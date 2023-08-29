Forbes назвал 20 богатейших женщин России. Старые и новые лица. Кто эти женщины?

Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. В нем появилось сразу семь новичков. Разбираемся, как выглядит элита страны, и чем занимаются сегодня самые богатые и успешные женщины. Обсудим, позавидуем, а может и порадуемся успеху.

Итак, Forbes снова составил рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году.

1-е место. Лидером рейтинга остается генеральный директор и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд. Она второй раз возглавляет список богатейших женщин России, и пока ее позиция лидера рейтинга выглядит такой же незыблемой.

2-е место. Татьяна Литвиненко, супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Капитал: 20,6% акций «Фосагро». Оценка Forbes — $2,8 млрд. Взлет на 2-е место произошел, когда ректор Санкт-Петербургского горного университета и акционер производителя минеральных удобрений «Фосагро» Владимир Литвиненко уменьшил свою долю в компании до 0,39%, передав пакет акций 20,6% своей супруге.

3-е место.Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Она владеет 30% холдинговой компании USM (ей принадлежат доли в «Металлоинвест», «Мегафон» и других активах). Ее капитал оценивается в $2,5 млрд.

4-е место.Марина Мордашова, которая в 2022 году получила 52% акций золотодобывающей компании Nordgold от своего мужа, миллиардера Алексея Мордашова. Оценка Forbes — $1,85 млрд.

5-е место. Лидия Михайлова. Бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева. Контролирует вместе с сыновьями более 80% акций группы «Черкизово». Группой управляют его сыновья, а Михайлова живет в Европе и в делах компании не участвует. Оценка капитала— $1,55 млрд.

6-е место.Елена Батурина, президент девелоперской компании Inteco Management, вдова мэра Москвы Юрия Лужкова. Батурина собирает фарфор. Ее коллекция сопоставима по значимости с музейными собраниями. Строит на Кипре 17-квартирный элитный жилой комплекс. Оценка Forbes — $1,3 млрд.

7-е место. Виктория Михельсон, дочь основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Окончила Нью-Йоркский университет, изучала историю искусств. Владеет 2,3% акций НОВАТЭКа, а также владелица выставочного «ГЭС-2». Также известна своим активным участием в деятельности благотворительных фондов «Виктория» и V-A-C. Руководит своей художественной галереей в Самаре. Живет в Америке. Оценка — $1,2 млрд.

8-е место Евгения Гурьева, супруга основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева. С 2007 года ей напрямую принадлежит пакет акций «Фосагро» — крупнейшего в России и Европе производителя фосфорсодержащих удобрений. Оценка состояния — $875 млн.

9-е место. Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. Владеет 1,2% акций ЛУКОЙЛа. Оценка Forbes — $800 млн.

10-е место. Людмила Коган, вдова основного владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. Основу состояния Людмилы Коган составляет доля в «Уралсибе» — 82% акций банка «Уралсиб», а также пакет в «БФА-Девелопмент», проектом которой является ЖК «Огни залива». Оценка капитала Forbes — $725 млн.

11-е место. Лидия Сультеева. Жена совладельца и председателя совета директоров ТАИФ Рустема Сультеева. Лидии Сультеевой принадлежит 50 процентов в компании «Вулкан», владевшей долей в АО «ТАИФ». В октябре 2021 года группа «СИБУР» объединила активы с АО «ТАИФ», став собственником ТГК-16 и химических предприятий «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Совладельцы АО «ТАИФ», в их числе Сультеев и его жена, получили 15 процентов акций СИБУРа и облигации компании почти на 3 миллиарда долларов. Оценка капитала Forbes — $675 млн.

12-е место. Ольга Белявцева. Производитель детского питания и минеральной воды «Прогресс» (35%) — «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», также ей принадлежат средства от продажи акций производителя соков «Лебедянский», компания «Агроном-Сад» и производство пластмассовых крышек «Бипласт». Оценка капитала — $600 млн.

13-е место. Елена Рыболовлева. Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева — «Уралкалий», владелец футбольного клуба «Монако». Вошла в рейтинг благодаря выплатам от экс-супруга по мировому соглашению. Оценка капитала — $600 млн.

14-е место. Татьяна Ковальчук. Супруга совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. Татьяна вместе с мужем владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российской страховщика — группы «Согаз». Оценка капитала — $600 млн.

15-е место. Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. Лилия владеет 33% TPS Real Estate, которой принадлежат шесть ТРЦ в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске. Эту долю ей передал брат Игорь за несколько дней до того, как Минфин США ввел против него санкции.

16-е место. Татьяна Кузнецова, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК». Владеет 0,19% акций компании и средствами от продажи доли в компании (в 2005 году ей принадлежало 2,75% акций НОВАТЭКа). Татьяна Кузнецова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Оценка капитала Forbes — $450 млн.

17-е место. Лариса Алекперова, жена президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Появилась в списке аффилированных лиц нефтяной компании в 2007 году — тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций «Лукойлом». Сейчас владеет 0,2% акций компании, еще 10% ей принадлежит в «Соверменных инвестиционных системах». Оценка капитала — $425 млн.

18-е место. Марина Седых, генеральный директор «ИНК-Капитала». Карьеру начинала с должности юрисконсульта в Шкотовском райпо Приморского края. Продолжила работу главным юрисконсультом в ГУГП «Востсибнефтегазгеология». С 2013 по 2018 год была депутатом Заксобрания Иркутской области от «Единой России». Сейчас владеет 10,6% «ИНК-Капитала». Оценка капитала Forbes — $425 млн.



19-е место. Мария Филева, 20-е место. Татьяна Филева, акционеры авиационного холдинга S7. Дочери основателей холдинга «Группа компаний С7» (S7) Владислава и Наталии Филевых. Им принадлежит половина акций S7, а другая половина — у их отца. Татьяна пришла в семейный бизнес простым аналитиком, затем отвечала за маркетинг и программу лояльности. С октября 2022-го по октябрь 2022-го была генеральным директором холдинга S7. Мария Филева с начала июля 2023 года является генеральным директором новой компании «С7 Маркет». Оценка капитала Forbes — $400 млн.