Бездомных хотят отправлять на «трудовую реабилитацию». Помощь нуждающимся или легализация трудового рабства?

Члены Совета по попечительству в соцсфере при правительстве и Общественной палаты РФ предложили бездомных людей отправлять на «трудовую реабилитацию». Эксперты уже высказали свои опасения, что эта инициатива может привести к легализации трудового рабства.

Чиновники написали письмо в Минтруд и Минздрав, в котором предложили искать бездомных с помощью полиции и отправлять на «трудовую реабилитацию», сообщают «Ведомости».

Вместе с письмом чиновники направили проект порядка взаимодействия между органами государственной власти и организациями региона «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства».

Бездомных, кроме сотрудников полиции, также смогут выявлять физические и юридические лица, которые смогут сообщать об их обнаружении по телефону 112. Спустя 20 минут должна будет прибыть скорая и полиция, затем бездомного доставят в отдел полиции для идентификации личности.

Если за бездомными не числится правонарушений, им должны будут заняться работники Центра социальной адаптации. Если мужчина дееспособен, его отправят в «социально-трудовой дом», женщины попадут в кризисные центры.

Наибольшую обеспокоенность экспертов вызывает фактическая легализация «трудовых домов», они существуют в серой зоне и плохо регламентируемой законом. Кроме того, эксперты высказали мнение, что инициатива может превратиться в преследование бездомных.