❗️Вам пришло требование из ФНС: как действовать

Каждая организация хотя бы раз, да получала от налоговиков письмо с требованием что-то пояснить, уплатить недостающие налоги или предоставить на проверку документы. Сейчас, из-за путаницы в ЛК с ЕНП, такие письма счастья получает каждый второй. Расскажем, что делать, если вам пришло требование.

Подготовиться к изменениям в законодательстве и налоговым требованиям помогут вебинары от «Клерка».

🔥Всегда ли нужно отвечать на требования от ФНС? А в течение какого срока нужно дать ответ? Если вы задаете подобные вопросы, вам наверняка нужна рабочая инструкция от от налогового юриста! Приглашаем вас на мастер-класс «Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста». ❗️Встретимся 10 ноября в 15:00.

Спикер вебинара Николай Визер,юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет. Разберет:

Всегда ли нужно отвечать на Требования. Сроки ответа на Требования. Уведомления о вызове в ИНФС. Идти или нет? Уведомление о «разрывах» и работе с «техническими компаниями». Требование о внесении корректировок. Требование вне рамок налоговых проверок. На что обращать внимание. Требования по выездным и камеральным налоговым проверкам. Устное общение с инспектором.

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ПБУ 18/02 содержит правила, как поступать с разницами в налоговом и бухгалтерском учете. Так как предприятие должно рассчитывать сумму налога на прибыль с точки зрения бухгалтерского учета, и с точки зрения налогового учета.

💣На вебинаре «ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учете»разберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02 ❗️Встретимся 21 ноября в 15:00.

Спикер вебинара Вера Сокуренко,к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России расскажет про:

Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета.

«Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в связи с изменениями налогового законодательства:.

Отложенные налоги по курсовым разницам.

Порядок учета временных разниц при изменении учетной политики.

Как учесть разницы в учете при исправлении ошибок прошлых лет.

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Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.

❗️Елена Пономарева провела уже десятки вебинаров, где подробно рассказала, как правильно вести воинский учет, чтобы не иметь проблем с законом. На основе опыта других компаний и комментариев от военкомата 29 ноября в 15:00 пройдет вебинар «Воинский учет: последние новости + образцы документов».

Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет про:

Новые правила воинского учета. Реестр воинского учета. Постановка организации на воинский учет Обязанности по ведению воинского учета в организации. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету. План мероприятий по воинскому учету организации. Приказ по воинскому учету. Информирование военкоматов. Новые штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета. Ответы на вопросы.

Купить вебинар можно по акционной цене! Всего за 999 вместо ₽ 4 999 ₽.

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➕ Получите образцы всех необходимых документов, которые понадобятся вам для ведения воинского учета. Вы сможете оставить их себе после вебинара.