«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке

Реклама или нет? Ещё раз маркировке рекламы в Интернете

Если у вас на сайте справочно-информационные сведения, новости без ссылок на конкретный товар, услугу или информация на платформе «Яндекс Дзен», в которой нет ссылок на конкретный сайт, где есть описание товара с ценами, то это не будут трактоваться рекламой, а значит маркировка не нужна. Но, нужно консультироваться со специалистами в каждом случае