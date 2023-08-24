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Общество

В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор

В преддверии 1 сентября обсудим ситуацию в стране с учителями. Вчера вышла новость, что каждый шестой учитель в России не имеет высшего педагогического образования. А скоро, возможно, детей будут обучать выпускники колледжей. Обсудим, можно ли доверять знания детей, преподавателю без высшего педагогического образования и тем более выпускнику колледжа?
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В учителя без педобразования и из колледжа. Кому доверяют учить наших детей? Пятничный демотиватор
фото freepik.com

В прошлом учебном году каждый шестой работавший в российских школах учитель не имел высшего педагогического образования (15,9%, или 172,3 тыс. человек). Это следует из данных статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах», об этом вчера написали «Ведомости».

Но все же, большая часть педагогов имеет высшее педагогическое образование (84,1%, или 911 тыс. человек). Среднее специальное образование имеют 12,41% учителей (134,5 тыс. человек). Еще 2,75%, или 29,8 тыс. педагогов окончили вузы по другим специальностям.

Что говорит закон?

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 46) право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Если его диплом соответствует этим квалификациям, то он может работать педагогом.

Выходит, что иметь педагогическое образование совсем не обязательно. Достаточно иметь среднее профессиональное образование и пройти соответствующие курсы повышения квалификации.

Например, учителем английского может работать человек, у которого есть образование по специальности «Перевод», а учителем физкультуры — человек, получивший образование по специальности «Физическая культура и спорт». Человек, который закончил медицинский, может преподавать химию или биологию.

Что дальше?

В июне 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил начать готовить педагогов средней школы (с 5-го по 9-й класс) в системе среднего профессионального образования. То есть, учителей-предметников для российских школ, возможно, начнут готовить не в институтах, а уже в колледжах.

«В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы»,— объявил господин Кравцов летом в рамках ПМЭФ.

Сейчас программы среднего профессионального образования рассчитаны только на подготовку специалистов для детских садов и начальной школы, а учителям-предметникам необходимо окончить вуз.

Что по этому поводу говорят в соцсетях?

В соцсетях, как всегда, нет единого мнения. Одни считают, что ничего страшного в том, чтобы детей учили выпускники колледжей нет, а другие считают, что высшее образование для учителя обязательно.

Пользователи интернета ссылаются и на международный опыт.

А также рекомендую чиновникам поднять учителям зарплаты, чтобы поднять престиж профессии и привлечь кадры.

А что думаете вы, коллеги? Могут ли в средней школе преподавать учителя со средним образованием? Не повлияет ли на уровень знаний у школьников?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

64 подписчика

Комментарии

5
  • Логотип Владимир_Долгополов
    Владимир_Долгополов 23 минуты назад

    Владимир

    Боюсь после того влияния, которое окажет новое видение истории мединского, уровень подготовки учителя уже значения не будет иметь)

    • Логотип nlukina
      nlukina 6 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это точно!

  • Логотип mnemogref
    mnemogref 13 минут назад

    Без педагогического образования учителем работать не получится!

    Приложение. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

    Приложение
    к     приказу Министерства здравоохранения
    и социального развития РФ
    от 26 августа 2010 г. N 761н

     

    Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

    Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

    • Логотип nlukina
      nlukina 4 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      тем не менее как-то работают же 

  • Логотип Бабака Кавайка
    Бабака Кавайка 12 минут назад

    Все идет по плану. Зарплаты низкие, так шо скоро отличники из старших классов будут периодически подменять заболевших или уволившихся учителей 1-4 классов. Уборка в школе будет тоже за счет учеников, а не уборщиц, столовки в школе можно закрыть - пусть еду из дома носят. Так шо экономия получится колоссальная в масштабах страны!

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