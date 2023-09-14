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Общество

В «черный список» Роскомнадзора за распространие информации. WhatsApp могут заблокировать в России

WhatsApp могут заблокировать в России из-за анонимных каналов. В Госдуме уже поддержали эту идею. Где будем общаться, коллеги?
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В «черный список» Роскомнадзора за распространие информации. WhatsApp могут заблокировать в России
Изображение от freepik.com

WhatsApp (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) оказался под угрозой блокировки в России. Поводом для пересмотра российскими властями своего отношения к WhatsApp стало появление в нем новой функции — новостных каналов. Они заработают более чем в 150 странах до конца 2023 г. Для каналов в WhatsApp появится отдельная вкладка «Актуальное», чтобы не мешать их с обычными чатами.

Если каналы появятся у нас, то власти пересмотрят свое лояльное до сегодняшнего момента отношение к мессенджеру. Об этом заявил депутат и зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Его слова подтвердил Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Превращение мессенджера WhatsApp, принадлежащего экстремистской организации Meta (бывший Facebook), из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство. Информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу. Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль, — написал чиновник в своем канале.

А также Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, который признал оправданной мерой блокировку мессенджера.

Все понятно и очевидно, скорее удивляло, что WhatsApp был на какое-то время «помилован» и не попал в «черный список» Роскомнадзора. Неужели нам всем скоро придется переходить общаться в Telegram? Очень не хочется… Что думаете, коллеги? Куда перейдем общаться с друзьями и родными?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

80 подписчиков

Комментарии

13
  • Логотип nlukina
    nlukina
    31 минуту назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    может быть какие-то еще есть мессенджеры для общения? Кто подскажет?

  • Логотип revita
    revita 25 минут назад

    Главный бухгалтер

    А ICQ еще не запретили? будем к ней возвращаться.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      22 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ну, вот у меня Android, аськи в Google Play нет уже давно. Так что не вариант

      • Логотип revita
        revita 12 минут назад

        Главный бухгалтер

        У меня тоже андроид, в GetApps есть даже новая

        • Логотип nlukina
          nlukina
          11 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          а GetApps не только для  Xiaomi?

          • Логотип revita
            revita 7 минут назад

            Главный бухгалтер

            а вот это не знаю, у самсунг и т.п. должны же быть наверное свои магазины.

          • Логотип revita
            revita 3 минуты назад

            Главный бухгалтер

            Вот нашла, в каком-нибудь да найдется: Лучшие замены GooglePlay NashStore RuStore Aptoide APKMirror F-Droid Aurora Store Amazon AppStore Huawei AppGallery Samsung Galaxy Store GetApps Yalp Store Nine Store APKPure

    • Логотип Алейда
      Алейда 20 минут назад

      Интересно, там ещё остался тот шикарный смайл, бьющийся об стену?

      • Логотип nlukina
        nlukina
        17 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        image.pngЛучший! Нужен постоянно))) 

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 16 минут назад

    Неужели нам всем скоро придется переходить общаться в Telegram?

    Чем плох Telegram? Отличный мессенджер. У меня установлены Viber, WhatsApp и Telegram, как раз Telegram из них для меня самый удобный. Навскидку: возможность редактировать сообщения, удалять их без оставления следов, передавать фото исходного размера и качества, обмен файлами без ограничений по размеру, лимит участников при создании группы очень большой.

    может быть какие-то еще есть мессенджеры для общения? Кто подскажет?

    https://getcompass.ru/blog/posts/luchshie-messendzhery

    https://trashexpert.ru/software/security/best-secure-and-encrypted-messaging-apps/

    • Логотип nlukina
      nlukina
      12 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      про Signal и Compass даже не слышала, спасибо! Viber мне не нравится, в Telegram у меня рабочие чаты, не хочется туда переносить и родных. 

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 6 минут назад

        Да, ещё: из Viber, WhatsApp и Telegram только Telegram без проблем устанавливается на фиг знает сколько устройств. Он у меня на телефоне, планшете, ноутбуке, рабочем и домашнем компьютере. Очень удобно!

        • Логотип nlukina
          nlukina
          3 минуты назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          да,  тут согласна полностью, у меня тоже на всех девайсах именно Telegram. WhatsApp на ноуте и планшете у меня веб-версия,  только на телефоне программа. А Telegram везде именно приложение 

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