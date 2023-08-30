Вкалывают роботы, а не человек! Студентам разрешили писать дипломы с помощью ИИ

«Московский городской педагогический университет (МГПУ) легализовал для студентов использование технологий искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ. Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета МГПУ. Оно подразумевает, что студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов при работе над ВКР», — сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
При этом руководство МГПУ подчеркнуло, что всю информацию, которая была заимствована, студентам нужно будет самостоятельно анализировать и перерабатывать. Также в МГПУ считают, что студентов необходимо сразу обучить грамотному обращению с ИИ, поскольку в дальнейшем им в любом случаен не избежать его использования.
«Искусственный интеллект — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться - самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», — сказал ректор вуза Игорь Реморенко.
Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты — хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений, считают в учебном заведение.
На троечку
В этом году студент РГГУ из Москвы Александр получил «удовлетворительно» за диплом, написанный нейросетью ChatGPT. Нейросеть выдала студенту несколько глав с аналитической частью и ссылками на научные труды. По словам автора работы, дипломная работа «не стоит усилий», поэтому он решил провести эксперимент.
Я хотел совместить сложное с приятным: попробовать ChatGPT на чём-то практичном. И я подумал, что можно с дипломом, потому что я сам писать не могу, не хочу. Покупать диплом не вариант. А попробовать ChatGPT — это что-то новое и интереснее, чем утопать в поиске нужной информации, — цетирует слова студента Telegram-канал Baza.
В вузе пообещали придумать, как отличать написанные нейросетями работы, а в Госдуме призвали университет не аннулировать диплом студента. Тема диплома Александра была «Анализ и совершенствование организации управления».
Несли раньше ключевой проблемой в сфере высшего образования был плагиат, то теперь это нейросети. Как преподавателю узнать, что работа написана не ИИ? И, как в свою очередь доказать студенту, что диплом писал он сам? Вопросов больше чем ответов. А как вы относитесь к использованию ИИ в жизни?
Комментарии2
Ирина
Нормально отношусь.
Списывали, списывают и будут списывать. Тут ничего нового, только источники меняются.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Мне кажется, что одно дело списать, а другое, когда за тебя все написали. Списать - тоже труд. надо найти где, что именно, адаптировать и тд.