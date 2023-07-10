Получить права после вождения в пьяном виде быстро не получится. В стране ужесточили закон о порядке восстановления водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает с 2024 года выдавать права или сдавать экзамен на повторное получение водительских прав гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Закон запрещает допускать к экзаменам на водительские права тех, кто был лишен прав за нетрезвую езду или отказ от медосвидетельствования.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 г. Согласно российскому законодательству, административное наказание в отношении нетрезвого водителя действует год с момента вступления постановления в силу. Повторная сдача на права возможна будет только по истечении срока привлечения к ответственности, то есть через год, пишут Ведомости.

Также в законе уточняется порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами. К примеру, управлять автобусами разрешат при наличии стажа вождения легковых автомобилей и грузовиков не менее года. К сдаче экзаменов на право управления трициклами, квадрициклами и другими ТС будут допускать с 17 лет.