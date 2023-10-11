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Общество

Суши весла, жидкая валюта по 600 рублей за литр. В России может подорожать водка

Производители предложили поднять минимальную розничную цену на водку в 2024 году до 301 руб. за бутылку объемом 0,5 л в рознице. Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
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Суши весла, жидкая валюта по 600 рублей за литр. В России может подорожать водка

Крупнейшие российские алкогольные компании попросили Минфин поднять с 2024 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку.

Растущие акцизы, удорожание импортных материалов и логистики давят на бизнес крупнейших алкогольных компаний. Они просят Минфин поднять с 2024 года минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Представители рынка просят увеличить минимальные отпускные цены с 229 до 243 рублей, оптовые — с 238 до 253 рублей объемом 0,5 литра (плюс 7 процентов), сообщает «Коммерсант».

Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб до 243 руб, в оптовом звене — с 238 руб до 253 руб, в рознице — с 281 руб до 301 руб за бутылку 0,5 л.

В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что затраты на изготовление и оборот спиртного могут вырасти как минимум на 10%, и повышение нижней ценовой планки позволит избежать продажи ниже себестоимости и сокращения производства.

Некоторые компании ссылаются на то, что себестоимость их продукции выросла почти на 5% из-за падения курса рубля, а они вынуждены покупать этикетку за границей.

Эксперты уверены, что повышение цены не скажется на спросе. Преодоление психологически значимой отметки в 300 руб. за бутылку может оказаться заметным для части потребителей, но в конечном счете рынок адаптируется.

Мне кажется, что эксперты правы. Как думаете вы?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

95 подписчиков

Комментарии

10
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    40 минут назад

    Светлана Вейс

    Идёт урок в школе. Учительница задаёт коварный вопрос:

    — Что произойдет, если всёразрушающее ядро врежется в неразрушаемую стенку?

    Вовочка тянет руку:

    — Водка подорожает, Марья Ивановна!

    — Это почему ещё?

    — А у меня отец говорит: «У нас в России всегда так: сначала какая-нибудь непонятная фигня происходит, а потом водка дорожает».

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 34 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Производители предложили...

    апять???

    где хоть находятся те производители, которые постоянно что-то просят, и, что самое удивительное, их просьбы в правительстве слышат, и даже все их просьбы внедряют в законы! ?

    что это за производители такие? назовите хоть пару имён: страна должна знать своих героев!

    Ну и... может быть через этих конкретных производителей можно было бы попросить действительно что-нибудь полезное!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      31 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga вот они! 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 27 минут назад

    Главный бухгалтер

    затраты на изготовление и оборот спиртного могут вырасти как минимум на 10%, и повышение нижней ценовой планки позволит избежать продажи ниже себестоимости и сокращения производства.

    а продать подороже без повышения минимальной стоимости никак не получается? Для этого обязательно нужно на кого-то кивнуть? дескать: а нам приказали! так?

    Некоторые компании ссылаются на то, что себестоимость их продукции выросла почти на 5% из-за падения курса рубля, а они вынуждены покупать этикетку за границей.

    и как только минимальная цена будет увеличена, они сразу начнут заказывать этикетки на своих типографиях?? А сегодня почему в свои типографии не хотят?? потому что минимальная цена водки 229 рублей?

    не понятно....

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 22 минуты назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      они сразу начнут заказывать этикетки на своих типографиях

      Они ВЫНУЖДЕНЫ. "Обама или Байден (или оба) продолжает сс*ть в подъездах"

      • Логотип nlukina
        nlukina
        19 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        да-да, людей вынуждают,  им выкручивают руки, они не хотят,  но деваться им некуда 

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 17 минут назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Если серьезно, в РФ нет технологий, которые умеют наносить клеющий слой на самоклейку. Вот, реальность

          • Логотип nlukina
            nlukina
            12 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            о как,  не знала, интересная информация 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 26 минут назад

    Главный бухгалтер

    Мне кажется, что эксперты правы. Как думаете вы?

     Мне кажется... мне кажется у нас нет экспертов ни в одной области!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      23 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      что-то вы сегодня не в духе. Осенняя хандра? 

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