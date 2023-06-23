Самое время – отменить ЕГЭ. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене экзамена

По мнению авторов проекта, необходимо отменить ЕГЭ и заменить его классическими, стандартными экзаменами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников», — отметил Нилов.
По словам Нилова, из-за ЕГЭ возникает множество инцидентов, связанных с нервными срывами у учеников.
«Самое время – отменить ЕГЭ. Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению, — с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена. Что это? Психологическая накачка плюс стресс и боязнь того, что ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний», — заявил Нилов в своем Telegram-канале.
В случае принятия проекта новые нормы вступят в силу уже с 1 января 2024 г. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года.
А вы как относитесь к ЕГЭ? Нужно отменять этот экзамен или нет?
Комментарии4
попрессовали психику почти целому коколению
теперь решили, что белочке пришла пора уходить
ВикторияГлавный бухгалтер
Это он что имеет в виду, конкретно, взятки, переписывания и второй экзамен после школы в ВУЗ?
и еще шпаргалки -росписи на ногах выше колен, руках, мелкие бумажки в пуш апе ... :)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
когда читала проект, речь шла об отмене ЕГЭ в качестве вступительных экзаменов в ВУЗ, а не в школе. Было бы хорошо, если автор прикрепит ссылку