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Общество

«Почему она так одета?» Мигрант ударил девушку за то, что она была в шортах

В подмосковном Нахабино мигрант избил девушку из-за шорт во время пробежки. По его словам, таким образом он спас жительницу Подмосковья от греха. Давайте обсудим, как «провокационная» одежда влияет на мозг, и является ли она оправданием для домогательств и агрессии?
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«Почему она так одета?» Мигрант ударил девушку за то, что она была в шортах

Инцидент произошел утром 23 августа в подмосковном Нахабино. 21-летняя Фаина, решила совершить утреннюю пробежку. Девушка выбрала для забега удобную одежду — шорты и футболку. Во время бега ей встретился молодой мужчина. Он схватил Фаину за руку и сказал: «Ты че так выглядишь?» и ударил ее кулаком в лицо. У девушки пошла из губы кровь, она побежала в сторону жилых домов и попросила о помощи у прохожего. Они вызвали полицию, напавший подошел к ним и на вопрос прохожего «Почему ты так поступил?» ответил «Почему она бегает, почему она так одета?».

Агрессору грозит до двух лет лишения свободы по статье 213 УК «Хулиганство». Во время допроса уроженец Таджикистана сообщил, что приехал в Россию на работу. По его словам, удар «спас девушку от греха».

Реакция общества на инцидент

Этот случай вызвал большой общественный отклик. В соцсетях многие выразили свое негодование по поводу случившегося и поддержали пострадавшую.

Но некоторые оправдывают хулигана и обвиняют девушку в провокации. По их мнению девушка сама виновата в случившемся, так как ее одежда была слишком открытой.

Вы замечали, что у нас в стране женщина почти всегда «сама виновата». Бьет — сама виновата, довела. Изнасиловали — сама виновата, нечего так откровенно одеваться, поздно гулять и тд. Сама спровоцировала!

Как вы считаете, является ли внешний вид оправданием насилия? Должны ли женщины одеваться более скромно? Оскорбляет ли вас слишком открытая одежда?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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