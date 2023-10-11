Производители предложили поднять минимальную розничную цену на водку в 2024 году до 301 руб. за бутылку объемом 0,5 л в рознице. Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!

Крупнейшие российские алкогольные компании попросили Минфин поднять с 2024 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку.

Растущие акцизы, удорожание импортных материалов и логистики давят на бизнес крупнейших алкогольных компаний. Они просят Минфин поднять с 2024 года минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Представители рынка просят увеличить минимальные отпускные цены с 229 до 243 рублей, оптовые — с 238 до 253 рублей объемом 0,5 литра (плюс 7 процентов), сообщает «Коммерсант».

Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб до 243 руб, в оптовом звене — с 238 руб до 253 руб, в рознице — с 281 руб до 301 руб за бутылку 0,5 л.

В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что затраты на изготовление и оборот спиртного могут вырасти как минимум на 10%, и повышение нижней ценовой планки позволит избежать продажи ниже себестоимости и сокращения производства.

Некоторые компании ссылаются на то, что себестоимость их продукции выросла почти на 5% из-за падения курса рубля, а они вынуждены покупать этикетку за границей.

Эксперты уверены, что повышение цены не скажется на спросе. Преодоление психологически значимой отметки в 300 руб. за бутылку может оказаться заметным для части потребителей, но в конечном счете рынок адаптируется.

Мне кажется, что эксперты правы. Как думаете вы?