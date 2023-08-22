💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера

Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП! Эксперты «Клерка» подготовили для вас вебинары, на которых расскажут, как действовать в той или иной ситуации. Не пропустите!

Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП!😭

До 25 августа необходимо сдать уведомление, где будут фигурировать:

НДФЛ, удержанный за период с 23.07.2023 по 22.08.2023;

страховые взносы за июль 2023.

💣Мы подготовили для вас мега вебинар «Все важные изменения в работе с ЕНС», чтобы вы без слез проблем сдали уведомление ЕНП. Вебинар состоится 24 августа 2023, в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Надежда Самкова — один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов, автор сотен публикаций в бухСМИ разберет:

Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года. Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов. Вопросы по сальдо ЕНС. Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ. Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

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🔥 Важно! Вебинар Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор состоится 28 августа 2023, в 11:00 по Москве.

Спикеры вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам расскажут:

✅ Какое регулирование было, что изменилось и когда.

✅ Изменения вступают в силу.

✅ Изменения в НДС и акцизах.

✅ Изменения в налоге на прибыль.

✅ Изменения в НДФЛ.

✅ Изменения в страховых взносах.

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🌺 ИП и компании легко могут попасть в черный список банков❗️ На вебинаре Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков, расскажем, как не стать жертвой банков. Вебинар состоится 25 августа 2023, в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем расскажет про:

Порядок отнесения бизнеса к степени риска. Какие документы банк может запросить. Что делать, если банк приостановил операции по счету. Как бизнесу не стать жертвой банков. Причины блокировки по 115-ФЗ.

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