В чате ФНС бухгалтеры просят пощады и ругают ЕНС. Когда же это кончится?

В телеграм-канале ФНС бухгалтеры снова ругают ЕНС, разработчиков, Егорова и просят уже наконец что-то с этим бардаком сделать. Скоро годовая отчетность, а как ее сдавать, если творится такое?
Кто вы и ваш *** ЕНС после этого?
Следующее обращение к новости, о том, что с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия», на которой будут демонстрировать важнейшие достижений страны в различных отраслях экономики. ФНС тоже участвует. Достижения ФНС будут демонстрироваться на стенде Минфина. Интересно, какие именно достижения? И не боятся ли налоговики, что стенд закидают помидорами?
А вот интересная и крайне противоречивая картина из личного кабинета. С вами такого не было еще?
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Вчера в чате налоговиков опубликовали интересное письмо. Бухгалтеры пишут, что его получили многие. Вам приходило?
Что означают данные письма с ФНС? Они попадают в раздел «требования» и называются «информация о взаиморасчетах с бюджетом»
Как думаете, когда это безобразие закончится? Год уже все страдают!
Комментарии17
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
у кого похожие ситуации?
У меня. Перечислять все пенки даже не хочется, боюсь по объему будет больше чем "Война и мир"
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ой(( сочувствую! А письма счастья из ФНС приходят?
Светлана Вейс
Мне уже два таких же пришло как на фото и тоже через требования. Я даже на понимаю на какие запросы эти ответы😂
Главный бухгалтер
"и теперь не всё готово: стрижка только начата!" (с)
Сколько же всё-таки шедевров было в, казалось бы, простых советских мультфильмах для детей!
На самом деле - практически каждый мультик - это пророчество. Раньше мы их просто смотрели, особо не задумываясь, теперь подросли - и все те же фразы ощущаем своей шкурой.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна)может быть они уже там достригают?))
Причем тухлыми
Пока существует ЕНС - никогда.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
думаете его когда-нибудь отменят?
ЕНС - это прямое следствие отрицательного отбора.
Либо в стране должно произойти что-то кардинальное, либо когда экономику угробят окончательно.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
хоспадя, а у нас еще не кардинальное происходит?
Светлана Вейс
Я вчера словила себя на мысли, что не хочу заходить в ЛК ФНС и смотреть что там получилось после сдачи квартальной отчетности. Всё равно ничего не пойму, только настроение себе испорчу😥 Сегодня утром посмотрела, кроме сумм предстоящих платежей ни одной знакомой цифры... Переплата 2,3 млн., а ее не должно быть. Руки опускаются, но разбираться нужно. Смотрю НДФЛ - у меня с начала года начислено 52 млн., у них оборот 87 млн. Плачу НДФЛ один раз в месяц, при этом 68 операций на ЕНС, из них половина "иные документы". Какие иные документы, если мы сдаем только уведомления и декларации???