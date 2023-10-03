⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

Разобраться со всеми текущими вопросами и подготовиться к предстоящим изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка».
💰Цифровой рубль
🔎Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса. Уже 20 октября в 15:00 пройдет вебинар «Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса».
Спикер вебинар Дмитрий Кириллов, советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний расскажет:
Цифровой рубль — как это работает.
Этапы внедрения цифрового рубля.
Особенности расчетов цифровыми рублями.
Обязательные платежи цифровыми рублями.
Цифровой паспорт против бумажного - вместо или вместе?
Специфика использования цифрового паспорта.
Риски и преимущества использования цифрового паспорта.
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🔥Важно
🔐Переживаете, что ваш счет могут заблокировать по 115-ФЗ? Узнайте о всевозможных рисках в 2023-2024 году на вебинаре «Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах». Вебинар состоится 6 октября в 11:00.
Спикер вебинар Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:
Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
Какие документы банк может запросить.
Что делать, если банк приостановил операции по счету.
Как бизнесу не стать жертвой банков.
Причины блокировки по 115-ФЗ.
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💣ЕНП
👑На вебинаре«Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет» подробно обсудим, какие изменения нужно учесть для успешной сдачи отчетности. Вебинар пройдет 11 октября в 11:00.
Спикер вебинар Марина Климова, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов на вебинаре разберет:
Налоговое администрирование и налоговый контроль.
Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности.
Изменения в трудовом законодательстве.
Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов, оформление МЧД.
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