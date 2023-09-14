В «черный список» Роскомнадзора за распространие информации. WhatsApp могут заблокировать в России

WhatsApp могут заблокировать в России из-за анонимных каналов. В Госдуме уже поддержали эту идею. Где будем общаться, коллеги?

WhatsApp (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) оказался под угрозой блокировки в России. Поводом для пересмотра российскими властями своего отношения к WhatsApp стало появление в нем новой функции — новостных каналов. Они заработают более чем в 150 странах до конца 2023 г. Для каналов в WhatsApp появится отдельная вкладка «Актуальное», чтобы не мешать их с обычными чатами.

Если каналы появятся у нас, то власти пересмотрят свое лояльное до сегодняшнего момента отношение к мессенджеру. Об этом заявил депутат и зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Его слова подтвердил Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Превращение мессенджера WhatsApp, принадлежащего экстремистской организации Meta (бывший Facebook), из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство. Информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу. Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль, — написал чиновник в своем канале.

А также Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, который признал оправданной мерой блокировку мессенджера.

Все понятно и очевидно, скорее удивляло, что WhatsApp был на какое-то время «помилован» и не попал в «черный список» Роскомнадзора. Неужели нам всем скоро придется переходить общаться в Telegram? Очень не хочется… Что думаете, коллеги? Куда перейдем общаться с друзьями и родными?