Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков

С появлением в нашей жизни
нехороших трех букв единого налогового счета изменился порядок возврата и зачета переплаты. Вместо «излишне уплаченный» и «удержанный налог» теперь используют термин «положительное сальдо по ЕНС».
Сальдо по ЕНС = Деньги, перечисленные на ЕНС — Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет.
Каким может быть сальдо:
Нулевым.
Отрицательным. Это, когда образуется недоимка. Сумма платежей, подлежащих списанию, превышает сумму средств, находящихся на ЕНС.
Положительным.
Нас интересует последний вариант. Что можно сделать с переплатой по ЕНС?
Оставить на ЕНС.
Вернуть на свой счет.
Зачесть в счет уплаты обязательных платежей.
Как зачесть в счет предстоящих платежей?
Нужно подать в ИФНС заявление на специальном бланке (утв. приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133.
В нем нужно указать КБК без признака «налог» или «штраф». Это означает, что в 14-м разряде кода следует указать ноль. Заявление о зачете можно отправить только в электронном виде. В противном случае налоговые инспекторы не станут его рассматривать.
Подать заявление можно через:
ТКС, подписав усиленной квалифицированной ЭЦП,
через л/к налогоплательщика («Заявления.Запросы»), подписав электронной подписью (усиленной квалифицированной или неквалифицированной).
Налоговики проведут зачет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного заявления.
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Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
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