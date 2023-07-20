Корпоративное обучение бухгалтеров. Как прокачать своих сотрудников на «Клерке»?

Когда вы планируете прокачать знания ваших сотрудников, то в первую очередь хотите обучите их своему продукту. Сделайте так, чтобы люди знали все тонкости именно в вашем сегменте. В нашей системе контроля обучения с помощью корпоративного кабинета «Клерк.Премиум» кто платит, тот и заказывает музыку, система отталкивается именно от ваших пожеланий.

Теперь на «Клерке» обучаются целые корпорации. Более того, руководство компании само может решить, чему на «Клерке» будут обучать сотрудников. С помощью корпоративного кабинета «Клерк.Премиум» вы подключаете сотрудника к обучению и, по желанию, можете давать ему задания на изучение нужных материалов.

Когда в коллектив приходит новичок, в нюансы работы его вводит руководитель или наставник (начальник отдела, главный или старший бухгалтер, директор). Если на работу принято нанимать студентов или кандидатов с небольшим опытом — теория сталкивается с практикой и вступает в силу правило «забудь все, чему тебя учили».

На «Клерке» ваших сотрудников не будут пичкать малополезной теорией. Руководитель избавится от назойливых «почемучек» — вопросы об учете, документах и «как это сделать в 1C?» сотрудник теперь будет задавать нашим экспертам, а если нужно прокачать навыки — назначьте работнику обучение.

Ученик получит практические знания, необходимые для работы — по бухучету, налогообложению, прохождению налоговых и других видов проверок, охране труда, маркетингу, расчету зарплаты и кадрам, управленческому учету, работе с маркетплейсами, госзакупкам и многим другим дисциплинам и сферам.

Контролировать успехи и темп учебы (не отлынивает ли бухгалтер или менеджер по повышения квалификации, успешно ли проходит тесты) можно в личном кабинете:

Мы собрали все лучшее — наши закрытые разборы и мини-курсы, вебинары. безлимитные консультации, программы повышения квалификации:

Вы сами решаете, какие знания должны получить ваши сотрудники. Видите их результаты и можете оценить уровень профессионализма. Проверьте, насколько ваша команда готова к решению поставленных задач.

К корпоративной подписке «Клерка» уже подключились крупные компании из сферы торговли, производства, строительства и HoReCa.

С корпоративным обучением, вы сможете: Заказать презентацию сэкономить на обучении ;

защитить бизнес от штрафов;

отрегулировать учет и внутренние процессы;

по другому взглянуть на масштабирование и развитие компании.

Первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!