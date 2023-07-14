День взятия Бастилии впустую прошёл! Почему русские отмечали французский праздник. Пятничный демотиватор

Дядя Митя в фильме «Любовь и голуби» строго отслеживал по перекидному календарю все важные даты, которые были поводом выпить. 14 июля – День взятия Бастилии. Почему же русские отмечали французский праздник как свой национальный? Давайте вспомним, что там праздновали.

Не пил, не пил я! Хотя, повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел (с) «Любовь и голуби».

Сегодня, 14 июля во Франции отмечают национальный праздник — День взятия Бастилии. 243 года назад 14 июля 1789 года была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия. Открыв дорогу Великой французской революции — событию, изменившему ход истории для всей Европы.

Без преувеличения, каждый второй в нашей стране знает про этот праздник, точнее, про этот повод гульнуть. Во времена советского союза в нашей стране сложился романтизированный образ разрушенной Бастилии. Что, конечно, объяснимо — французский рабочий класс восстал против дворянства, духовенства и монархии, взял штурмом тюрьму для политзаключенных и тем самым символически сверг режим. Тема нам близкая и хорошо знакомая. Даже неофициальные гимн Октябрьской революции — «Рабочая Марсельеза» и французской гимн революции на одну и ту же музыку.

Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ног! Нам не нужно златого кумира, Ненавистен нам царский чертог.

Историк Надежда Соболева написала: «При Временном правительстве, «Марсельеза» выполняла некоторые функции гимна государства. Ее исполняли при встрече членов Временного правительства и приеме иностранных делегаций, перед началом спектаклей в театрах. Причем оркестры исполняли классический французский вариант «Марсельезы», а пели русскую «Рабочую Марсельезу».

Но вернемся к Бастилии. Бастилию начали строить в 1370 году во время Столетней войны по указу французского короля Карла V. Она стала мощной военным бастионом Парижа. Позднее Бастилия потеряла военное значение и превратилась в тюрьму для особо важных государственных политических преступников.

Гравюра Бастилии

Конечно, самый известный заключенный Бастилии — человек «Железная маска». Некоторые историки считают, что он незаконный сын Анны Австрийской.

«Человек в железной маске» фильм

А еще узниками были Гюго, Бомарше, Калиостро, аббат Фариа, маршал Бассомпьера, суперинтендант финансов Фуке и Вольтер. Кстати, последний там побывал дважды. Для многих поколений французов Бастилия была символом королей. Но 1780 году тюрьма практически перестала использоваться. А к моменту штурма в крепости находилось всего семь узников.

Как пишут историки, намерений брать Бастилию штурмом, у революционеров не было. Было желание получить порох, находившийся в крепости. Когда 14 июля 1789 года вооружённая толпа подошла к Бастилии, коменданту крепости маркизу де Лонэ было сделано предложение добровольно сдаться. Тот поначалу ответил отказом. Затем прозвучало пару выстрелов, и в воздух поднялся белый флаг, а спустя несколько минут по опущенному подъёмному мосту толпа вошла в крепость. Разумеется без зверств не обошлось. Коменданта и и нескольких офицеров толпа тут же повесила. Взятие Бастилии — событие, родственное выстрелу «Авроры»: само по себе оно ни на что не повлияло, но стало символом.

«Взятие Бастилии 14 июля 1789» художник Жан-Пьер Уэлье

Вскоре торпа вернула короля Людовика XVI из Версаля в Париж и принудили подписать «Декларацию прав человека и гражданина». Какое-то время король играл роль, отведенную ему народом, и в годовщину начала революции закатил огромный праздник с военным парадом, фейерверком и пикником на сто тысяч человек. Впрочем, ему это не помогло, он был арестован и 21 января 1793 года казнен на гильотине.

К тому моменту Бастилия уже была разобрана по камушкам до основания, а на месте крепости поставили табличку, отсылавшую к тем самым народным гуляниям — «Теперь здесь танцуют». Вот такое вот «единение нации с ее королем»!

Но, дядя Митя был прав, нет повода не выпить!