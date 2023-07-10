Появилась возможность осуществить свою детскую мечту. Роскосмос объявил о приеме кандидатов в космонавты

Роскосмос начал прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Некоторые из новобранцев могут попасть в новую лунную пилотируемую программу.

Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в четвертый раз начали прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября 2030 г.

Объявленный набор будет открытым, но специалисты Роскосмоса предупредили, что отдадут предпочтение людям с техническими специальностями, специалистам в сфере точных наук и летчикам.

К кандидату в космонавты предъявляют серьезные требования:

надо иметь гражданство РФ,

возраст не более 35 лет,

высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям,

знание английского языка,

вес — 50-90 килограммов,

рост — от 150 до 190 сантиметров,

длина ступни — до 29,5 сантиметра (46-й размер).

Также у кандидата не должно быть хронических заболеваний, а физподготовка должна быть выше среднего. К примеру, кандидат должен пробежать километр за 3,35 минуты и подтянуться на перекладине больше 10 раз.