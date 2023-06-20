Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен

В сравнении с маем 2022 года цены выросли на 28% до 6972,36 руб. за 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 руб., до этого уровня цены повышались в августе 2010 года.
Однако ФАС не фиксирует такого сильного повышения. По данным ведомства, за год цены выросли лишь на 4% (данные апреля 2023 года сравниваются с тем же месяцем 2022-го). Антимонопольная служба ведет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам. В ФАС пояснили, что цены зависят от сезонности, спроса, инфляции, пишет «Российская газета».
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на ПМЭФ, что по итогам пяти месяцев стоимость билетов по группе в среднем выросла на 10%.
Так сколько же сейчас стоит билет?
Бы составили для вас небольшой обзор цен на перелеты внутри страны (искали самые дешевые билеты на прямые рейсы).
Москва — Сочи вылет 23.06.23
Москва — Санкт-Петербург вылет 23.06.23
Москва — Калининград вылет 23.06.23
А вы собираетесь совершать перелеты в ближайшее время?
Комментарии5
Клерк.Ру
что такое "летать"? я просто из Краснодара
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
не могу составить обзор по всем городам, взяла за точку отсчета вылет из столицы
Нет
Как правило, цены на авиабилеты для москвичей _намного_ ниже, чем для граждан РФ.
Например, билеты из Симферополя в МСК (до вот этого всего) были дешевле, чем из Сим. до Воронежа или Белгорода при расстоянии в потора раза бОльшем.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
всегда так было, в Москве аэропортов и авиакомпаний больше, поэтому конкуренция высокая, соответственно цены ниже.
Natalikr
ну вот я прикинула как до Москвы добраться стоимость авиабилета равна стоимости трех жд билетов в купе повышенной комфортности....