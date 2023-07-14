День взятия Бастилии впустую прошёл! Почему русские отмечали французский праздник. Пятничный демотиватор

Не пил, не пил я! Хотя, повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел (с) «Любовь и голуби».
Сегодня, 14 июля во Франции отмечают национальный праздник — День взятия Бастилии. 243 года назад 14 июля 1789 года была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия. Открыв дорогу Великой французской революции — событию, изменившему ход истории для всей Европы.
Без преувеличения, каждый второй в нашей стране знает про этот праздник, точнее, про этот повод гульнуть. Во времена советского союза в нашей стране сложился романтизированный образ разрушенной Бастилии. Что, конечно, объяснимо — французский рабочий класс восстал против дворянства, духовенства и монархии, взял штурмом тюрьму для политзаключенных и тем самым символически сверг режим. Тема нам близкая и хорошо знакомая. Даже неофициальные гимн Октябрьской революции — «Рабочая Марсельеза» и французской гимн революции на одну и ту же музыку.
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.
Историк Надежда Соболева написала: «При Временном правительстве, «Марсельеза» выполняла некоторые функции гимна государства. Ее исполняли при встрече членов Временного правительства и приеме иностранных делегаций, перед началом спектаклей в театрах. Причем оркестры исполняли классический французский вариант «Марсельезы», а пели русскую «Рабочую Марсельезу».
Но вернемся к Бастилии. Бастилию начали строить в 1370 году во время Столетней войны по указу французского короля Карла V. Она стала мощной военным бастионом Парижа. Позднее Бастилия потеряла военное значение и превратилась в тюрьму для особо важных государственных политических преступников.
Конечно, самый известный заключенный Бастилии — человек «Железная маска». Некоторые историки считают, что он незаконный сын Анны Австрийской.
А еще узниками были Гюго, Бомарше, Калиостро, аббат Фариа, маршал Бассомпьера, суперинтендант финансов Фуке и Вольтер. Кстати, последний там побывал дважды. Для многих поколений французов Бастилия была символом королей. Но 1780 году тюрьма практически перестала использоваться. А к моменту штурма в крепости находилось всего семь узников.
Как пишут историки, намерений брать Бастилию штурмом, у революционеров не было. Было желание получить порох, находившийся в крепости. Когда 14 июля 1789 года вооружённая толпа подошла к Бастилии, коменданту крепости маркизу де Лонэ было сделано предложение добровольно сдаться. Тот поначалу ответил отказом. Затем прозвучало пару выстрелов, и в воздух поднялся белый флаг, а спустя несколько минут по опущенному подъёмному мосту толпа вошла в крепость. Разумеется без зверств не обошлось. Коменданта и и нескольких офицеров толпа тут же повесила. Взятие Бастилии — событие, родственное выстрелу «Авроры»: само по себе оно ни на что не повлияло, но стало символом.
Вскоре торпа вернула короля Людовика XVI из Версаля в Париж и принудили подписать «Декларацию прав человека и гражданина». Какое-то время король играл роль, отведенную ему народом, и в годовщину начала революции закатил огромный праздник с военным парадом, фейерверком и пикником на сто тысяч человек. Впрочем, ему это не помогло, он был арестован и 21 января 1793 года казнен на гильотине.
К тому моменту Бастилия уже была разобрана по камушкам до основания, а на месте крепости поставили табличку, отсылавшую к тем самым народным гуляниям — «Теперь здесь танцуют». Вот такое вот «единение нации с ее королем»!
Но, дядя Митя был прав, нет повода не выпить!
Что обсудим в следующую пятницу? Есть предложения?
Комментарии2
да. кухни близнаходящихся народов мира 😂
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Принято!🥨🍤🥘🍖
Коллеги, жду еще предложений!