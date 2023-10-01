«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке

Компании из США сохранили самое большое представительство в рейтинге Forbes. По сравнению с прошлым годом список обновился почти наполовину: из него выбыли 22 участника, которые приостановили или закрыли бизнес в стране. Рейтинг покинули Volkswagen Group, Renault, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics и другие. Появились новички — тайская CP Foods, инвестировавшая в сельское хозяйство, белорусский «Торговый дом БелАЗ», китайские производители бытовой техники и электроники — BBK Electronics и Haier.
Список возглавил французский Leroy Merlin, чья выручка в России по итогам 2022 года, по данным агентства INFOLine, составила 529,7 млрд руб. Сама компания не раскрывала финансовую отчетность. Компания работает в России более 18 лет. В аналогичном рейтинге за 2021 год Leroy Merlin заняла второе место.
На втором месте оказалась японская табачная компания JT Group (432,6 млрд руб.), следом идет американская Philip Morris International (399,9 млрд руб).
Замыкает тройку лидеров американская Philip Morris International с выручкой в 399,9 миллиарда рублей.
Топ-10 рейтинга крупнейших иностранных компаний в РФ по выручке:
«Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франция, DIY-ритейлер);
JT Group — 432,6 млрд руб. (Япония, табачная промышленность);
Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность);
PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, пищевая промышленность);
Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франция, торговля);
VEON («Вымпелком») — 286,4 млрд руб. (Нидерланды, телекоммуникации);
Metro AG — 223,6 млрд руб. (Германия, торговля);
Mars — 201,4 млрд руб. (США, пищевая промышленность);
Nestle — 195 млрд руб. (Швейцария, пищевая промышленность);
Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобили).
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