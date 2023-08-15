❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера

Обратите внимание❗️31.07.2023 принят Федеральный закон № 389-ФЗ, который вносит существенные изменения в части первую и вторую НК РФ. Для вашего удобства мы подготовили экстренный вебинар, из которого вы узнаете, что нужно учесть в связи с этим бухгалтеру.
💣 Вебинар Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор состоится 28 августа 2023, в 11:00 по Москве.
Спикеры вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам расскажут:
✅ Какое регулирование было, что изменилось и когда.
✅ Изменения вступают в силу.
✅ Изменения в НДС и акцизах.
✅ Изменения в налоге на прибыль.
✅ Изменения в НДФЛ.
✅ Изменения в страховых взносах.
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❤️ Вебинар Все важные изменения в работе с ЕНС состоится 24 августа 2023, в 11:00 по Москве.
Спикер вебинара Надежда Самкова — один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов, автор сотен публикаций в бухСМИ разберет:
Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.
Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Вопросы по сальдо ЕНС.
Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.
Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.
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🔥 Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков, который состоится 25 августа 2023, в 15:00 по Москве.
Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем расскажет про:
Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
Какие документы банк может запросить.
Что делать, если банк приостановил операции по счету.
Как бизнесу не стать жертвой банков.
Причины блокировки по 115-ФЗ.
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