Даниил Егоров. После внедрения ЕНС количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз, сообщил глава ФНС на ПМЭФ-2023. Только ФНС забыла посчитать ошибки в самом разделах ЕНС в личных кабинетах.

    Проблемы с памятью. Благодаря ЕНС количество ошибочных платежей сократилось в 11 раз, заявил Егоров
    2
    125
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые схемы

    Как главный бухгалтер «отразила» свою налоговую схему в отчетности. А потом еще и в пояснениях «созналась»

    Зачастую, попытки скрыть какие-то налоговые ухищрения приводят к тому, что наоборот, явно видно становится «умысел», потому что в разных местах все исправлено по разному. Или не исправлено.

    1
    188
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Инвестиции в лизинг. Облигации лизинговых компаний: есть, что выбрать?

    Облигации лизинговых компаний пользуются высоким спросом у инвесторов, поскольку предлагают довольно высокую доходность при понятном бизнесе. Лизинг — это целевой кредит на покупку оборудования для бизнеса под залог этого оборудования. И на Мосбирже довольно широкий выбор облигаций ЛК.

    Инвестиции в лизинг. Облигации лизинговых компаний: есть, что выбрать?
    1
    32
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Автоматизация учета

    Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции

    Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.

    Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции
    4
    316
    Читать еще