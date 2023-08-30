Вкалывают роботы, а не человек! Студентам разрешили писать дипломы с помощью ИИ

До чего дошел прогресс! Студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешили пользоваться искусственным интеллектом при написании выпускных квалификационных работ. А работать за них тоже ИИ будет?

«Московский городской педагогический университет (МГПУ) легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета МГПУ. Оно подразумевает, что студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов при работе над ВКР», — сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

При этом руководство МГПУ подчеркнуло, что всю информацию, которая была заимствована, студентам нужно будет самостоятельно анализировать и перерабатывать. Также в МГПУ считают, что студентов необходимо сразу обучить грамотному обращению с ИИ, поскольку в дальнейшем им в любом случаен не избежать его использования.

«Искусственный интеллект — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться - самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», — сказал ректор вуза Игорь Реморенко.

Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты — хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений, считают в учебном заведение.

На троечку

В этом году студент РГГУ из Москвы Александр получил «удовлетворительно» за диплом, написанный нейросетью ChatGPT. Нейросеть выдала студенту несколько глав с аналитической частью и ссылками на научные труды. По словам автора работы, дипломная работа «не стоит усилий», поэтому он решил провести эксперимент.

Я хотел совместить сложное с приятным: попробовать ChatGPT на чём-то практичном. И я подумал, что можно с дипломом, потому что я сам писать не могу, не хочу. Покупать диплом не вариант. А попробовать ChatGPT — это что-то новое и интереснее, чем утопать в поиске нужной информации, — цетирует слова студента Telegram-канал Baza.

В вузе пообещали придумать, как отличать написанные нейросетями работы, а в Госдуме призвали университет не аннулировать диплом студента. Тема диплома Александра была «Анализ и совершенствование организации управления».