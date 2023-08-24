В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

В прошлом учебном году каждый шестой работавший в российских школах учитель не имел высшего педагогического образования (15,9%, или 172,3 тыс. человек). Это следует из данных статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах», об этом вчера написали «Ведомости».
Но все же, большая часть педагогов имеет высшее педагогическое образование (84,1%, или 911 тыс. человек). Среднее специальное образование имеют 12,41% учителей (134,5 тыс. человек). Еще 2,75%, или 29,8 тыс. педагогов окончили вузы по другим специальностям.
Что говорит закон?
В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 46) право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Если его диплом соответствует этим квалификациям, то он может работать педагогом.
Выходит, что иметь педагогическое образование совсем не обязательно. Достаточно иметь среднее профессиональное образование и пройти соответствующие курсы повышения квалификации.
Например, учителем английского может работать человек, у которого есть образование по специальности «Перевод», а учителем физкультуры — человек, получивший образование по специальности «Физическая культура и спорт». Человек, который закончил медицинский, может преподавать химию или биологию.
Что дальше?
В июне 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил начать готовить педагогов средней школы (с 5-го по 9-й класс) в системе среднего профессионального образования. То есть, учителей-предметников для российских школ, возможно, начнут готовить не в институтах, а уже в колледжах.
«В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы»,— объявил господин Кравцов летом в рамках ПМЭФ.
Сейчас программы среднего профессионального образования рассчитаны только на подготовку специалистов для детских садов и начальной школы, а учителям-предметникам необходимо окончить вуз.
Что по этому поводу говорят в соцсетях?
В соцсетях, как всегда, нет единого мнения. Одни считают, что ничего страшного в том, чтобы детей учили выпускники колледжей нет, а другие считают, что высшее образование для учителя обязательно.
Пользователи интернета ссылаются и на международный опыт.
А также рекомендую чиновникам поднять учителям зарплаты, чтобы поднять престиж профессии и привлечь кадры.
А что думаете вы, коллеги? Могут ли в средней школе преподавать учителя со средним образованием? Не повлияет ли на уровень знаний у школьников?
Комментарии5
Владимир
Боюсь после того влияния, которое окажет новое видение истории мединского, уровень подготовки учителя уже значения не будет иметь)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это точно!
Без педагогического образования учителем работать не получится!
Приложение. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N 761н
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
тем не менее как-то работают же
Все идет по плану. Зарплаты низкие, так шо скоро отличники из старших классов будут периодически подменять заболевших или уволившихся учителей 1-4 классов. Уборка в школе будет тоже за счет учеников, а не уборщиц, столовки в школе можно закрыть - пусть еду из дома носят. Так шо экономия получится колоссальная в масштабах страны!