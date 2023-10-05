❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.

Привычной нам всем справки о состоянии расчетов компании с бюджетом, также как и выписки, теперь нет. Их отменили письмо ФНС от 05.06.2023 № АБ-3-19/7414. Обязательная сверка в НК не предусмотрена. Проводить ее — ваше право, а не обязанность.

Какие документы можно получить от налоговиков

Чтобы проверить информацию ЕНС инспекторы ввели три новых документа: справка о сальдо ЕНС, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП и Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП👇

Какие документы сейчас выдают налоговики

Документ Что отражает Где искать форму запроса Когда дадут документ Справку о сальдо ЕНС Остаток на ЕНС. Если сальдо отрицательное, дадут расшифровку по задолженности В приказе ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086 5 рабочих дней Справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП 1. Сумму начисленного налога, пеней, штрафов и процентов. 2. Поступления на ЕНС и распределение сумм в счет уплаты налогов. 3. Сумму задолженности и переплаты В электронном виде письма ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7. Бумажный акт — письма ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879 3 рабочих дня — если подавали в эл. виде, 5 рабочих дней — если на бумаге

Как запросить и получить акт

Запросите в своей ИФНС акт сверки. Сделать это можно через личный кабинет компании, по ТКС или на бумаге. ФНС рекомендовала составлять его по форме из письма от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879.

По результатам сверки ИФНС оформляет акт сверки (если просили его), его должны вручить представителю налогоплательщика, направив по почте заказным письмом или через МФЦ (подп. 11 п. 1 ст. 32, п. 6 ст. 6.1 НК).

Если вы не согласны с актом

Если вы не согласны с данными в акте сверки, можно воспользоваться сервисом «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».

Налоговики обязаны рассмотреть разногласия по акту в течение 30 календарных дней после регистрации вашего обращения (п. 54 регламента, утв.приказом от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343).

Если налоговики откажутся исправлять ошибку, обжалуйте это в УФНС. Обязательно укажите в жалобе, что в сальдо ошибка и ваша организация категорически не согласна с суммой.