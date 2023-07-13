ФНС будут автоматически списывать деньг граждан. Как будет работать «проактивный порядок уплаты налогов»

ФНС реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков. Налоговики будут автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки ему уведомления о необходимости заплатить налоги. Некоторые эксперты сочли этот механизм спорным.

ФНС реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов». С 2023 года все платежи аккумулируются на одном виртуальном кошельке — налоговом счете физлица, индивидуального предпринимателя или компании. Далее налоговики сами распределяют деньги в счет уплаты разных налогов.

Этот механизм — сервисное решение, отмечают в ФНС. Если раньше, получив уведомление в личном кабинете на сайте ФНС или заказным письмом, плательщик должен был сам переводить деньги через сайт или банк, то теперь налоговое списание произойдет автоматически, сообщает Forbes.

Налоговики подчеркнули, что бюджет получит только ту сумму, которую гражданин должен оплатить на основании налогового уведомления. Все, что выше этой суммы, продолжит храниться на виртуальном кошельке. Если средств на счете не хватает, чтобы полностью погасить обязательства по всем налогам, они будут погашаться частично. Наличие положительного сальдо на счете может уберечь плательщика от ответственности за несвоевременную уплату налогов.

По мнению экспертов, порядок с автосписанием «лишает граждан права самим решать, как и когда распорядиться собственными средствами», такого мнения придерживается управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

«Налогоплательщик даже не может среагировать, так как налоговая сможет проводить списания без его ведома, — говорит эксперт. — Кроме того, возникает своего рода неравенство — те, у кого нет денег на счете, будут вправе сами решать, когда платить налоги. Те же, у кого положительное сальдо, будут лишены такого права».