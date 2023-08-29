❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера

Напомним, что работодатели обязаны вести воинский учет, в том числе отправлять необходимые сведения о сотрудниках в военкомат и вручать повестки из военкомата сотрудникам. Если этого не делать, то оштрафуют должностных лиц организации — руководителя и ответственного за воинский учет, а также же саму компанию.
Президент РФ подписал Федеральный закон 404-ФЗ от 31.07.2023 года, который внес серьезные поправки относительно воинского учета в КоАП.
❗️Подробно обсудим все изменения на вебинаре «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили». Вебинар состоится 8 сентября в 12:00 по Москве.
Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом расскажет:
Нормативное регулирование воинского учета.
Как зарегистрироваться в военкомате.
Кто может не регистрироваться в военкомате.
А если сотрудники только женщины?
Как вести воинский учет.
Как упростить работу с воинским учетом.
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РСВ за 9 месяцев
🔥 Важно! Топовый лектор из Минфина подробно расскажет, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев на вебинаре «Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев». Вебинар пройдет 12 сентября в 10:00 по Москве.
Спикер вебинара Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина России разберет:
Единый объект для обложения взносами.
Суммы, не подлежащие обложению.
Льготные категории плательщиков.
Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года.
Персонифицированные сведения.
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Налоговые проверки
💣Как читать требования ФНС и правильно отвечать, чтобы не получить штраф и ваш счет не заблокировали? Разберем 12 сентября в 15:00 по Москве на вебинаре «Разбор требования ИФНС».
Спикер вебинара Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:
Основные документы, которые запрашивает налоговая в требовании
Какие действительно документы может запрашивать налоговая
Договоры и первичная документация. На что нужно обратить внимание
Как доказать реальность сделки
Что запрашивает налоговая по должностной осмотрительности.
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