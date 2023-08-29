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Обучение для бухгалтеров

❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера

С 1 октября начнут действовать новые правила ведения воинского учета. Узнайте, к каким поправкам подготовиться уже сейчас.
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❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера
фото freepik.com

Напомним, что работодатели обязаны вести воинский учет, в том числе отправлять необходимые сведения о сотрудниках в военкомат и вручать повестки из военкомата сотрудникам. Если этого не делать, то оштрафуют должностных лиц организации — руководителя и ответственного за воинский учет, а также же саму компанию.

Президент РФ подписал Федеральный закон 404-ФЗ от 31.07.2023 года, который внес серьезные поправки относительно воинского учета в КоАП.

❗️Подробно обсудим все изменения на вебинаре «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили». Вебинар состоится 8 сентября в 12:00 по Москве.

Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом расскажет:

  1. Нормативное регулирование воинского учета.

  2. Как зарегистрироваться в военкомате.

  3. Кто может не регистрироваться в военкомате.

  4. А если сотрудники только женщины?

  5. Как вести воинский учет.

  6. Как упростить работу с воинским учетом.

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РСВ за 9 месяцев

🔥 Важно! Топовый лектор из Минфина подробно расскажет, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев на вебинаре «Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев». Вебинар пройдет 12 сентября в 10:00 по Москве.

Спикер вебинара Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина России разберет:

  1. Единый объект для обложения взносами.

  2. Суммы, не подлежащие обложению.

  3. Льготные категории плательщиков.

  4. Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года.

  5. Персонифицированные сведения.

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Налоговые проверки

💣Как читать требования ФНС и правильно отвечать, чтобы не получить штраф и ваш счет не заблокировали? Разберем 12 сентября в 15:00 по Москве на вебинаре «Разбор требования ИФНС».

Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:

  • Основные документы, которые запрашивает налоговая в требовании

  • Какие действительно документы может запрашивать налоговая

  • Договоры и первичная документация. На что нужно обратить внимание

  • Как доказать реальность сделки

  • Что запрашивает налоговая по должностной осмотрительности.

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nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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