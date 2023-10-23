В чате ФНС бухгалтеры просят пощады и ругают ЕНС. Когда же это кончится?

В Телеграм-чате налоговой опять жарко. Бухгалтеры уже молят о пощаде и недоумевают, как сдавать годовую отчетность. Собрали самые горячие высказывания и острые проблемы.

В телеграм-канале ФНС бухгалтеры снова ругают ЕНС, разработчиков, Егорова и просят уже наконец что-то с этим бардаком сделать. Скоро годовая отчетность, а как ее сдавать, если творится такое?

Ох… нам тоже страшно

Кто вы и ваш *** ЕНС после этого?

Поддерживаем!

Следующее обращение к новости, о том, что с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия», на которой будут демонстрировать важнейшие достижений страны в различных отраслях экономики. ФНС тоже участвует. Достижения ФНС будут демонстрироваться на стенде Минфина. Интересно, какие именно достижения? И не боятся ли налоговики, что стенд закидают помидорами?

Первый вопрос с юмором

А вот интересная и крайне противоречивая картина из личного кабинета. С вами такого не было еще?

мы тоже не понимаем

Вот как так?

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Вчера в чате налоговиков опубликовали интересное письмо. Бухгалтеры пишут, что его получили многие. Вам приходило?

Что означают данные письма с ФНС? Они попадают в раздел «требования» и называются «информация о взаиморасчетах с бюджетом»

Даже извинились в конце

Наши мысли озвучили!

Как думаете, когда это безобразие закончится? Год уже все страдают!