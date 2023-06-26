Женщины больше верят в рубль, а мужчины — в доллар. Каким накоплениям доверяют больше?

В рубль чаще верят представители старшего поколения, предпочтение доллару и евро чаще отдает молодежь, выяснили исследователи SuperJob. Кроме того, женщины больше доверяют рублю, а мужчины — доллару.

Лучшей валютой для сбережения средств большинство россиян (43%) назвали рубль, сторонников доллара оказалось 14%, евро — 7%; причем за хранение денег в рублях чаще выступают женщины (49%), за заначки в долларах — мужчины (20%), следует из результатов опроса SuperJob, пишет РБК.

В устойчивости рубля уверены чаще всего россияне старше 34 лет (62%), уверенность в евро и долларе разделяют чаще представители молодежи (39 и 44%).

Кроме того, вера в доллар растет вместе с ежемесячным доходом: при заработке до 49,9 тыс. руб. за американскую валюту отдали голос 30%, в диапазоне с 50 тыс. до 79 тыс. — 36%, при зарплате от 80 тыс. — 40%. В рубле при этом одинаково уверены зарабатывающие до 49,9 тыс. руб. и от 80 тыс. руб. (62 и 63%), но среди получающих доход между этими суммами уровень поддержки составил 53%.



В сравнении с 2022-м годом, доверие к российской валюте уменьшилось на 5 п.п., а к доллару и евро увеличилось на 7 и 6 п.п. соответственно. Это обусловлено укреплением доллара и евро по отношению к рублю.

Согласно результатам февральского опроса, каждый третий житель России (32%) копит деньги на черный день, на случай утраты всех источников дохода.