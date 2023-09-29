Власти считают ситуацию с лекарствами в России стабильной, но в аптеках сохраняется дефицит некоторых препаратов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с лекарствами в России стабильной. При этом аптек исчезли некоторые препараты, например зарубежные антибиотики. В наличии есть российские аналоги, однако они уступают по качеству. Давайте обсудим, так ли все хорошо с лекарствами, как уверяют власти.

Ситуация с лекарственным обеспечением в России остается стабильной благодаря, в том числе, системе мониторинга, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут «Ведомости».

«Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом в той или иной стране или внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований», — сказал Мурашко.

Те или иные… 🤦🏻‍♀️

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что доля российских лекарств на рынке достигла порядка 70%. За последние три года прирост составил 10%, и это «не последняя планка». Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние четыре года выросла до 80%.

При этом мы наблюдаем в аптеках дефицит антибиотиков широкого спектра. Есть проблемы с лекарствами на основе амоксиклава, микардис и леводопы(последнее — для страдающих болезнью Паркинсона. — прим.ред). Сложности с покупкой Пульмикорта. Есть есть российские и индийские аналоги, однако они уступают по качеству. Даже врачи не рекомендуют покупать их, так как опасаются отсутствия нужного эффекта от лечения.

У льготников все еще хуже

Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (ВСП), в 2023 году с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 35,8% льготников не получали положенные лекарства по независящим от них причинам. 53% из-за трудностей с получением рецепта пришлось покупать препараты, которые должны предоставляться им бесплатно.