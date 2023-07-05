Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС

Налоги и взносы, которые налогоплательщик перечисляет отдельными платежками со статусом 02, инспекторы признают через 10 дней ЕНП, если компания не сдаст вовремя декларацию или расчет.

Если организация вовремя не представит отчетность, к которой относится перечисленная сумма, то через 10 календарных дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой на КБК налога или взносов, инспекторы признают ЕНП. Об этом налоговики из ФНС сообщили в письме от 02.06.2023 № ЗГ-3-8/7361.

Все дело в том, что без отчетности инспекторы не могут определить, к какому налогу или взносу относится уплаченная сумма. Поэтому деньги могут уйти на уплату другого налога. Например, платеж, который признали ЕНП, увеличит положительное сальдо компании на ЕНС. И инспекторы могут списать эти деньги, на погашение недоимки по другому налогу — по НДФЛ.

Чтобы налоговики могли понять, что деньги поступили в счет уплаты конкретного налога, в платежке следует указать все реквизиты, позволяющие установить принадлежность денег.