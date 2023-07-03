Вместо ОБЖ школьников будут учить военной подготовке. Учителями станут участники СВО

С 1 сентября 2024 года ОБЖ в школах заменят предметом «Основа безопасности и защита Родины». Новая дисциплина будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки. А учителями станут участники СВО.

С 1 сентября 2024 года российские школьники начнут вместо ОБЖ изучать «Основы безопасности и защита Родины». В рамках нового предмета учащиеся пройдут курс начальной военной подготовки. На фоне дефицита педагогов ОБЖ в Минпросвещения предложили привлекать к обучению в школах участников СВО на Украине, пишет Газета.

В настоящее время формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут, в том числе, представители МЧС и Минобороны. Проблему с дефицитом педагогов по ОБЖ и технологии будут решать при помощи программ переподготовки.



Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что изменится не только название предмета, но и его наполнение, и преподавательский состав.

«Предлагаем подключить к этой работе и непосредственно учителей, и в обязательном порядке учителей — участников СВО», — сказала она.

«Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», — подчеркнут глава Минпросвещения Сергей Кравцов.