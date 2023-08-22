💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера

Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП!😭
До 25 августа необходимо сдать уведомление, где будут фигурировать:
НДФЛ, удержанный за период с 23.07.2023 по 22.08.2023;
страховые взносы за июль 2023.
💣Мы подготовили для вас мега вебинар «Все важные изменения в работе с ЕНС», чтобы вы без
слез проблем сдали уведомление ЕНП. Вебинар состоится 24 августа 2023, в 11:00 по Москве.
Спикер вебинара Надежда Самкова — один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов, автор сотен публикаций в бухСМИ разберет:
Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.
Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Вопросы по сальдо ЕНС.
Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.
Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.
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🔥 Важно! Вебинар Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор состоится 28 августа 2023, в 11:00 по Москве.
Спикеры вебинара Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Екатерина Мастрюкова, юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам расскажут:
✅ Какое регулирование было, что изменилось и когда.
✅ Изменения вступают в силу.
✅ Изменения в НДС и акцизах.
✅ Изменения в налоге на прибыль.
✅ Изменения в НДФЛ.
✅ Изменения в страховых взносах.
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🌺 ИП и компании легко могут попасть в черный список банков❗️ На вебинаре Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков, расскажем, как не стать жертвой банков. Вебинар состоится 25 августа 2023, в 15:00 по Москве.
Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем расскажет про:
Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
Какие документы банк может запросить.
Что делать, если банк приостановил операции по счету.
Как бизнесу не стать жертвой банков.
Причины блокировки по 115-ФЗ.
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