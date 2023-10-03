⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.

Разобраться со всеми текущими вопросами и подготовиться к предстоящим изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка».

💰Цифровой рубль

🔎Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса. Уже 20 октября в 15:00 пройдет вебинар «Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса».

Спикер вебинар Дмитрий Кириллов, советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний расскажет:

Цифровой рубль — как это работает. Этапы внедрения цифрового рубля. Особенности расчетов цифровыми рублями. Обязательные платежи цифровыми рублями. Цифровой паспорт против бумажного - вместо или вместе? Специфика использования цифрового паспорта. Риски и преимущества использования цифрового паспорта.

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🔥Важно

🔐Переживаете, что ваш счет могут заблокировать по 115-ФЗ? Узнайте о всевозможных рисках в 2023-2024 году на вебинаре «Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах». Вебинар состоится 6 октября в 11:00.

Спикер вебинар Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:

Порядок отнесения бизнеса к степени риска. Какие документы банк может запросить. Что делать, если банк приостановил операции по счету. Как бизнесу не стать жертвой банков. Причины блокировки по 115-ФЗ.

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💣ЕНП

👑На вебинаре«Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет» подробно обсудим, какие изменения нужно учесть для успешной сдачи отчетности. Вебинар пройдет 11 октября в 11:00.

Спикер вебинар Марина Климова, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов на вебинаре разберет:

Налоговое администрирование и налоговый контроль. Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности. Изменения в трудовом законодательстве. Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов, оформление МЧД.

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