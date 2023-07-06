Ситуация с ЕНС выправилась. Реформа состоялась. Порядок зачисления платежей отрегулирован

«Можно констатировать, что реформа состоялась — мы отделили бюджетные отношения от налогоплательщиков. Теперь распределением налогов по бюджетам занимаются ФНС России и Казначейство», — заявил глава ФНС Даниил Егоров.
По его словам, сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились в 10 раз, так как исчезла модель зачетов между бюджетами, теперь все процессы происходят автоматизировано. Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, что также выровняло распределение платежей между всеми налогами.
«Был отрегулирован порядок зачисления платежей — вместе с коллегами из Казначейства мы создали необходимые технологии, и теперь уплата ежемесячно идет с 28 числа. И с точки зрения поступлений мы вполне умещаемся в последние дни месяца. Следующая задача – обеспечить прозрачность, стабильность и предсказуемость поступлений в региональные бюджеты и федеральные внебюджетные фонды», — разъяснил Егоров.
Кроме того, вместе с регионами был разработан дашборд, где видны остатки, резервы, поступления, возмещения — вся хронология событий внутри учета платежей. Все регионы подключены к платформе поставки данных ФНС.
«Сейчас ситуация с ЕНС выправилась. Поступления стабилизируются, ФНС удалось существенно повысить прозрачность и прогнозируемость поступлений в региональные и местные бюджеты, а также обеспечить качество информационного обмена с финансовыми органами регионов», — отметил губернатор Челябинской областиАлексей Текслер.
Согласны с чиновниками?
Комментарии6
да. только осталась самая малость
-предоставить достоверные пояснения -как заполнить уведомление об исчисленном налоге по УСН так, чтобы переплаченный за 1 квартал аванс (при полугодовом снижении) вернулся на ЕНП после обработки уведомления за 1 полугодие. текущие пояснения, из которых, пока, следует однозначный вывод -переплаченный в течение года аванс на ЕНС мы увидим только через год -как то идиотично выглядит (с предлагаемым примеров поквартального расчета при авансах, исчисляемых и уплачиваемых вообще то нарастающим итогом). Боже мой, отчетный период уже наступил!.....
-ввести возможность запроса справок, в том числе о сальдо на ЕНС, не только на дату формирования запроса, но и на любую дату и за любой период, необходимые налогоплательщику
-изменить форму справки о принадлежности таким образом, чтобы там были четко, прозрачно и подробно (исключая формулировки "прочие начисления") были указаны суммы движения по ЕНС и сальдо налогов. Другими словами должна быть обеспечена полная прозрачность сведений, т.е. ровно то, что нам и обещали, проводя семинары, вебинары, в том числе и с участием сотрудников Минфина немалых должностей, много что красиво рассказывающих......
-в личном кабинете сделать понятный интерфейс с разбивкой по налогам, чтобы можно было отследить правильность и направление полёта сумм через ЕНС и посадку на лицевые счета налогов, которые от нас упорно скрывают..
-увязать интерфес личного кабинета со справкой о принадлежности таким образом, чтобы НП можно было в нормальном, логичном и здравом режиме провести проверку и перепроверку (всякими способами, за любые необходимые периоды) начислений и оплат налогов, в том числе и ради выявления различных технических сбоев. Так же исключить странные формулировки "прочие начисления, прочие операции и т.п.)
-открыть оставшейся второй половине налогоплательщиков личные кабинеты в полном режиме.
-до конца года самостоятельно выявить и исправить на опережение многочисленные ошибки и не состыковки, которые еще будут проявляться.
-перестать обманывать.....
Ирина
Да ладно? а почему мы этого не заметили?
Это что? Видение
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Этот комментарий удален.
это не видение. по поводу всего этого решено, что это всё должны видеть ФНС и регионы. вот они и видят. потому что, скорее всего отстроили это перво-наперво.
налогоплательщики это видеть не должны :)
ВикторияГлавный бухгалтер
Мой вопрос как был в январе, так и остался в июле. Где вменяемый акт сверки? В том, что они прислали, все набекрень и никаких разумных пояснений до сих пор нет. Крайний раз это в июне написали, что вопрос отправлен программистам. Ждем до сих пор
Главный бухгалтер
Б Р Е Х Л О !!!
высшей марки!
выдайте ему соответствующий орден за №1
Они сами верят в то, что говорят.