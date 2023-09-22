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Обучение для бухгалтеров

Центр обучения «Клерк» в обзоре edtech. Спрос на бухгалтерские курсы растет

Обратите внимание на свежий обзор от Edtech. В августе на рынке выросла потребность в бухгалтерских онлайн-курсах. Расскажем, что может предложить Центр обучения «Клерк».
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Центр обучения «Клерк» в обзоре edtech. Спрос на бухгалтерские курсы растет

ED Techs, подвел итоги за август по рынку онлайн-образования.

Smart Ranking измерил трафик в edtech-проектах и опубликовал статистику за август. На рынке выросла потребность в бухгалтерских онлайн-курсах👇

Бухгалтерские курсы на втором месте

Основатель «Клерк» рассказал о самых популярных курсах по бухгалтерскому делу. Среди них: управленческий учет, федеральный стандарт бухгалтерского учета и курс по системе упрощенного налогообложения.

Борис Мальцев, основатель «Клерк»

И мы продолжаем дальше пилить для вас полезный контент и готовить лучшие онлайн-курсы.

После обучения выдаем официальное удостоверение и сами вносим его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО(❗️).

Про наш ЦОК. Центр обучения «Клерка»

Центр обучения «Клерка» — это доступное онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков и ИП от ведущих практикующих экспертов в своей отрасли.

Есть ли лицензия на образовательную деятельность?

Да, есть. Лицензия об образовательной деятельности № 10037 от 23 июля 2021 года.

Есть курсы повышения квалификации?

Да, есть. На наших курсах повышения квалификации бухгалтеры действительно учатся новому, а не просто получают информацию. По окончанию курса «Центр обучения Клерка» выдает удостоверение о повышении квалификации. Удостоверение заносим в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО) по всем требованиям закона об образовании. Эти курсы нужно приобретать отдельно, для всего остального есть Клерк.Премиум.

Что такое Клерк.Премиум?

Клерк.Премиум — это подписка на курсы и вебинары для бухгалтеров. Сейчас в подписке 49 онлайн-курсов и более 300 записей вебинаров. Список пополняем каждый месяц. Доступ к курсам и вебинарам можно купить отдельно, а можно оформить подписку Клерк.Премиум🔥

Кому подойдет?

Практикующим бухгалтерам разного уровня подготовки. От новичков, до крутых профи💯

Как проходит обучение?

Формат обучения: видеолекции, конспекты, раздаточные материалы от авторов курсов.

Дополнительные преимущества

На платформе также доступны более 500 обучающих мероприятий на разные темы, а также сервисы проверки контрагентов и мониторинг статотчетности. Неограниченные консультации с максимально быстрым ответом на вопрос. С подпиской «Премиум» доступ к ним и ко всем курсам сразу бесплатный👍

Когда можно приобрести курс?

В любое время дня и ночи! 🌚🌞

Кстати, раз уж мы говорим про обучение напомню, как выглядят красивенькие дипломы, которые мы выдаем после профессиональной переподготовке.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

82 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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