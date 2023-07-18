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Обучение для бухгалтеров

Лучшие вебинары недели! Собрали все самое-самое в одном месте. Записывайтесь!

Собрали топ лучших вебинаров этой неделе на «Клерке». Работа на ИП, 6-НДФЛ за полугодие с учетом изменений, ведение маркетплейсов, личные финансы — все, что бухгалтеру нужно знать и применять в работе. Не пропустите!
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Лучшие вебинары недели! Собрали все самое-самое в одном месте. Записывайтесь!

Всем, привет! Собрали для вас в одном посте самые интересные вебинары недели.

🧍‍♂️ИП

Единственный шанс избавиться от бухучета, не меняя профессию — это начать работать на ИП. 

Какие плюсы для бухгалтера видим мы:

✓ У ИП нет бухучета и есть налоговые каникулы.
✓ Можно работать из дома — для ИП, в отличие от директора, не важно откуда работает бухгалтер.
✓ Выгоднее брать больше клиентов ИП, чем организаций, где требований намного выше.

Для тех, кто хочет углубиться в бухгалтерию ИП, мы подготовили вебинар «Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета», который пройдет 19 июля. Уже завтра! Успейте записаться. 

Дата проведения: 19.07.2023, в 11:00 мск.

Записывайтесь на вебинар!

🧰НДФЛ

Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие с учетом изменений.

Эксперты предупреждают, что изменения по НДФЛ влияют на заполнение расчета 6-НДФЛ. Связаны они в основном с администрированием налога и его распределением на ЕНС.​​​​​​​​​​​​​​

Команда «Клерка» подготовила большой вебинар «Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие», где в прямом эфире подробно разберет, что изменилось, сколько подавать уведомлений и как все это отражать в форме 6-НДФЛ за полугодие.

Дата проведения: 21.07.2023, в 11:00 мск.

Записывайтесь на вебинар!

🔥 Важно

Бухгалтеры, узнайте, как вести бухгалтерию на маркетплейсах, чтобы занять еще одну перспективную нишу. 

Узнайте на вебинаре «Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара», что необходимо, чтобы развиваться вместе с маркетплейсами.

Разберем некоторые принципы и основные правила работы на площадке:

✓ Маркетплейсы. Выбор площадки.
✓ Нормативно-правовая база работы на электронной площадке.
✓ Особенности учета.
✓ Маркировка товара.
✓ Отчеты в ФТС.

Дата проведения: 24.07.2023, в 11:00 мск.

Записывайтесь на вебинар!

💰Капитал

Бухгалтер хорошо считает чужие миллионы, а про свои забывает. Разберитесь в своих потоках денежных средств и сделайте свой капитал.

Мы приглашаем вас на вебинар «Как бухгалтеру навести порядок в личных финансах и создать личный капитал», где проведем самоаудит по авторской методике «5 ступеней к финансовой свободе» и посмотрим на какой ступени находимся.

Дата проведения: 25.07.2023, в 11:00 мск.

Записывайтесь на вебинар!

После обучения мы выдадим персональный сертификат слушателя вебинара.

✓ Ответы на вопросы от экспертов во время эфира.
✓ Запись вебинара после его посещения.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

45 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    Лучшие вебинары недели! Собрали все самое-самое в одном месте. Записывайтесь!

    Собрали топ лучших вебинаров этой неделе на «Клерке». Работа на ИП, 6-НДФЛ за полугодие с учетом изменений, ведение маркетплейсов, личные финансы — все, что бухгалтеру нужно знать и применять в работе. Не пропустите!

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