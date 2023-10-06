🔥 Бухгалтеры ринулись осваивать финанализ. Зачем?

Пришел конец месяца, и предпринимателю пора платить зарплату. Но банковский счет пуст — это и есть кассовый разрыв. Из-за чего он возникает? Как избежать кассового разрыва и как его устранить, если он уже возник?
💵Об этом и многом расскажут на вебинаре «Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике» обсудим, как разработать финансовую модель.⌛️ Вебинар пройдет 1 ноября в 11:00.
Спикер Елена Аверичева, управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов» на вебинаре разберет:
Финансовая модель: что это и зачем она нужна бизнесу.
Виды финансовых моделей.
Цель создания и для чего используем.
Когда используем какую модель.
Кому предоставляем.
Какие показатели в финансовой модели обязательны.
Пример простой финансовой модели.
Выводы после ее построения и представление руководителю.
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❓Разберитесь на практических примерах с работой по ФСБУ Аренда и упростите расчет ставки дисконтирования с помощью работающей таблицы, которую сможете забрать себе. Подробно расскажем на вебинаре «Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации».⌛️ Вебинар пройдет 26 октября в 11:00.
Спикер вебинара Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России разберет:
В каких случаях ФСБУ 25/2018 можно не применять или невозможно применить.
Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.
Как определить ставку дисконтирования.
Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА.
Как отразить в бухучете изменения условий договора.
Как учесть переуступку прав по договору аренды/лизинга.
🎁Бонус от спикера: Таблица Excel вам для скачивания с расчетами и проводками у арендатора.
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🎄Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»! ❗️ Встретимся 14 декабря онлайн. ⌛️Начало в 9:30.
Спикеры вебинара:
Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.
Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Мария Ильяшенко, у
правляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России.
Елена Пономарева,
эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
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