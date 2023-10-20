❗️Инструкция для компаний: как встать на воинский учет с нуля

Редакция «Клерка» подготовила вебинары, которые помогут вам разобраться с самыми сложными вопросами, например с воинским учетом.
💥Чтобы не получить штраф до 500 тысяч рублей, приходите на вебинар Эдиславы Красных, эксперта по воинскому учету Первой Экспертной Бухгалтерии, руководитель участка «Зарплата и кадры» Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний. ⌛️ Вебинар пройдет 9 ноября в 11:00.
На вебинаре спикер разберет:
что делать, если воинский учет в компании не вели или вели, но неправильно;
как определить, кто в компании военнообязанный;
кого лучше назначить ответственным за воинский учет;
какие документы запросить у сотрудников;
что делать с теми, у кого нет военного билета;
нужно ли вести учет на совместителей и работников по ГПХ;
как поставить компанию на воинский учет: с какими документами и куда обращаться;
что будет, если не поставить компанию на воинский учет или вести воинский учет неправильно.
Также разберем реальные кейсы и ваши вопросы:
Как вести учет по сотрудникам на удаленке? А если они живут за границей?
Что делать, если сотруднику 60 лет, он уверяет, что уже снят с учета, но отметки в билете нет?
Если компания встала на воинский учет в 90-х годах, но уже двадцать лет не отчитывалась, как узнать, есть ли о компании сведения в военкомате?
Бонус для всех участников: полный пакет образцов документов для постановки на учет и для сдачи отчетности по сотрудникам + готовый алгоритм по организации воинского учета с нуля.
Сейчас на вебинар действует акция всего 990 ₽
вместо 1950 ₽.
🔥Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, разберитесь в основных положениях ФСБУ и составьте учетную политику на 2024 год на вебинаре «Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора». ⌛️ Вебинар пройдет 10 ноября в 11:00
Спикер вебинара Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг разберет:
Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год: что учесть.
Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.
Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами.
Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.
ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.
Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.
ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.
Сейчас на вебинар действует акция всего 1000 ₽
вместо 1951 ₽.
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