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Общество

Отравиться дорого. Шаурма подорожает с сентября в среднем до 300 рублей🙀

Производители шаурмы предупредили о ее подорожании на 10–15% с сентября. Главная причина — подорожание мяса и курицы.
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Отравиться дорого. Шаурма подорожает с сентября в среднем до 300 рублей🙀
фото freepik.com

Главной причиной подорожания станет рост цен на курицу и мясо, в итоге конечная цена любимого многими фастфуда может составить от 210 до 300 рублей — сейчас ее можно купить за 190–250 рублей. Но, это не предел, не исключено, что цены могут быть и выше, если мясо продолжит дорожать, пишут Известия.

«В марте мы брали курицу за 220 рублей за килограмм, в мае — за 280 рублей, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей», — рассказал владелец сети «Шоу'рма».

«Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 руб., а можно за 300»,— сказали в «Мосшаурме».

При этом в Минсельхозе уверяют, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, а динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. В министерства утверждают, что в сентябре на рынке ожидается снижение цен.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а в течение только одного июля — на 6,99% (до 197,85 рубля за 1 кг). Окорочка подорожали на 4,7% с начала года и на 2,4% за июль (до 227,8 рубля).

Вот что думают пользователи соцсетей по поводу подорожания фастфуда.

Осталось выяснить подорожает ли шаверма и шаварма. Есть кто из Питера или Бологого?)) А если серьезно, кто-нибудь рискует есть шаверму? Есть смелые на Клерке? Я — трус, давно перешла на домашнюю.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

70 подписчиков

Комментарии

11
  • Логотип nlukina
    nlukina 35 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Есть у нас тут отважные?)))

    • Логотип Вера Ревина
      Вера Ревина 32 минуты назад

      Клерк.Ру

      мы раз в месяц бывает с мужем прогуливаемся до ларька, берем по маленькой в сырном лаваше. в прошлом месяце была по 180, сейчас уже вроде на 10 рублей подорожала

      • Логотип nlukina
        nlukina 29 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        без происшествий и последствий обходилось?))

        • Логотип Вера Ревина
          Вера Ревина 23 минуты назад

          Клерк.Ру

          а ну конечно) мы всегда в одном и том же месте берем, этот ларек уже больше 5 лет стоит. а так я абы где не брала бы

          • Логотип nlukina
            nlukina 16 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            класс)) главное - проверенное место! Мне в беременность так один раз шаурмы захотелось,  что пошла и у метро купила, потом сожалела,  о поступке😫

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 22 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Брала у армян, объеденье. Мясо - шашлык,  овощи - сказка. Сейчас на ремонте, боюсь не откроются. Платила 180 за куриную, 200 за свиную. Всё, поела...

    • Логотип nlukina
      nlukina 16 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      захотелось есть))

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 11 минут назад

        Ирина

        Тоже. Хорошо обед через 30 минут🤗

        • Логотип nlukina
          nlukina 6 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          я не выдержала,  уже чай налила и бутерброд сделала 

  • Логотип Алейда
    Алейда 22 минуты назад

    Только в проверенных местах едим))

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 20 минут назад

    Ирина

    Периодически делаем сами. Хороша

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