Суши весла, жидкая валюта по 600 рублей за литр. В России может подорожать водка

Крупнейшие российские алкогольные компании попросили Минфин поднять с 2024 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку.
Растущие акцизы, удорожание импортных материалов и логистики давят на бизнес крупнейших алкогольных компаний. Они просят Минфин поднять с 2024 года минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Представители рынка просят увеличить минимальные отпускные цены с 229 до 243 рублей, оптовые — с 238 до 253 рублей объемом 0,5 литра (плюс 7 процентов), сообщает «Коммерсант».
Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб до 243 руб, в оптовом звене — с 238 руб до 253 руб, в рознице — с 281 руб до 301 руб за бутылку 0,5 л.
В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что затраты на изготовление и оборот спиртного могут вырасти как минимум на 10%, и повышение нижней ценовой планки позволит избежать продажи ниже себестоимости и сокращения производства.
Некоторые компании ссылаются на то, что себестоимость их продукции выросла почти на 5% из-за падения курса рубля, а они вынуждены покупать этикетку за границей.
Эксперты уверены, что повышение цены не скажется на спросе. Преодоление психологически значимой отметки в 300 руб. за бутылку может оказаться заметным для части потребителей, но в конечном счете рынок адаптируется.
Мне кажется, что эксперты правы. Как думаете вы?
Комментарии10
Светлана Вейс
Идёт урок в школе. Учительница задаёт коварный вопрос:
— Что произойдет, если всёразрушающее ядро врежется в неразрушаемую стенку?
Вовочка тянет руку:
— Водка подорожает, Марья Ивановна!
— Это почему ещё?
— А у меня отец говорит: «У нас в России всегда так: сначала какая-нибудь непонятная фигня происходит, а потом водка дорожает».
Главный бухгалтер
апять???
где хоть находятся те производители, которые постоянно что-то просят, и, что самое удивительное, их просьбы в правительстве слышат, и даже все их просьбы внедряют в законы! ?
что это за производители такие? назовите хоть пару имён: страна должна знать своих героев!
Ну и... может быть через этих конкретных производителей можно было бы попросить действительно что-нибудь полезное!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga вот они!
Главный бухгалтер
а продать подороже без повышения минимальной стоимости никак не получается? Для этого обязательно нужно на кого-то кивнуть? дескать: а нам приказали! так?
и как только минимальная цена будет увеличена, они сразу начнут заказывать этикетки на своих типографиях?? А сегодня почему в свои типографии не хотят?? потому что минимальная цена водки 229 рублей?
не понятно....
ВикторияГлавный бухгалтер
Они ВЫНУЖДЕНЫ. "Обама или Байден (или оба) продолжает сс*ть в подъездах"
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да-да, людей вынуждают, им выкручивают руки, они не хотят, но деваться им некуда
ВикторияГлавный бухгалтер
Если серьезно, в РФ нет технологий, которые умеют наносить клеющий слой на самоклейку. Вот, реальность
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
о как, не знала, интересная информация
Главный бухгалтер
Мне кажется... мне кажется у нас нет экспертов ни в одной области!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
что-то вы сегодня не в духе. Осенняя хандра?