Через 10 дней заработают новые правила ликвидации. Снять компанию с учета будет проще

После 1 июля 2023 года закрыть небольшую компанию, состоящую в реестре МСП, станет просто. Достаточно заявления об исключении из ЕГРЮЛ. Такие поправки в правила регистрации и снятия с учета внес Федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗ.
Инспекторы «закроют» компанию на основании одного заявления по форме № Р19001, без проверки и ликвидационного баланса, но при условии, что организация:
включена в реестр субъектов МСП,
не является плательщиком НДС либо освобождена от его исчисления и уплаты,
не имеет незакрытых расчетов с кредиторами,
не имеет в собственности недвижимости и транспортных средств,
не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
Заполняя новую форму для упрощенной ликвидации, учредитель организации должен будет подписать, что:
компания завершила расчеты с кредиторами,
организация выплатила зарплату уволенным,
компания за день до своей ликвидации представит все декларации.
Заявление можно несколькими способами:
в электронном виде по ТКС,
в бумажном виде через МФЦ или нотариуса,
посетив налоговую лично. Отправив по почте России (подпись заявителя должна быть заверена у нотариуса).
Проект ФНС с формой № Р19001 опубликован на федеральном портале. В нем приведен как сам бланк (КНД 1157012), так и порядок его заполнения. В регформе № Р19001 титульный лист и две страницы листа.
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