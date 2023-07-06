Ситуация с ЕНС выправилась. Реформа состоялась. Порядок зачисления платежей отрегулирован

Отделили бюджетные отношения от налогоплательщиков. Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика. Глава ФНС рассказал о работе на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы».

«Можно констатировать, что реформа состоялась — мы отделили бюджетные отношения от налогоплательщиков. Теперь распределением налогов по бюджетам занимаются ФНС России и Казначейство», — заявил глава ФНС Даниил Егоров.

По его словам, сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились в 10 раз, так как исчезла модель зачетов между бюджетами, теперь все процессы происходят автоматизировано. Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, что также выровняло распределение платежей между всеми налогами.

«Был отрегулирован порядок зачисления платежей — вместе с коллегами из Казначейства мы создали необходимые технологии, и теперь уплата ежемесячно идет с 28 числа. И с точки зрения поступлений мы вполне умещаемся в последние дни месяца. Следующая задача – обеспечить прозрачность, стабильность и предсказуемость поступлений в региональные бюджеты и федеральные внебюджетные фонды», — разъяснил Егоров.

Кроме того, вместе с регионами был разработан дашборд, где видны остатки, резервы, поступления, возмещения — вся хронология событий внутри учета платежей. Все регионы подключены к платформе поставки данных ФНС.

«Сейчас ситуация с ЕНС выправилась. Поступления стабилизируются, ФНС удалось существенно повысить прозрачность и прогнозируемость поступлений в региональные и местные бюджеты, а также обеспечить качество информационного обмена с финансовыми органами регионов», — отметил губернатор Челябинской областиАлексей Текслер.