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Общество

Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.
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Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана
Любовь и голуби

В нашей стране День трезвости отмечался с 1911 года, а уже в 1913 году стал официальным праздником. Число было выбрано не случайно, в день произошло Усекновения главы Иоанна Предтечи, которому во время пиршества, по приказу царя Ирода и по просьбе Саломеи отрубили голову. До революции на каждое 11-е сентября в нашей стране был установлен строгий запрет на продажу алкоголя.

В послереволюционные годы День трезвости из-за своего церковного происхождения был упразднен, а советская власть начала вести антиалкогольную политику на государственном уровне.

В Советском Союзе попытки борьбы с пьянством предпринимались не единожды. Первая попытка борьбы с алкоголем была начата большевиками, сразу после прихода к власти Петроградский реввоенсовет издал приказ от 8 ноября 1917 года, который гласил: «впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких «алкогольных напитков»».

В 1928 году вступило в силу постановление Ленсовета о запрете в дни отдыха и в «революционные праздники» продавать спиртные напитки навынос.

Дальше были большие компании 1929, 1958, 1972, 1985—1990 годов.

«Горбачевская» антиалкогольная компания

Последняя кампания сопровождалась интенсивной пропагандой трезвости. Повсюду шла борьба с пьянством, досталось и искусству. Цензурой удалялись и перефразировались тексты литературных произведений и песен, вырезались алкогольные сцены из театральных постановок и кинофильмов. И наоборот снимались киноленты о борьбе с алкоголем.

«Друг» (1987). Режиссер Л. Квинихидзе

Больше всего досталось виноградникам и виноделам. Виноградники массово вырубали в Крыму, в Молдавии и других республиках СССР. Ликеро-водочные магазины закрывали. В уцелевших магазинах поднимали цену на алкоголь. Популярная водка «андроповка», стоившая до начала ГОРБАЧЕВСКОЙ кампании четыре рубля 70 копеек, исчезла с прилавков, и уже с августа 1986-года стоила 9 рублей 10 копеек. Торговать алкоголем можно было лишь с 14:00 до 19:00.

За употребление спиртного на рабочем месте — увольняли и исключали из партии. Никаких полумер. Пропагандировались безалкогольные свадьбы, их еще называли комсомольскими. В итоге на банкетах наливали алкоголь в заварочные чайнички. А водку в бутылки из-под минеральной воды.

Статистика на сегодняшний день

В 2022 году больше всего алкоголя на душу населения покупали жители Республики Карелия, Сахалинской области и Республики Коми. Меньше всего — Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики.

От алкоголя, по данным ВОЗ, ежегодно в мире умирает более 3 млн человек. По данным Росстата, число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголем, в России в 2021 году более 47 тысяч человек.

Современные законодатели продолжают борьбу с зеленым змеем. Например, в июле в Госдуму внесен законо, который закроет так называемые «наливайки». Согласно закону, продажа спиртного запрещена в объектах общепита с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Как распознать признаки развития алкогольной зависимости?

  • Вы стали выпивать чаще, находить новые поводы выпить;

  • Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей «выпивке»;

  • Стало появляться желание «догоняться», то есть выпивать не только во время, но и после мероприятия;

  • Появилось желание выпивать в одиночку и без повода;

  • Изменился характер опьянения, в первую очередь, в части поведения в нетрезвом состоянии;

  • Появились провалы в памяти после употребления алкоголя;

  • Изменилась эмоциональная реакция на алкоголь: если раньше «от этого хорошо», то теперь «без этого плохо»;

  • Появились или участились травмы, эпизоды утери документов, вещей, дезориентация во времени и пространстве в нетрезвом состоянии.

А еще сегодня День граненого стакана

Неотъемлемый атрибут столовых, один из символов советского прошлого и верный спутник железнодорожных путешествий. Это все о граненом стакане, день которого отмечают (как это не странно) тоже сегодня, 11 сентября.

Классический размер стакана: 10,5 см в высоту, диаметром вверху 7,3 см и поуже — 5,5 см на донышке. Ободок стакана сверху называют «маруськиным пояском». У классического стакана 16 граней. Легендарная кулинарная «Книга о вкусной и здоровой пище» все рецепты приводит в стаканах. Именно граненых.

11 сентября 1943 года в городе Гусь-Хрустальном на стекольном заводе начали массовую прессовку граненого стакана.

Напарник Федя

Давайте обсудим, как вы относитесь к алкоголю? Какой предпочитаете? И, «употреблять в меру» — это сколько?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

77 подписчиков

Комментарии

7
  • Логотип nlukina
    nlukina
    20 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    у нас клерки абсолютно не пьющие собрались?)))

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 8 минут назад

      Главный бухгалтер

      Вы же непьющая!

      Как это непьющая? Очень даже... Почему же?

      От хорошего вина не откажусь, тем более в хорошей компании.

      (с)

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 11 минут назад

    Главный бухгалтер

    Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости.

    И... как его отмечают??

    в 1913 году этот день стал официальным праздником,

    неужели прямо ПРАЗДНИКОМ был?

    и сколько человек умирает из-за алкоголя?

    Эх, сколько же человек помирает из-за алкоголя!...

     Ой, а сколько человек из-за алкоголя рождается!!!

  • Логотип duffy
    duffy 8 минут назад

    Светлана Свиридова

    >>Современные законодатели продолжают борьбу с зеленым змеем

    Нет. Они внедрили енс, в котором без того стакана не разберешься. Спаивают население))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      6 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      вот  это точно!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 6 минут назад

    Главный бухгалтер

    От алкоголя, по данным ВОЗ, ежегодно в мире умирает более 3 млн человек. По данным Росстата, число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголем, в России в 2021 году более 47 тысяч человек.

    а когда же будут объявлены цифры ВОЗ и Росстата, про то сколько родилось "от причин, непосредственно связанных с алкоголем" ?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      6 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      про это они будут молчать даже под пытками)))

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Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.

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