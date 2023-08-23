К школе готов? Составили чек-лист одежды и концелярии, которые должны быть у школьника

Лето почти закончилось, значит скоро дети пойдут в школу, а это в свою очередь значит, что родителям придется раскошелиться. Для вашего удобства подготовили чек-лист необходимых товаров. Ничего не забыли?

В России введена обязательная школьная форма. При этом учреждения сами определяют требования к одежде. Чаще всего рекомендуют придерживаться делового/классического стиля. Составили для вас чек-лист того, что потребуется (скорее всего) вашему ребенку. Стоит помнить, что у каждой школы свои требования, поэтому мы указали лишь основные товары. Я ориентируюсь на требования одной из столичных школ.

Главный совет для родителей первоклашек — выбирайте одежду, которую дети могут сами легко снять и надеть. В школе не будет нянечек и воспитателей. которые будут помогать одеваться.

Одежда для девочек:

1-2 блузки или рубашки с коротким рукавом. Одна нарядная для праздников, остальные повседневные.

1-2 лонгслива или водолазки с длинным рукавом.

1-2 юбки — на теплое время года и на прохладное.

1-2 пары брюк (если брюки в вашей школе разрешены).

2 платья. На прохладное время года и более холодное.

Белье, носочки, колготки, гольфы.

Спортивная форма.

Демисезонная верхняя одежда .

Зимняя верхняя одежда .

Обувь: классические туфли на сменку, кроссовки и чешки на физ-ру. Важное условие — подошва должна быть белой! Чтобы не оставляла следов на полу. Кто-нибудь после уроков оставался оттирать черные полоски с линолеума?

Одежда для мальчиков:

1-2 рубашки с коротким рукавом.

1-3 рубашки с длинным рукавом или лонгсливов/водолазок.

1-3 пары классических брюк, одна — парадная.

Белье, носки.

Спортивная форма

Демисезонная верхняя одежда.

Зимняя верхняя одежда.

Обувь. Спортивная: кроссовки, чешки — на физкультуру, классическая в качестве сменки (только белая подошва).

Не забудьте купить мешок для сменной обуви!

А вот минимальный набор канцтоваров для первоклашки:

фото freepik.com

дневник;

10 тетрадей в клетку;

10 тетрадей в косую линейку;

пенал;

2 простых карандаша;

4 синие шариковые ручки;

зеленая и красная ручки;

линейка;

ластик;

точилка;

стакан-непроливайка;

кисть;

краски акварельные;

цветные карандаши;

фломастеры;

цветная бумага;

цветной картон;

белый картон;

клей ПВА;

ножницы;

папка для тетрадей;

обложки для тетрадей и учебников;

пластилин;

счетные палочки.

А еще нужен портфель!

фото freepik.com

Вот основные рекомендации по выбору: