В «черный список» Роскомнадзора за распространие информации. WhatsApp могут заблокировать в России

WhatsApp (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) оказался под угрозой блокировки в России. Поводом для пересмотра российскими властями своего отношения к WhatsApp стало появление в нем новой функции — новостных каналов. Они заработают более чем в 150 странах до конца 2023 г. Для каналов в WhatsApp появится отдельная вкладка «Актуальное», чтобы не мешать их с обычными чатами.
Если каналы появятся у нас, то власти пересмотрят свое лояльное до сегодняшнего момента отношение к мессенджеру. Об этом заявил депутат и зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
Его слова подтвердил Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Превращение мессенджера WhatsApp, принадлежащего экстремистской организации Meta (бывший Facebook), из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство. Информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу. Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль, — написал чиновник в своем канале.
А также Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, который признал оправданной мерой блокировку мессенджера.
Все понятно и очевидно, скорее удивляло, что WhatsApp был на какое-то время «помилован» и не попал в «черный список» Роскомнадзора. Неужели нам всем скоро придется переходить общаться в Telegram? Очень не хочется… Что думаете, коллеги? Куда перейдем общаться с друзьями и родными?
Комментарии13
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
может быть какие-то еще есть мессенджеры для общения? Кто подскажет?
Главный бухгалтер
А ICQ еще не запретили? будем к ней возвращаться.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ну, вот у меня Android, аськи в Google Play нет уже давно. Так что не вариант
Главный бухгалтер
У меня тоже андроид, в GetApps есть даже новая
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а GetApps не только для Xiaomi?
Главный бухгалтер
а вот это не знаю, у самсунг и т.п. должны же быть наверное свои магазины.
Главный бухгалтер
Вот нашла, в каком-нибудь да найдется: Лучшие замены GooglePlay NashStore RuStore Aptoide APKMirror F-Droid Aurora Store Amazon AppStore Huawei AppGallery Samsung Galaxy Store GetApps Yalp Store Nine Store APKPure
Интересно, там ещё остался тот шикарный смайл, бьющийся об стену?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Лучший! Нужен постоянно)))
Чем плох Telegram? Отличный мессенджер. У меня установлены Viber, WhatsApp и Telegram, как раз Telegram из них для меня самый удобный. Навскидку: возможность редактировать сообщения, удалять их без оставления следов, передавать фото исходного размера и качества, обмен файлами без ограничений по размеру, лимит участников при создании группы очень большой.
https://getcompass.ru/blog/posts/luchshie-messendzhery
https://trashexpert.ru/software/security/best-secure-and-encrypted-messaging-apps/
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
про Signal и Compass даже не слышала, спасибо! Viber мне не нравится, в Telegram у меня рабочие чаты, не хочется туда переносить и родных.
Да, ещё: из Viber, WhatsApp и Telegram только Telegram без проблем устанавливается на фиг знает сколько устройств. Он у меня на телефоне, планшете, ноутбуке, рабочем и домашнем компьютере. Очень удобно!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да, тут согласна полностью, у меня тоже на всех девайсах именно Telegram. WhatsApp на ноуте и планшете у меня веб-версия, только на телефоне программа. А Telegram везде именно приложение