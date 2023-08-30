Отравиться дорого. Шаурма подорожает с сентября в среднем до 300 рублей🙀

Главной причиной подорожания станет рост цен на курицу и мясо, в итоге конечная цена любимого многими фастфуда может составить от 210 до 300 рублей — сейчас ее можно купить за 190–250 рублей. Но, это не предел, не исключено, что цены могут быть и выше, если мясо продолжит дорожать, пишут Известия.
«В марте мы брали курицу за 220 рублей за килограмм, в мае — за 280 рублей, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей», — рассказал владелец сети «Шоу'рма».
«Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 руб., а можно за 300»,— сказали в «Мосшаурме».
При этом в Минсельхозе уверяют, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, а динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. В министерства утверждают, что в сентябре на рынке ожидается снижение цен.
По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а в течение только одного июля — на 6,99% (до 197,85 рубля за 1 кг). Окорочка подорожали на 4,7% с начала года и на 2,4% за июль (до 227,8 рубля).
Вот что думают пользователи соцсетей по поводу подорожания фастфуда.
Осталось выяснить подорожает ли шаверма и шаварма. Есть кто из Питера или Бологого?)) А если серьезно, кто-нибудь рискует есть шаверму? Есть смелые на Клерке? Я — трус, давно перешла на домашнюю.
Комментарии11
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Есть у нас тут отважные?)))
Клерк.Ру
мы раз в месяц бывает с мужем прогуливаемся до ларька, берем по маленькой в сырном лаваше. в прошлом месяце была по 180, сейчас уже вроде на 10 рублей подорожала
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
без происшествий и последствий обходилось?))
Клерк.Ру
а ну конечно) мы всегда в одном и том же месте берем, этот ларек уже больше 5 лет стоит. а так я абы где не брала бы
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
класс)) главное - проверенное место! Мне в беременность так один раз шаурмы захотелось, что пошла и у метро купила, потом сожалела, о поступке😫
Главный бухгалтер
Брала у армян, объеденье. Мясо - шашлык, овощи - сказка. Сейчас на ремонте, боюсь не откроются. Платила 180 за куриную, 200 за свиную. Всё, поела...
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
захотелось есть))
Ирина
Тоже. Хорошо обед через 30 минут🤗
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я не выдержала, уже чай налила и бутерброд сделала
Только в проверенных местах едим))
Ирина
Периодически делаем сами. Хороша