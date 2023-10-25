На ВДНХ открылась выставка «Россия»: что посмотреть

Сегодня на ВДНХ открылась выставка «Россия», в которой принимают участие большие компании, регионы и различные структуры и организации страны. Впечатления: дорого/богато и толпы людей.

Побывала на открытие выставки. На самом деле, ехала в Москвариум на представление, но посмотрела в целом, что происходит сейчас на ВДНХ. Расскажу, что смогла посмотреть. Сразу разрушу интригу — к стенду ФНС не попала, помидорами не закидывала🍅

У главного входа на ВДНХ огромная карта России. Каждый регион вышит на лоскутке по специальным лекалам мастериц. Выглядит, как лоскутный пазл, красиво. Карта символизирует общность областей, республик и краев страны.

В 10 утра уже шла в толпе! Кругом люди, много людей, нет, просто трындец, как много людей. Давка, рамки, полиция на каждом углу.

В 11 часов самая большая очередь была возле павильона Сбера. Заявлено: в павильоне десять залов, в каждом из них — несколько зон, символизирующих определенный социальный аспект человеческой жизни: от безопасности до здоровья, от семьи до развлечений. Все интерактивное и интересное.

Попала в Атом

Павильон Атом

Экспозиция посвящена ядерной энергетике. Много интересных интерактивных макетов, которые рассказывают и показывают, как мирный атом помогает нам. Например, как с его помощью лечат некоторые формы рака или как работает ледокол. А еще есть прикольная модель реактора АЭС.

С сайта павильона

Стенд Минфина «Финансовые технологии на службе людям» открыл Антон Силуанов. Мне не удалось туда попасть, приеду в будний, когда не будет ВИПов и такой толпы.

С сайта Минфин

Все в сердечках

Моя новая аватарка))

На детской площадке Лукойла

Резюмируя: идти однозначно, но в будний день, когда не будет такой давки. В какой-то момент стало страшно, что задавят. Все очень красиво, но слишком людно. Обязательно приеду, все внимательно посмотрю, схожу к стенду ФНС, сделаю репортаж.