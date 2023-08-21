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ЕНП (единый налоговый платеж)

Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков

Если у организации обнаружилось положительное сальдо ЕНС, она может зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей. Рассмотрим, как это сделать.
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Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков
фото freepik.com

С появлением в нашей жизни нехороших трех букв единого налогового счета изменился порядок возврата и зачета переплаты. Вместо «излишне уплаченный» и «удержанный налог» теперь используют термин «положительное сальдо по ЕНС».

Сальдо по ЕНС = Деньги, перечисленные на ЕНС — Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет.

Каким может быть сальдо:

  • Нулевым.

  • Отрицательным. Это, когда образуется недоимка. Сумма платежей, подлежащих списанию, превышает сумму средств, находящихся на ЕНС.

  • Положительным.

Нас интересует последний вариант. Что можно сделать с переплатой по ЕНС?

  • Оставить на ЕНС.

  • Вернуть на свой счет.

  • Зачесть в счет уплаты обязательных платежей.

Как зачесть в счет предстоящих платежей?

Нужно подать в ИФНС заявление на специальном бланке (утв. приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133.

В нем нужно указать КБК без признака «налог» или «штраф». Это означает, что в 14-м разряде кода следует указать ноль. Заявление о зачете можно отправить только в электронном виде. В противном случае налоговые инспекторы не станут его рассматривать.

Подать заявление можно через:

  • ТКС, подписав усиленной квалифицированной ЭЦП,

  • через л/к налогоплательщика («Заявления.Запросы»), подписав электронной подписью (усиленной квалифицированной или неквалифицированной).

Налоговики проведут зачет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного заявления.

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nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

61 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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