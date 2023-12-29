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🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор

Новый год — это мандарины, гирлянды, подарки, вкусная еда и веселые гуляния. Это праздник, который мы проводим с семьей и забываем (хоть на время) про все заботы. Но, так было не всегда. Немого интересных фактов из истории Нового года.
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🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Коллеги, остались считанные дни до самого сказочного, светлого и долгожданного праздника. Пока мы не начали праздновать, давайте вспомним, откуда пошел этот праздник и как его отмечали раньше.

Когда у нас появился праздник

Празднование нового года 1 января началось при Петре 1. Указом от 20 декабря 1699 года Петр I ввел в стране новый юлианский календарь. Это означало, что впредь новый год начинался с 1 января, а не с 1 сентября, как было раньше. До указа Петра летоисчисление велось от Сотворения мира, после — от Рождества Христова. При Петре стали по-новому праздновать это время.

Елочный базар

Жителям «царствующего града» было велено в этот день поздравлять друг друга, благодарить Бога молебным пением и украшать дворы еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями. Даже «люди скудные» (бедняки) должны были хотя бы «по древцу или ветве на вороты или над храминою своей поставить». Хвойные украшения должны были стоять всю следующую неделю.

Мрачный праздник

Задолго до прорубания окна в Европу отношение к новому году и елкам было не таким радостным. И не только у нас.

Например, у кельтов, хантов, вотяков, удмуртов и многих других народов елям поклонялись и приносили им жертвы. Вечнозеленое — вечноживое дерево, связанное с миром духов, а духов надо задабривать. Задабривать в старину умели только одним способом — жертвоприношением. Ну, а как еще?

Общаются с миром духов

Конечно, сначала были человеческие жертвоприношения, но потом прадеды перешли на животных. Внутренности жертв развешивали на ветвях елей, а ствол обмазывали кровью. Красивое… Это были прообразы елочных современных игрушек. Слава всем богам, убийства ушли в прошлое, а вечнозеленое дерево стали украшать сладостями, фруктами и орехами.

Елочные игрушки

На Руси первые елочные игрушки делали из тряпок, соломы, цветных ленточек, а уже позднее из бумаги и фольги.

По некоторым сведениям, первые стеклянные елочные игрушки (стеклянные яблоки) появились в Саксонии в XVI веке. В конце XIX века кроме шаров были популярны игрушки из золотой проволоки, ватные и восковые куколки, бумажные и картонные изображения ангелочков.

Стеклодувы

Постепенно мода на нарядные елки распространилась среди состоятельных людей. А бедняки еще долгое время так и украшали зеленую красавицу лакомствами, лентами и самодельными игрушками.

Дедушка мороз и снегурочка

Дедушка Мороз — персонаж без которого невозможно представить себе новый год. Это добрый дедушка, который приносит всем радость и подарки. Но, это сейчас, а вот раньше все было не так весело.

В старину зима ассоциировалась со знаком планеты Сатурн (да-да, праздник Сатурналии был именно в честь этой планеты назван). А Сатурн управляет смертью. Уже почувствовали праздничный настрой? Жрецы одевались в бога Сатурна и ему приносили жертву. Кровожадные у нас были предки.

С тех жутких времен образ нашего Деда Мороза заметно подрихтовали. У него шуба, посох, появилась внучка, живет он в Великом Устюге, приносит подарки. Из жертв требует лишь хорошо учиться и быть послушным. Такой милый собирательный персонаж — смесь языческого божества+плюс святой Николай.

Дед Мороз

Перейдем к его спутнице. Снегурочка — русский сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница.

В русском фольклоре образ Снегурочки фигурирует как сделанная из снега девочка, которая ожила. У А.Н. Островского Снегурочка предстает как дочь Мороза и Весны.

Снегурочка

Официальной спутницей Деда Мороза Снегурочка становится только в СССР, в 30-е годы ХХ века. В 1937 году Дед Мороз и Снегурочка впервые появились вместе на празднике елки в Московском Доме Союзов — главной елки Советского Союза. И если у Островского Снегурочка была дочерью Деда Мороза, то теперь она стала его внучкой.

Аналогов нашей Снегурочки не существует, если не считать сомнительный образ супруги Санта-Клауса.

Миссис Клаус

Вот такой у нас получился предновогодний экскурс. Эта тема бесконечна. Например, можно было бы написать чем наш Дед Мороз отличается от Санты, какие новогодние блюда было принято ставить на праздничный стол в разные времена, а также, как встречали саму новогоднюю ночь в разное время. Много всего, но может быть кто-то из вас захочет написать нам в Трибуну интересный пост? Мы будем рады!

Уважаемые коллеги,поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть в новом году все ваши отчеты будут точными и своевременными, а налоговые проверки проходят гладко, а еще лучше — пусть их не будет. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в работе. Пусть сюрпризы, которые принесет 2024 будут исключительно приятными. Здоровья, счастья и улыбок! А еще желаю, чтобы при вашем безумном графике работы вы находили время на личную жизнь, на себя, на семью! Оставайтесь с нами на «Клерке», заводите свой блог в Трибуне! С наступающим!🌲🎅🏻

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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