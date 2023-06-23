Пятничный демотиватор. Самые необычные штрафы в мире

Я паркуюсь только в разрешенных местах и оплачиваю парковку через приложение. Но в конце мая мне пришел штраф за неоплаченную парковку, с которым я была не согласна. Просто, в тот день я не выходила из дома, поэтому и припарковаться «криво» не могла. Решила сделать подборку самых странных штрафов.

Абсурдные штрафы на дорогах

Водителя Ford Focus оштрафовали за езду со скоростью свыше 700 км/ч.

В итальянской провинции Анкона дорожная камера зафиксировала езду со скоростью 703 км в час. Местных полицейских такие рекордные цифры абсолютно не смутили, и они выписали штраф водителю Ford Focus в размере 850 евро.

Рекордную скорость зафиксировали и в Белгородской области. Судя по данным с дорожной камеры, водитель за рулем Hyundai Solaris смог разогнаться до 313 км в час. За это он получил штраф в размере 5 тыс. рублей. При этом максимальная скорость корейца всего 193 км в час.

Недалеко от Севильи англичанин на VW Polo получил штраф за езду со скоростью 537 км в час. Объективные доводы, что немецкий седан не мог разогнаться до таких показателей, не убедили прокатную компанию. После долгих разбирательств турист штрафа все же избежал, однако отпускное настроение, конечно, было испорчено, пишет autonews.

4 686 490 рублей за жвачку

В Сингапур вот уже более 20 лет запрещено ввозить жевательные резинки. И с 1992 года любая жвачка там под строжайшим запретом. Основной причиной введение запрета стали сбои в работе метро: жвачка часто застревала в дверях поездов и вызывала задержки. В 2004 году были допущены некоторые послабления: в Сингапуре разрешили продавать медицинскую жвачку, например никотиновую, но только по назначению врача. Штраф космический— 100 000 SGD⁣ (4 686 490 руб). Это максимальная санкция за ввоз в страну резинки, решение о конкретной сумме принимает судья.

2,5 тысячи долларов за «Киндер-сюрприз»

В Штатах существует запрет на ввоз киндер-сюрпризов — шоколадных яиц с игрушкой внутри. Именно тот факт, что несъедобная игрушка находится внутри съедобного шоколадного яйца и стал камнем преткновения. Американские власти считают, что ребенок может съесть игрушку, подавиться и умереть. Поэтому под запрет подпадают все шоколадные яйца с игрушками. Их изымают на границе, а нарушителям выписывают штраф. Кстати, штраф придется заплатить за каждый киндер — 2,5 тыс. долларов.

500 евро за кормление голубей

За кормление голубей и чаек в Венеции туристам грозит штраф от 25 до 500 евро. Дело в том, что продукты их жизнедеятельности птичек облепливают все памятники культуры и архитектуры. Действует же голубиный помет на старинных произведений искусства разрушительно, а очистка стоит больших денег. Поэтому власти города на воде ввели огромные штрафы, для любителей покормить птичек. А раньше это было туристической традицией: покормить голубей на центральной площади. Убили романтику.

Пластиковый пакет за 38 тыс. долларов

Власти Кении ввели уголовное наказание за производство, продажу и использование пластиковых пакетов в стране. Таким образом в стране хотят понизить уровень загрязнения окружающей среды. Пакеты, которые попадают в океан, душат морских черепах и могут попасть в желудки китов и дельфинов. Кроме того пакеты попадают в желудки коровам, отчего животные умирают. Власти ввели наказание в виде штрафов в размере 38 тысяч долларов или реальный тюремный срок.

100 евро за игру в снежки

Игра в снежки с января 2013 года обойдется жителям Бельгии, а также туристам в кругленькую сумму. Виной всему — вступивший в силу запрет на подобные развлечения. Оказывается, игру в снежки бельгийские законодатели приравняли к бросанию камней и обложили штрафом 100 евро.

75 тысяч евро за чрезмерную худобу

Такой штраф утвердил французский парламент.Французские власти инициировали запрет на чрезмерную худобу, чтобы остановить распространение заболевания анорексией среди молодежи. Штраф должны будут платить модельные агентства, использующие манекенщиц со слишком низким — менее 18 — индексом массы тела. Вдвое меньший штраф положен за использование фотоснимков худых моделей, обработанных в фотошопе, если рядом нет пометки, что это ретушь.