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Бухгалтеры

В чате ФНС бухгалтеры просят пощады и ругают ЕНС. Когда же это кончится?

В Телеграм-чате налоговой опять жарко. Бухгалтеры уже молят о пощаде и недоумевают, как сдавать годовую отчетность. Собрали самые горячие высказывания и острые проблемы.
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В чате ФНС бухгалтеры просят пощады и ругают ЕНС. Когда же это кончится?

В телеграм-канале ФНС бухгалтеры снова ругают ЕНС, разработчиков, Егорова и просят уже наконец что-то с этим бардаком сделать. Скоро годовая отчетность, а как ее сдавать, если творится такое?

Ох… нам тоже страшно

Кто вы и ваш *** ЕНС после этого?

Поддерживаем!

Следующее обращение к новости, о том, что с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия», на которой будут демонстрировать важнейшие достижений страны в различных отраслях экономики. ФНС тоже участвует. Достижения ФНС будут демонстрироваться на стенде Минфина. Интересно, какие именно достижения? И не боятся ли налоговики, что стенд закидают помидорами?

Первый вопрос с юмором

А вот интересная и крайне противоречивая картина из личного кабинета. С вами такого не было еще?

мы тоже не понимаем
Вот как так?

Хотите тоже обсудить и поругать наш «любимый» единый налоговый счет? Приходите на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Поговорим про все наши дела печальные и обсудим перспективы. Обсудим, как будем сдавать годовую отчетность, про воинский учет, про изменения в налоговом законодательстве в 2024 году и про работа по новым ФСБУ и налоговые схемы.

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Вчера в чате налоговиков опубликовали интересное письмо. Бухгалтеры пишут, что его получили многие. Вам приходило?

Что означают данные письма с ФНС? Они попадают в раздел «требования» и называются «информация о взаиморасчетах с бюджетом»

Даже извинились в конце
Наши мысли озвучили!

Как думаете, когда это безобразие закончится? Год уже все страдают!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

108 подписчиков

Комментарии

17
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    у кого похожие ситуации? 

    • Логотип Лидия Новожилова
      Лидия Новожилова 58 минут назад

      У меня. Перечислять все пенки даже не хочется, боюсь по объему будет больше чем "Война и мир"

      • Логотип nlukina
        nlukina
        57 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        ой(( сочувствую! А письма счастья из ФНС приходят?

        • Логотип Buh Lo
          Buh Lo
          54 минуты назад

          Светлана Вейс

          Мне уже два таких же пришло как на фото и тоже через требования. Я даже на понимаю на какие запросы эти ответы😂

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 58 минут назад

    Главный бухгалтер

    Как думаете, когда это безобразие закончится?

    "и теперь не всё готово: стрижка только начата!" (с)

    Сколько же всё-таки шедевров было в, казалось бы, простых советских мультфильмах для детей! 

    На самом деле - практически каждый мультик - это пророчество.  Раньше мы их просто смотрели, особо не задумываясь, теперь подросли - и все те же фразы ощущаем своей шкурой.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      55 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      согласна)может быть они уже там достригают?))image.png

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 57 минут назад

    И не боятся ли налоговики, что стенд закидают помидорами?

    Причем тухлыми

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 56 минут назад

    Как думаете, когда это безобразие закончится? Год уже все страдают!

    Пока существует ЕНС - никогда.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      54 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      думаете его когда-нибудь отменят?

      • Логотип VadimBA
        VadimBA 48 минут назад

        думаете его когда-нибудь отменят?

        ЕНС - это прямое следствие отрицательного отбора.

        Либо в стране должно произойти что-то кардинальное, либо когда экономику угробят окончательно.

        • Логотип nlukina
          nlukina
          47 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          хоспадя,  а у нас еще не кардинальное происходит?

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    33 минуты назад

    Светлана Вейс

    Я вчера словила себя на мысли, что не хочу заходить в ЛК ФНС и смотреть что там получилось после сдачи квартальной отчетности. Всё равно ничего не пойму, только настроение себе испорчу😥 Сегодня утром посмотрела, кроме сумм предстоящих платежей ни одной знакомой цифры... Переплата 2,3 млн., а ее не должно быть. Руки опускаются, но разбираться нужно. Смотрю НДФЛ - у меня с начала года начислено 52 млн., у них оборот 87 млн. Плачу НДФЛ один раз в месяц, при этом 68 операций на ЕНС, из них половина "иные документы". Какие иные документы, если мы сдаем только уведомления и декларации???

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