Через 10 дней заработают новые правила ликвидации. Снять компанию с учета будет проще

С 1 июля малому бизнесу будет проще снять компанию с учета. Заработает упрощенной механизм ликвидации компании. Для закрытия небольшой организации, которая состоит в реестре МСП, достаточно будет одного заявления об исключении из ЕГРЮЛ.

После 1 июля 2023 года закрыть небольшую компанию, состоящую в реестре МСП, станет просто. Достаточно заявления об исключении из ЕГРЮЛ. Такие поправки в правила регистрации и снятия с учета внес Федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗ.

Инспекторы «закроют» компанию на основании одного заявления по форме № Р19001, без проверки и ликвидационного баланса, но при условии, что организация:

включена в реестр субъектов МСП ,

не является плательщиком НДС либо освобождена от его исчисления и уплаты,

не имеет незакрытых расчетов с кредиторами,

не имеет в собственности недвижимости и транспортных средств,

не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Заполняя новую форму для упрощенной ликвидации, учредитель организации должен будет подписать, что:

компания завершила расчеты с кредиторами,

организация выплатила зарплату уволенным,

компания за день до своей ликвидации представит все декларации.

Заявление можно несколькими способами:

в электронном виде по ТКС,

в бумажном виде через МФЦ или нотариуса,

посетив налоговую лично. Отправив по почте России (подпись заявителя должна быть заверена у нотариуса).