Отравиться дорого. Шаурма подорожает с сентября в среднем до 300 рублей🙀

Производители шаурмы предупредили о ее подорожании на 10–15% с сентября. Главная причина — подорожание мяса и курицы.

Главной причиной подорожания станет рост цен на курицу и мясо, в итоге конечная цена любимого многими фастфуда может составить от 210 до 300 рублей — сейчас ее можно купить за 190–250 рублей. Но, это не предел, не исключено, что цены могут быть и выше, если мясо продолжит дорожать, пишут Известия.

«В марте мы брали курицу за 220 рублей за килограмм, в мае — за 280 рублей, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей», — рассказал владелец сети «Шоу'рма».

«Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 руб., а можно за 300»,— сказали в «Мосшаурме».

При этом в Минсельхозе уверяют, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, а динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. В министерства утверждают, что в сентябре на рынке ожидается снижение цен.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а в течение только одного июля — на 6,99% (до 197,85 рубля за 1 кг). Окорочка подорожали на 4,7% с начала года и на 2,4% за июль (до 227,8 рубля).

Вот что думают пользователи соцсетей по поводу подорожания фастфуда.