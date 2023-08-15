❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера

Эксперты «Клерка» уже разобрали все изменения в законодательстве и подготовили для вас вебинары, где расскажут, что нужно учесть бухгалтерам.

Обратите внимание❗️31.07.2023 принят Федеральный закон № 389-ФЗ, который вносит существенные изменения в части первую и вторую НК РФ. Для вашего удобства мы подготовили экстренный вебинар, из которого вы узнаете, что нужно учесть в связи с этим бухгалтеру.

💣 Вебинар Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор состоится 28 августа 2023, в 11:00 по Москве.

Спикеры вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам расскажут:

✅ Какое регулирование было, что изменилось и когда.

✅ Изменения вступают в силу.

✅ Изменения в НДС и акцизах.

✅ Изменения в налоге на прибыль.

✅ Изменения в НДФЛ.

✅ Изменения в страховых взносах.

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❤️ Вебинар Все важные изменения в работе с ЕНС состоится 24 августа 2023, в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Надежда Самкова — один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов, автор сотен публикаций в бухСМИ разберет:

Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года. Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов. Вопросы по сальдо ЕНС. Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ. Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

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🔥 Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков, который состоится 25 августа 2023, в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем расскажет про:

Порядок отнесения бизнеса к степени риска. Какие документы банк может запросить. Что делать, если банк приостановил операции по счету. Как бизнесу не стать жертвой банков. Причины блокировки по 115-ФЗ.

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