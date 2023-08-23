К школе готов? Составили чек-лист одежды и концелярии, которые должны быть у школьника

В России введена обязательная школьная форма. При этом учреждения сами определяют требования к одежде. Чаще всего рекомендуют придерживаться делового/классического стиля. Составили для вас чек-лист того, что потребуется (скорее всего) вашему ребенку. Стоит помнить, что у каждой школы свои требования, поэтому мы указали лишь основные товары. Я ориентируюсь на требования одной из столичных школ.
Главный совет для родителей первоклашек — выбирайте одежду, которую дети могут сами легко снять и надеть. В школе не будет нянечек и воспитателей. которые будут помогать одеваться.
Одежда для девочек:
1-2 блузки или рубашки с коротким рукавом. Одна нарядная для праздников, остальные повседневные.
1-2 лонгслива или водолазки с длинным рукавом.
1-2 юбки — на теплое время года и на прохладное.
1-2 пары брюк (если брюки в вашей школе разрешены).
2 платья. На прохладное время года и более холодное.
Белье, носочки, колготки, гольфы.
Спортивная форма.
Демисезонная верхняя одежда.
Зимняя верхняя одежда.
Обувь: классические туфли на сменку, кроссовки и чешки на физ-ру. Важное условие — подошва должна быть белой! Чтобы не оставляла следов на полу. Кто-нибудь после уроков оставался оттирать черные полоски с линолеума?
Одежда для мальчиков:
1-2 рубашки с коротким рукавом.
1-3 рубашки с длинным рукавом или лонгсливов/водолазок.
1-3 пары классических брюк, одна — парадная.
Белье, носки.
Спортивная форма
Демисезонная верхняя одежда.
Зимняя верхняя одежда.
Обувь. Спортивная: кроссовки, чешки — на физкультуру, классическая в качестве сменки (только белая подошва).
Не забудьте купить мешок для сменной обуви!
А вот минимальный набор канцтоваров для первоклашки:
дневник;
10 тетрадей в клетку;
10 тетрадей в косую линейку;
пенал;
2 простых карандаша;
4 синие шариковые ручки;
зеленая и красная ручки;
линейка;
ластик;
точилка;
стакан-непроливайка;
кисть;
краски акварельные;
цветные карандаши;
фломастеры;
цветная бумага;
цветной картон;
белый картон;
клей ПВА;
ножницы;
папка для тетрадей;
обложки для тетрадей и учебников;
пластилин;
счетные палочки.
А еще нужен портфель!
Вот основные рекомендации по выбору:
Подбирайте рюкзак в зависимости от возраста ребенка. Не надо брать «навырост».
Выбирайте широкие мягкие лямки.
Материал с водоотталкивающим покрытием.
Для детей младшего школьного возраста портфели должны быть с жесткой спинкой.
Обязательные светоотражающие элементы! Если их нет, можно добавить самим.
Комментарии5
Борис МальцевКлерк
А по деньгам сколько?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
все зависит от того где покупаешь и сколько. Моя подруга собирала сына на маркетплейсе, никаких брендов, средняя цена. Вышло 56 тыс😣
СаняБухгалтер
Пипец,. Это с одеждой? А до этого голый чтоли хлодил...
Главный бухгалтер
это не только с одеждой, но и с новым свежекупленным сыном!
а до этого дня у неё и сына не было!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
с одеждой. Ну, так в 6 лет дети не хотят в обычной жизни в классических брюках и рубашках)) Они в трениках, джинсах и футболках. Поэтому все закупать с нуля пришлось для первого класса.