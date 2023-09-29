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  • Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов
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nlukina
Медицина

Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной. При этом аптек исчезли некоторые препараты, например зарубежные антибиотики. В наличии есть российские аналоги, однако они уступают по качеству. Давайте обсудим, так ли все хорошо с лекарствами, как уверяют власти.
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Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов
Изображение от freepik.com

Ситуация с лекарственным обеспечением в России остается стабильной благодаря, в том числе, системе мониторинга, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут «Ведомости».

«Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом в той или иной стране или внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований», — сказал Мурашко.

Те или иные… 🤦🏻‍♀️

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что доля российских лекарств на рынке достигла порядка 70%. За последние три года прирост составил 10%, и это «не последняя планка». Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние четыре года выросла до 80%.

При этом мы наблюдаем в аптеках дефицит антибиотиков широкого спектра. Есть проблемы с лекарствами на основе амоксиклава, микардис и леводопы(последнее — для страдающих болезнью Паркинсона. — прим.ред). Сложности с покупкой Пульмикорта. Есть есть российские и индийские аналоги, однако они уступают по качеству. Даже врачи не рекомендуют покупать их, так как опасаются отсутствия нужного эффекта от лечения.

У льготников все еще хуже

Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (ВСП), в 2023 году с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 35,8% льготников не получали положенные лекарства по независящим от них причинам. 53% из-за трудностей с получением рецепта пришлось покупать препараты, которые должны предоставляться им бесплатно.

Давайте обсудим, прав ли Мурашко? Стабильно ли все у нас на рынке лекарств? Удается ли вам купить нужный препарат? Как относитесь к российским аналогам?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

86 подписчиков

Комментарии

16
  • Логотип nlukina
    nlukina
    49 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    У меня недавно были проблемы с покупкой антибиотика для собаки (надо было человеческий) и для ребенка пульмикорт не могла найти.  Хорошо хоть нет проблем с жаропонижающими,  как в ковид. 

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 9 минут назад

      Нет

      коплавикс вырос в цене неприлично, и резко сократилось число аптек, в которых он есть.

      • Логотип nlukina
        nlukina
        5 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        кстати, да! У меня мама его пьет 

        • Логотип Мирам
          Мирам 5 секунд назад

          здесь, по логике вещей, должны подключиться любители и фанаты дыхательных практик... :)

  • Логотип gnews
    gnews 45 минут назад

    gnews spb

    При этом мы наблюдаем в аптеках дефицит антибиотиков широкого спектра. Есть проблемы с лекарствами на основе амоксиклава, микардис и леводопы(последнее — для страдающих болезнью Паркинсона. — прим.ред). Сложности с покупкой Пульмикорта. Есть есть российские и индийские аналоги, однако они уступают по качеству. Даже врачи не рекомендуют покупать их, так как опасаются отсутствия нужного эффекта от лечения.

    Ссылкой  на источник поделитесь?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      32 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это личные наблюдения. В Москве купить леводопу невозможно, пульмикрот надо искать,  хотя раньше он был везде. Антибиотики то есть, то нет. На сайтах в аптеках он есть,  приходишь за заказом,  а его нет в продаже. 

  • Логотип Мирам
    Мирам 34 минуты назад

    При этом аптек исчезли некоторые препараты, например зарубежные антибиотики.

    чеснок.jpg

    • Логотип nlukina
      nlukina
      31 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      шикарный чеснок😁 

      • Логотип Крестик-нолик
        Крестик-нолик 28 минут назад

        говорят, что помогает еще капустный лист, если его к больному месту прикладывать)

        • Логотип nlukina
          nlukina
          27 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ага, а еще  подорожник))

          • Логотип IriEro
            IriEro 22 минуты назад

            Ирина

            А штраф за сбор дикоросов платить не придётся?

            • Логотип nlukina
              nlukina
              20 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              думаете, не только грибы и ягоды, но еще и за подорожник надо платить?)) Тогда остается одно: заболел - застрелись 

              • Логотип Старый ворчун
                Старый ворчун 11 минут назад

                Нет

                застрелись 

                ружжо не продают.

            • Логотип Мирам
              Мирам 19 минут назад

              А штраф за сбор дикоросов платить не придётся?

              молчите бога ради .....  😂

              уже и такое обострение случалось по весне у особо фонтанирующих творчеством

          • Логотип Мирам
            Мирам 21 минуту назад

            ага, а еще  подорожник))

            смех-смехом, а травки, например,  люблю очень. не в маниакальном режиме по всем поводам, но тем не менее.

            например, чтобы аптеки в межсезонье и при простудах не "обносить по полной", а потом сам факт приема антибиотиков дополнительно не лечить -пью отвар из ягеля.

            замечательная вещь, во многих смыслах. это про антибиотики, кстати 😂

            • Логотип nlukina
              nlukina
              17 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              я тоже иногда пью травки. Например.  мне хорошо помогают листья брусники

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Логотип nlukina
nlukina
Медицина

Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной. При этом аптек исчезли некоторые препараты, например зарубежные антибиотики. В наличии есть российские аналоги, однако они уступают по качеству. Давайте обсудим, так ли все хорошо с лекарствами, как уверяют власти.

Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов
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