❗️Инструкция для компаний: как встать на воинский учет с нуля

Подготовили для вас четкую инструкцию на основе опыта компаний, которые уже ведут воинский учет по новым правилам. Особое внимание уделили тому, что требуют от компаний военкоматы. Полный пакет образцов документов для постановки на учет!

Редакция «Клерка» подготовила вебинары, которые помогут вам разобраться с самыми сложными вопросами, например с воинским учетом.

💥Чтобы не получить штраф до 500 тысяч рублей, приходите на вебинар Эдиславы Красных, эксперта по воинскому учету Первой Экспертной Бухгалтерии, руководитель участка «Зарплата и кадры» Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний. ⌛️ Вебинар пройдет 9 ноября в 11:00.

На вебинаре спикер разберет:

что делать, если воинский учет в компании не вели или вели, но неправильно;

как определить, кто в компании военнообязанный;

кого лучше назначить ответственным за воинский учет;

какие документы запросить у сотрудников;

что делать с теми, у кого нет военного билета;

нужно ли вести учет на совместителей и работников по ГПХ;

как поставить компанию на воинский учет: с какими документами и куда обращаться;

что будет, если не поставить компанию на воинский учет или вести воинский учет неправильно.

Также разберем реальные кейсы и ваши вопросы:

Как вести учет по сотрудникам на удаленке? А если они живут за границей? Что делать, если сотруднику 60 лет, он уверяет, что уже снят с учета, но отметки в билете нет? Если компания встала на воинский учет в 90-х годах, но уже двадцать лет не отчитывалась, как узнать, есть ли о компании сведения в военкомате?

Бонус для всех участников: полный пакет образцов документов для постановки на учет и для сдачи отчетности по сотрудникам + готовый алгоритм по организации воинского учета с нуля.

Сейчас на вебинар действует акция всего 990 ₽ вместо 1950 ₽.

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🔥Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, разберитесь в основных положениях ФСБУ и составьте учетную политику на 2024 год на вебинаре «Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора». ⌛️ Вебинар пройдет 10 ноября в 11:00

Спикер вебинара Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг разберет:

Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год: что учесть. Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу. Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами. Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ. ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом. Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА. ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.

Сейчас на вебинар действует акция всего 1000 ₽ вместо 1951 ₽.

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Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на II Всероссийской Бухгалтерской Конференции «Клерка» в Москве! 5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году. Купить билет

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