Логотип nlukina
nlukina
Общество

К школе готов? Составили чек-лист одежды и концелярии, которые должны быть у школьника

Лето почти закончилось, значит скоро дети пойдут в школу, а это в свою очередь значит, что родителям придется раскошелиться. Для вашего удобства подготовили чек-лист необходимых товаров. Ничего не забыли?
33
К школе готов? Составили чек-лист одежды и концелярии, которые должны быть у школьника
фото freepik.com

В России введена обязательная школьная форма. При этом учреждения сами определяют требования к одежде. Чаще всего рекомендуют придерживаться делового/классического стиля. Составили для вас чек-лист того, что потребуется (скорее всего) вашему ребенку. Стоит помнить, что у каждой школы свои требования, поэтому мы указали лишь основные товары. Я ориентируюсь на требования одной из столичных школ.

Главный совет для родителей первоклашек — выбирайте одежду, которую дети могут сами легко снять и надеть. В школе не будет нянечек и воспитателей. которые будут помогать одеваться.

Одежда для девочек:

  • 1-2 блузки или рубашки с коротким рукавом. Одна нарядная для праздников, остальные повседневные.

  • 1-2 лонгслива или водолазки с длинным рукавом.

  • 1-2 юбки — на теплое время года и на прохладное.

  • 1-2 пары брюк (если брюки в вашей школе разрешены).

  • 2 платья. На прохладное время года и более холодное.

  • Белье, носочки, колготки, гольфы.

  • Спортивная форма.

  • Демисезонная верхняя одежда.

  • Зимняя верхняя одежда.

  • Обувь: классические туфли на сменку, кроссовки и чешки на физ-ру. Важное условие — подошва должна быть белой! Чтобы не оставляла следов на полу. Кто-нибудь после уроков оставался оттирать черные полоски с линолеума?

Одежда для мальчиков:

  • 1-2 рубашки с коротким рукавом.

  • 1-3 рубашки с длинным рукавом или лонгсливов/водолазок.

  • 1-3 пары классических брюк, одна — парадная.

  • Белье, носки.

  • Спортивная форма

  • Демисезонная верхняя одежда.

  • Зимняя верхняя одежда.

  • Обувь. Спортивная: кроссовки, чешки — на физкультуру, классическая в качестве сменки (только белая подошва).

Не забудьте купить мешок для сменной обуви!

А вот минимальный набор канцтоваров для первоклашки:

фото freepik.com

  • дневник;

  • 10 тетрадей в клетку;

  • 10 тетрадей в косую линейку;

  • пенал;

  • 2 простых карандаша;

  • 4 синие шариковые ручки;

  • зеленая и красная ручки;

  • линейка;

  • ластик;

  • точилка;

  • стакан-непроливайка;

  • кисть;

  • краски акварельные;

  • цветные карандаши;

  • фломастеры;

  • цветная бумага;

  • цветной картон;

  • белый картон;

  • клей ПВА;

  • ножницы;

  • папка для тетрадей;

  • обложки для тетрадей и учебников;

  • пластилин;

  • счетные палочки.

А еще нужен портфель!

фото freepik.com

Вот основные рекомендации по выбору:

  • Подбирайте рюкзак в зависимости от возраста ребенка. Не надо брать «навырост».

  • Выбирайте широкие мягкие лямки.

  • Материал с водоотталкивающим покрытием.

  • Для детей младшего школьного возраста портфели должны быть с жесткой спинкой.

  • Обязательные светоотражающие элементы! Если их нет, можно добавить самим.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

64 подписчика

Комментарии

5
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    50 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    А по деньгам сколько? 

    • Логотип nlukina
      nlukina 47 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      все зависит от того где покупаешь и сколько. Моя подруга собирала сына на маркетплейсе, никаких брендов,  средняя цена. Вышло 56 тыс😣

      • Логотип Вечный
        Вечный 11 минут назад

        СаняБухгалтер

        Пипец,. Это с одеждой? А до этого голый чтоли хлодил...

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 8 минут назад

          Главный бухгалтер

          это не только с одеждой, но и с новым свежекупленным сыном!

          А до этого голый чтоли хлодил...

          а до этого дня у неё и сына не было!

        • Логотип nlukina
          nlukina 8 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          с одеждой. Ну,  так в 6 лет дети не хотят в обычной жизни в классических брюках и рубашках)) Они в трениках, джинсах и футболках. Поэтому все закупать с нуля пришлось для первого класса. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Амортизация основных средств

Вопрос про элементы амортизации в 1С, на который ответят не все бухгалтеры

Как в 1С:Бухгалтерии настроить отчет «Ведомость элементов амортизации»? Если не знаете или не помните, почитайте короткую инструкцию.

Вопрос про элементы амортизации в 1С, на который ответят не все бухгалтеры
22
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

10
Логотип Docrobot
Docrobot
Переход на ЭДО

Работа поставщиков молочной продукции с торговыми сетями: для чего нужен ЭДО?

Участники рынка молочной продукции до сих пор могут теряться в нововведениях: как вести дела с контрагентами, чтобы полностью соответствовать требованиям закона. Расскажем, как ЭДО может упростить работу поставщиков молочной продукции с торговыми сетями.

Работа поставщиков молочной продукции с торговыми сетями: для чего нужен ЭДО?
361
Логотип nlukina
nlukina
Общество

К школе готов? Составили чек-лист одежды и концелярии, которые должны быть у школьника

Лето почти закончилось, значит скоро дети пойдут в школу, а это в свою очередь значит, что родителям придется раскошелиться. Для вашего удобства подготовили чек-лист необходимых товаров. Ничего не забыли?

К школе готов? Составили чек-лист одежды и концелярии, которые должны быть у школьника
5
33
Логотип РейтингРунета
РейтингРунета
Интернет и IT

Сайтам и приложениям нужно срочно менять авторизацию? Gmail и другие иностранные сервисы с 1 декабря — под запретом

Летом появились новости о запрете авторизации через иностранные сервисы. Причина — законопроект №570420-7. Рейтинг Рунета разобрался вместе с Викторией Стальмаковой, юристом из Рунетлекса, кого касается этот закон, как он будет применяться и что грозит владельцам российских сервисов за его нарушение.

Сайтам и приложениям нужно срочно менять авторизацию? Gmail и другие иностранные сервисы с 1 декабря — под запретом
2
56
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Порядок в голове = порядок в жизни. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?

Как давно вы наводили порядок в своей квартире? А в своей голове? Скажете-странный вопрос. Но, давайте подумаем о том, что наше тело-храм. И мусору там точно не место. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?

Порядок в голове = порядок в жизни. Как сделать генеральную уборку в своих мыслях и почему это так важно?
13
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу

Разберем, как правильно считать рентабельность оборотных активов (ROA) и чем этот показатель важен для руководителя и бухгалтера.

Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу
91
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Аккредитивы

Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете

При аккредитивной форме расчетов в отношениях между покупателем и продавцом появляется третий участник сделки — банк. Его функция — независимое посредничество и контроль за полнотой исполнения обязательств сторонами. Поэтому бухгалтерский и налоговый учет сделок с использованием аккредитивов необходимо вести с учетом посредничества банка.

Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете
80
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Онлайн-кассы

Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы

Организации и ИП при осуществлении расчётов обязаны использовать ККТ и формировать фискальные документы. К таким документам относится, в том числе и отчёт о закрытии смены. Разберём, когда и как нужно сформировать этот документ, сколько может длиться смена, и есть ли ответственность за пропуск срока формирования отчёта о её закрытии.

Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы
362
Читать еще