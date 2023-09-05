⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете

Одно из изменений — новая статья 19.38 КоАП РФ. Согласно ей, в случае неоказание содействия военным комиссариатам в мобилизационной работе компании буду грозить штрафы до 500 тыс. рублей. А за непередачу повестки работнику придется заплатить от 350 до 400 тысяч штрафа.
🔥Через несколько дней мы проведем вебинар «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили», где обсудим все глобальные изменения в воинском учете. Вебинар состоится 8 сентября в 12:00 по Москве.
Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом расскажет:
Нормативное регулирование воинского учета.
Как зарегистрироваться в военкомате.
Кто может не регистрироваться в военкомате.
А если сотрудники только женщины?
Как вести воинский учет.
Как упростить работу с воинским учетом.
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👀Изменения в НК РФ
💣Обо всех изменениях в учете и налогах 2023-2024 поговорим на вебинаре «Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора». Вебинар состоится 14 сентября в 11:00 по Москве.
Спикер вебинара Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар» расскажет про:
1. новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.
2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.
3. Изменения в расчете:
НДС;
налога на прибыль;
НДФЛ;
страховых взносов.
4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.
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🙀Налоговые проверки
🔎Налоговики пристально следят за деятельностью малого и среднего бизнеса и выискивают признаки дробления и незаконной оптимизации. Обсудить основные налоговые риски, с которыми сталкиваются предприятия МСП, и, самое главное — как их успешно избегать на вебинаре «Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться». Вебинар состоится 15 сентября в 11:00 по Москве.
Спикер вебинара Дмитрий Анищенко, налоговый адвокат, преподаватель МГУ им. Ломоносова на вебинаре разберет:
Как убедить инспекцию, если вас обвиняют в дроблении бизнеса.
Риски при найме работников по ГПХ.
Как малому бизнесу работать с проблемными контрагентами.
Риски при применении специальных налоговых режимов — и многое другое.
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