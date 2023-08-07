Провести УЗИ без назначения врача нельзя. Так решил Верховный Суд

Верховный суд России запретил проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Это следует из судебного определения, опубликованного на сайте ВС.

«Согласно п. 9 Правил ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации», — говорится в документе.

Определение было составлено после того, как была рассмотрена жалоба пациентки, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. Истица полагала, что требование получать медицинское направление на УЗИ ограничивает ее права и отнимает время. Также в ее иске отмечалось, что закон требует от врача, выписывающего направление, указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в области оказания услуг. Минздрав в ответ заявил о необходимости сохранить действующие нормы закона. А Верховный суд согласился с позицией ведомства.

«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», — заключил Верховный суд,

С точки зрения обывателя, я полностью на стороне истицы. Про то, как получить направление на УЗИ в районной поликлинике можно написать целый трактат, хотя нет, он уже написан — «Божественная комедия» Данте. Теперь выходит и в частной клинике, просто записаться на УЗИ нельзя, надо вначале заплатить терапевту, который выдаст направление, а потом заплатить за само УЗИ, а потом вернуться к тому самому терапевту, но уже с заключением, после чего тот направит к более узкому специалисту.

А все почему? Потому что без направления — это все самолечение, которым заниматься не надо. При этом с 1 августа правительство разрешило частным клиникам консультировать пациентов дистанционно, по оценкам кабмина, это повысит доступность медпомощи. Оксюморон!

И, мне кажется, это действительно ущемляет права человека, который за свои кровные хотел узнать, что у него там внутри тянет и ноет. Терапевт уже давно стал телохранителем, охраняющим доступ к узким специалистам, которые действительно что-то могут, а не только бумажки выписывать. А вы как думаете, коллеги?