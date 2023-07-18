Гаражная распродажа в Госдуме. Депутатам предложили продать рабочие иномарки на аукционе

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил организовать открытые аукционы, на которых распродали бы иностранные автомобили из недружественных стран, на которые сейчас разъезжают чиновники и депутаты.

Вице-спикер Даванков решил необычным образом компенсировать траты, которые возникнут с переходом на отечественный автопром, организовав гаражную распродажу автомобилей из недружественных стран, на которых сейчас передвигаются чиновники.

По мнению чиновника, для госнужд по «переобуванию с иномарок на российский автопром» потребуется дополнительные расходы из бюджета, однако если организовать распродажу автомобилей, которыми сейчас пользуются депутаты, этих расходов удастся избежать.

«Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из «недружественных стран» и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации», — заявил Даванков РИА Новости.

Напомним, в начале июля глава Минфина — Силуанов заявил о готовности его ведомства первым перейти на отечественные автомобили.

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Лады», — заявил он.

Ранее эту идею озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной Думы пополнили лады и москвичи», — сказал он.

И даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности пересесть с иномарки на машину своего производства.

Подобная идея уже была высказана в 1990-е годы, но, как мы видим, она оказалась нереализованной. Посмотрим, что получится на этот раз.