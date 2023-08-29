❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера

С 1 октября начнут действовать новые правила ведения воинского учета. Узнайте, к каким поправкам подготовиться уже сейчас.

Напомним, что работодатели обязаны вести воинский учет, в том числе отправлять необходимые сведения о сотрудниках в военкомат и вручать повестки из военкомата сотрудникам. Если этого не делать, то оштрафуют должностных лиц организации — руководителя и ответственного за воинский учет, а также же саму компанию.

Президент РФ подписал Федеральный закон 404-ФЗ от 31.07.2023 года, который внес серьезные поправки относительно воинского учета в КоАП.

❗️Подробно обсудим все изменения на вебинаре «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили». Вебинар состоится 8 сентября в 12:00 по Москве.

Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом расскажет:

Нормативное регулирование воинского учета. Как зарегистрироваться в военкомате. Кто может не регистрироваться в военкомате. А если сотрудники только женщины? Как вести воинский учет. Как упростить работу с воинским учетом.

Купить вебинар с выгодой до 59% всего за 799 вместо ₽ 1 950 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

Купить вебинар

РСВ за 9 месяцев

🔥 Важно! Топовый лектор из Минфина подробно расскажет, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев на вебинаре «Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев». Вебинар пройдет 12 сентября в 10:00 по Москве.

Спикер вебинара Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина России разберет:

Единый объект для обложения взносами. Суммы, не подлежащие обложению. Льготные категории плательщиков. Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года. Персонифицированные сведения.

Сейчас приобрести вебинар можно с выгодной скидкой до 69%всего за 599 ₽ вместо 1 950 ₽! 👈👈👈

Купить вебинар

Налоговые проверки

💣Как читать требования ФНС и правильно отвечать, чтобы не получить штраф и ваш счет не заблокировали? Разберем 12 сентября в 15:00 по Москве на вебинаре «Разбор требования ИФНС».

Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:

Основные документы, которые запрашивает налоговая в требовании

Какие действительно документы может запрашивать налоговая

Договоры и первичная документация. На что нужно обратить внимание

Как доказать реальность сделки

Что запрашивает налоговая по должностной осмотрительности.

Сейчас приобрести вебинар можно с выгодной скидкой до 79% всего за 399 вместо ₽ 1 950 ₽ 🔥

Купить вебинар