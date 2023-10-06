🔥 Бухгалтеры ринулись осваивать финанализ. Зачем?

Руководитель пришел с заданием спрогнозировать кассовые разрывы и развитие компании, а вы не знаете как к этой задаче подступиться? А от таких ситуаций не застрахован даже прибыльный бизнес. Редакция «Клерка» подготовила материалы, которые помогут вам разобраться, с чего начать. Забирайте дополнительные материалы от экспертов🧰

Пришел конец месяца, и предпринимателю пора платить зарплату. Но банковский счет пуст — это и есть кассовый разрыв. Из-за чего он возникает? Как избежать кассового разрыва и как его устранить, если он уже возник?

💵Об этом и многом расскажут на вебинаре «Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике» обсудим, как разработать финансовую модель.⌛️ Вебинар пройдет 1 ноября в 11:00.

Спикер Елена Аверичева, управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов» на вебинаре разберет:

Финансовая модель: что это и зачем она нужна бизнесу. Виды финансовых моделей. Цель создания и для чего используем. Когда используем какую модель. Кому предоставляем. Какие показатели в финансовой модели обязательны. Пример простой финансовой модели. Выводы после ее построения и представление руководителю.

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❓Разберитесь на практических примерах с работой по ФСБУ Аренда и упростите расчет ставки дисконтирования с помощью работающей таблицы, которую сможете забрать себе. Подробно расскажем на вебинаре «Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации».⌛️ Вебинар пройдет 26 октября в 11:00.

Спикер вебинара Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России разберет:

В каких случаях ФСБУ 25/2018 можно не применять или невозможно применить. Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета. Как определить ставку дисконтирования. Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА. Как отразить в бухучете изменения условий договора. Как учесть переуступку прав по договору аренды/лизинга.

🎁Бонус от спикера: Таблица Excel вам для скачивания с расчетами и проводками у арендатора.

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🎄Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»! ❗️ Встретимся 14 декабря онлайн. ⌛️Начало в 9:30.

Спикеры вебинара:

Дмитрий Костальгин, у правляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Мария Ильяшенко , у правляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

🔥Расскажут все, что надо знать бухгалтеру для закрытия 2023 года и про изменения 2024 года:

Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024. Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год. Новые правила воинского учета. Налоговые схемы: белые, черные, серые. Все требования ФСБУ в отчетности. Учетная политика — 2024. Все декларации и формы за 2023 год и 1 квартал 2024 года. Защита при налоговых и трудовых проверках. Ответы на требования ИФНС.

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Разобраться со всеми текущими вопросами и подготовиться к предстоящим изменениям в законодательстве помогут вебинары от «Клерка». Выбирайте и записывайтесь!