Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен

Стоимость перелета в эконом классе на внутренних рейсах в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года. Сколько же сейчас стоит перелет? Сделали для вас обзор.

В сравнении с маем 2022 года цены выросли на 28% до 6972,36 руб. за 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 руб., до этого уровня цены повышались в августе 2010 года.

Однако ФАС не фиксирует такого сильного повышения. По данным ведомства, за год цены выросли лишь на 4% (данные апреля 2023 года сравниваются с тем же месяцем 2022-го). Антимонопольная служба ведет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам. В ФАС пояснили, что цены зависят от сезонности, спроса, инфляции, пишет «Российская газета».

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на ПМЭФ, что по итогам пяти месяцев стоимость билетов по группе в среднем выросла на 10%.

Так сколько же сейчас стоит билет?

Бы составили для вас небольшой обзор цен на перелеты внутри страны (искали самые дешевые билеты на прямые рейсы).

Москва — Сочи вылет 23.06.23

Москва — Санкт-Петербург вылет 23.06.23

Москва — Калининград вылет 23.06.23