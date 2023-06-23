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Общество

Самое время – отменить ЕГЭ. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене экзамена

Сегодня, 23 июня в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Если законопроект одобрят, то в следующем году выпускники старших классов уже не будут страдать от этого экзамена.
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Самое время – отменить ЕГЭ. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене экзамена
Изображение от freepik.com

По мнению авторов проекта, необходимо отменить ЕГЭ и заменить его классическими, стандартными экзаменами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников», — отметил Нилов.

По словам Нилова, из-за ЕГЭ возникает множество инцидентов, связанных с нервными срывами у учеников.

«Самое время – отменить ЕГЭ. Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению, — с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена. Что это? Психологическая накачка плюс стресс и боязнь того, что ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний», — заявил Нилов в своем Telegram-канале.

В случае принятия проекта новые нормы вступят в силу уже с 1 января 2024 г. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года.

А вы как относитесь к ЕГЭ? Нужно отменять этот экзамен или нет?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

38 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    попрессовали психику почти целому коколению

    теперь решили, что белочке пришла пора уходить

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 55 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    заменить его классическими, стандартными экзаменами

    Это он что имеет в виду, конкретно, взятки, переписывания и второй экзамен после школы в ВУЗ?

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 минуту назад

      и еще шпаргалки -росписи на ногах выше колен, руках, мелкие бумажки в пуш апе ... :)

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 4 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    когда читала проект, речь шла об отмене ЕГЭ в качестве вступительных экзаменов в ВУЗ, а не в школе. Было бы хорошо, если автор прикрепит ссылку

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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