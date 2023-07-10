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  • Появилась возможность осуществить свою детскую мечту. Роскосмос объявил о приеме кандидатов в космонавты
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Общество

Появилась возможность осуществить свою детскую мечту. Роскосмос объявил о приеме кандидатов в космонавты

Роскосмос начал прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Некоторые из новобранцев могут попасть в новую лунную пилотируемую программу.
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Появилась возможность осуществить свою детскую мечту. Роскосмос объявил о приеме кандидатов в космонавты
Изображение от freepik.com

Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в четвертый раз начали прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября 2030 г. 

Объявленный набор будет открытым, но специалисты Роскосмоса предупредили, что отдадут предпочтение людям с техническими специальностями, специалистам в сфере точных наук и летчикам.

К кандидату в космонавты предъявляют серьезные требования:

  • надо иметь гражданство РФ,

  • возраст не более 35 лет,

  • высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям,

  • знание английского языка,

  • вес — 50-90 килограммов,

  • рост — от 150 до 190 сантиметров,

  • длина ступни — до 29,5 сантиметра (46-й размер).

Также у кандидата не должно быть хронических заболеваний, а физподготовка должна быть выше среднего. К примеру, кандидат должен пробежать километр за 3,35 минуты и подтянуться на перекладине больше 10 раз.

Попадаете под требования Роскосмоса? На Луну летим?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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