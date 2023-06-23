Самое время – отменить ЕГЭ. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене экзамена

Сегодня, 23 июня в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Если законопроект одобрят, то в следующем году выпускники старших классов уже не будут страдать от этого экзамена.

По мнению авторов проекта, необходимо отменить ЕГЭ и заменить его классическими, стандартными экзаменами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников», — отметил Нилов.

По словам Нилова, из-за ЕГЭ возникает множество инцидентов, связанных с нервными срывами у учеников.

«Самое время – отменить ЕГЭ. Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению, — с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена. Что это? Психологическая накачка плюс стресс и боязнь того, что ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний», — заявил Нилов в своем Telegram-канале.

В случае принятия проекта новые нормы вступят в силу уже с 1 января 2024 г. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года.