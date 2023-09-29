Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов

Ситуация с лекарственным обеспечением в России остается стабильной благодаря, в том числе, системе мониторинга, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут «Ведомости».
«Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом в той или иной стране или внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований», — сказал Мурашко.
Те или иные… 🤦🏻♀️
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что доля российских лекарств на рынке достигла порядка 70%. За последние три года прирост составил 10%, и это «не последняя планка». Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние четыре года выросла до 80%.
При этом мы наблюдаем в аптеках дефицит антибиотиков широкого спектра. Есть проблемы с лекарствами на основе амоксиклава, микардис и леводопы(последнее — для страдающих болезнью Паркинсона. — прим.ред). Сложности с покупкой Пульмикорта. Есть есть российские и индийские аналоги, однако они уступают по качеству. Даже врачи не рекомендуют покупать их, так как опасаются отсутствия нужного эффекта от лечения.
У льготников все еще хуже
Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (ВСП), в 2023 году с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 35,8% льготников не получали положенные лекарства по независящим от них причинам. 53% из-за трудностей с получением рецепта пришлось покупать препараты, которые должны предоставляться им бесплатно.
Давайте обсудим, прав ли Мурашко? Стабильно ли все у нас на рынке лекарств? Удается ли вам купить нужный препарат? Как относитесь к российским аналогам?
Комментарии16
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
У меня недавно были проблемы с покупкой антибиотика для собаки (надо было человеческий) и для ребенка пульмикорт не могла найти. Хорошо хоть нет проблем с жаропонижающими, как в ковид.
Нет
коплавикс вырос в цене неприлично, и резко сократилось число аптек, в которых он есть.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
кстати, да! У меня мама его пьет
здесь, по логике вещей, должны подключиться любители и фанаты дыхательных практик... :)
gnews spb
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Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это личные наблюдения. В Москве купить леводопу невозможно, пульмикрот надо искать, хотя раньше он был везде. Антибиотики то есть, то нет. На сайтах в аптеках он есть, приходишь за заказом, а его нет в продаже.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
шикарный чеснок😁
говорят, что помогает еще капустный лист, если его к больному месту прикладывать)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ага, а еще подорожник))
Ирина
А штраф за сбор дикоросов платить не придётся?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
думаете, не только грибы и ягоды, но еще и за подорожник надо платить?)) Тогда остается одно: заболел - застрелись
Нет
ружжо не продают.
молчите бога ради ..... 😂
уже и такое обострение случалось по весне у особо фонтанирующих творчеством
смех-смехом, а травки, например, люблю очень. не в маниакальном режиме по всем поводам, но тем не менее.
например, чтобы аптеки в межсезонье и при простудах не "обносить по полной", а потом сам факт приема антибиотиков дополнительно не лечить -пью отвар из ягеля.
замечательная вещь, во многих смыслах. это про антибиотики, кстати 😂
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я тоже иногда пью травки. Например. мне хорошо помогают листья брусники