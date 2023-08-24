В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

В преддверии 1 сентября обсудим ситуацию в стране с учителями. Вчера вышла новость, что каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования. А скоро, возможно, детей будут обучать выпускники колледжей. Обсудим, можно ли доверять знания детей, преподавателю без высшего педагогического образования и тем более выпускнику колледжа?

В прошлом учебном году каждый шестой работавший в российских школах учитель не имел высшего педагогического образования (15,9%, или 172,3 тыс. человек). Это следует из данных статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах», об этом вчера написали «Ведомости».

Но все же, большая часть педагогов имеет высшее педагогическое образование (84,1%, или 911 тыс. человек). Среднее специальное образование имеют 12,41% учителей (134,5 тыс. человек). Еще 2,75%, или 29,8 тыс. педагогов окончили вузы по другим специальностям.

Что говорит закон?

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 46) право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Если его диплом соответствует этим квалификациям, то он может работать педагогом.

Выходит, что иметь педагогическое образование совсем не обязательно. Достаточно иметь среднее профессиональное образование и пройти соответствующие курсы повышения квалификации.

Например, учителем английского может работать человек, у которого есть образование по специальности «Перевод», а учителем физкультуры — человек, получивший образование по специальности «Физическая культура и спорт». Человек, который закончил медицинский, может преподавать химию или биологию.

Что дальше?

В июне 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил начать готовить педагогов средней школы (с 5-го по 9-й класс) в системе среднего профессионального образования. То есть, учителей-предметников для российских школ, возможно, начнут готовить не в институтах, а уже в колледжах.

«В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы»,— объявил господин Кравцов летом в рамках ПМЭФ.

Сейчас программы среднего профессионального образования рассчитаны только на подготовку специалистов для детских садов и начальной школы, а учителям-предметникам необходимо окончить вуз.

Что по этому поводу говорят в соцсетях?

В соцсетях, как всегда, нет единого мнения. Одни считают, что ничего страшного в том, чтобы детей учили выпускники колледжей нет, а другие считают, что высшее образование для учителя обязательно.

Пользователи интернета ссылаются и на международный опыт.

А также рекомендую чиновникам поднять учителям зарплаты, чтобы поднять престиж профессии и привлечь кадры.