Лучшие вебинары недели! Собрали все самое-самое в одном месте. Записывайтесь!

Всем, привет! Собрали для вас в одном посте самые интересные вебинары недели.
🧍♂️ИП
Единственный шанс избавиться от бухучета, не меняя профессию — это начать работать на ИП.
Какие плюсы для бухгалтера видим мы:
✓ У ИП нет бухучета и есть налоговые каникулы.
✓ Можно работать из дома — для ИП, в отличие от директора, не важно откуда работает бухгалтер.
✓ Выгоднее брать больше клиентов ИП, чем организаций, где требований намного выше.
Для тех, кто хочет углубиться в бухгалтерию ИП, мы подготовили вебинар «Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета», который пройдет 19 июля. Уже завтра! Успейте записаться.
Дата проведения: 19.07.2023, в 11:00 мск.
🧰НДФЛ
Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие с учетом изменений.
Эксперты предупреждают, что изменения по НДФЛ влияют на заполнение расчета 6-НДФЛ. Связаны они в основном с администрированием налога и его распределением на ЕНС.
Команда «Клерка» подготовила большой вебинар «Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие», где в прямом эфире подробно разберет, что изменилось, сколько подавать уведомлений и как все это отражать в форме 6-НДФЛ за полугодие.
Дата проведения: 21.07.2023, в 11:00 мск.
🔥 Важно
Бухгалтеры, узнайте, как вести бухгалтерию на маркетплейсах, чтобы занять еще одну перспективную нишу.
Узнайте на вебинаре «Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара», что необходимо, чтобы развиваться вместе с маркетплейсами.
Разберем некоторые принципы и основные правила работы на площадке:
✓ Маркетплейсы. Выбор площадки.
✓ Нормативно-правовая база работы на электронной площадке.
✓ Особенности учета.
✓ Маркировка товара.
✓ Отчеты в ФТС.
Дата проведения: 24.07.2023, в 11:00 мск.
💰Капитал
Бухгалтер хорошо считает чужие миллионы, а про свои забывает. Разберитесь в своих потоках денежных средств и сделайте свой капитал.
Мы приглашаем вас на вебинар «Как бухгалтеру навести порядок в личных финансах и создать личный капитал», где проведем самоаудит по авторской методике «5 ступеней к финансовой свободе» и посмотрим на какой ступени находимся.
Дата проведения: 25.07.2023, в 11:00 мск.
После обучения мы выдадим персональный сертификат слушателя вебинара.
✓ Ответы на вопросы от экспертов во время эфира.
✓ Запись вебинара после его посещения.
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