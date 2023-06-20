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Общество

Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен

Стоимость перелета в эконом классе на внутренних рейсах в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года. Сколько же сейчас стоит перелет? Сделали для вас обзор.
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Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен
фото freepik.com

В сравнении с маем 2022 года цены выросли на 28% до 6972,36 руб. за 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 руб., до этого уровня цены повышались в августе 2010 года.

Однако ФАС не фиксирует такого сильного повышения. По данным ведомства, за год цены выросли лишь на 4% (данные апреля 2023 года сравниваются с тем же месяцем 2022-го). Антимонопольная служба ведет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам. В ФАС пояснили, что цены зависят от сезонности, спроса, инфляции, пишет «Российская газета».

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на ПМЭФ, что по итогам пяти месяцев стоимость билетов по группе в среднем выросла на 10%.

Так сколько же сейчас стоит билет?

Бы составили для вас небольшой обзор цен на перелеты внутри страны (искали самые дешевые билеты на прямые рейсы).

Москва — Сочи вылет 23.06.23

Москва — Санкт-Петербург вылет 23.06.23

Москва — Калининград вылет 23.06.23

А вы собираетесь совершать перелеты в ближайшее время?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

36 подписчиков

Комментарии

5
  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина 42 минуты назад

    Клерк.Ру

    что такое "летать"? я просто из Краснодара

    • Логотип nlukina
      nlukina 31 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      не могу составить обзор по всем городам,  взяла за точку отсчета вылет из столицы 

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 11 минут назад

        Нет

        взяла за точку отсчета вылет из столицы 

        Как правило, цены на авиабилеты для москвичей _намного_ ниже, чем для граждан РФ.

        Например, билеты из Симферополя в МСК (до вот этого всего) были дешевле, чем из Сим. до Воронежа или Белгорода при расстоянии в потора раза бОльшем.  

        • Логотип nlukina
          nlukina 2 минуты назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          всегда так было, в Москве аэропортов и авиакомпаний больше, поэтому конкуренция высокая, соответственно цены ниже.

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 15 минут назад

    Natalikr

    ну вот я прикинула как до Москвы добраться стоимость авиабилета равна стоимости трех жд билетов в купе повышенной комфортности.... 

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