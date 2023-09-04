Женщины против, мужчины за. Мужчины хотят чтобы государство начало регулировать вопрос абортов

Новости с полей борьбы за рождаемость. Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, по результатам опроса, большинство мужчин поддерживает эту позицию. То есть, за госконтроль абортов выступили те, у кого нет права голоса по этому вопросу.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении к прерыванию беременности и о недавних законодательных инициативах на эту тему. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Об этом пишет «Коммерсант».

Почти половина из них (47%) полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов.

Больше других поддерживают госрегулирование абортов мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%), жители села (63%), жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов. Определенно против государственного регулирования абортов выступают женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).

Минздрав планирует до конца года ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Имеются в виду два конкретных наименования: мифепристон и мизопростол. Как показал опрос, 55% россиян выступают против этой инициативы, а 35% поддерживают ее. Единственная группа россиян, которая ощутимо чаще других поддерживает предложение Минздрава ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности,— это жители Северо-Кавказского федерального округа (55%). По-видимому, это следствие культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях, объясняют авторы исследования.

Сторонники ограничения свободной продажи абортивных препаратов ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, а женщины должны рожать.

Вроде бы все просто: нет матки — нет права голоса. Но почему-то мужчины все чаще пытаются контролировать и влиять на решения, касающиеся тела женщин. В интернете сейчас много пабликов, участники которых возмущены тем, что мужчин ущемляют в репродуктивных правах. И лишь, на том основании, что, эмбрион был зачат от них. Достаточно ли этого?

Кто рискует карьерой, уходя в декрет? Правильно, женщины. Пока государство не обяжет мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, карьерой будет рисковать только женщина. Возвращаться после 1,5 лет из декрета на работу совсем непросто, а уж про 3 года и говорить нечего.

Кто рискует здоровьем? Ответ тот же.

По статистике Минздрава за 2018 год 85% женщин умерли от беременности, родов или осложнений после родов, 11% от абортов, а 4% от внематочной беременности.

А вот данные американского исследования. Уровень смертности, связанный с родами, составил 8,8 смертей на 100 000 рождений, с абортами ― 0,6 смертей на 100 000 абортов.

Про такие «мелочи», как недержание мочи, варикозное расширение вен, геморрой и проблемы с зубами, гипертензию, эклампсию, пожалуй, даже вспоминать не будем.

Кто больше всего рискует качеством жизни? Да, да, это все еще мы — женщины. Тут прямо пунктиром пробегу: депривация сна, социальная изоляция (не полная, но достаточная, чтобы почувствовать себя вне общества) и полня потерей личной свободы. Конечно, последнее, остро ощущается в первые пару лет, особенно у тех, у кого нет возможности передать малыша бабушкам и няням. А самое страшное — рождение ребенка с особенностями. Да, существуют теперь разные скрининги, в том числе абсолютно безопасные и супер достоверные, но не на все можно проскринить.

Конечно, есть много отличных отцов, отличных мужей, но по факту, мужчина может перестать исполнять свои родительские обязанности в любой момент, вот сейчас он есть, а завтра его уже с вами нет и остались от него лишь алименты.