Домашние заготовки — индикатор бедности населения в стране. А у вас как обстоят дела с консервацией?

Прочитала интересное, спешу поделиться с вами. По малообеспеченным россиянам сильнее всего бьет подорожание продуктов, которое мы сейчас все наблюдаем, а индикатор бедности населения в нашей стране — наличие домашних заготовок, то есть банок.

Президент «Ромира» Андрей Милехин, доктор социологических наук, профессор МГУ рассуждает в «Коммерсантъ» о способах экономии россиян на продуктах.

«К сожалению, вопрос бедности для России сегодня, как и 25 лет назад, остается актуальным. Почти для четверти наших граждан, живущих на грани бедности, любое увеличение цен на продукты питания и услуги ЖКХ непосредственно сказывается на уровне жизни», — пишет автор.

По его наблюдению эта группа россиян при росте цен на еду не только корректирует, но и сокращает потребление. Еще более 60% россиян в таком случае экономят за счет отказа от части «дополнительных» продуктов, перехода на более дешевые бренды, сокращения частоты покупок. И только менее 10% соотечественников не прибегают к оптимизации расходов на продукты и товары повседневного спроса.

Также автор назвал любопытный индикатор бедности населения в нашей стране — наличие домашних заготовок.

«Хорошим индикатором оценки потребителями своего благополучия может служить такой специфический российский способ экономии, как домашние заготовки», — сообщил Милехин.

Доля россиян, которые говорили, что делают домашние заготовки в целях экономии на продуктах, снижалась с середины 2000-х годов до 2020 года, сократившись примерно с 70% до 33%. А теперь, по мнению автора, эти показатели снова стали расти и уже превысили 40%.

Не замечала среди своих родственников и знакомых такой тенденции. А по логике Милехина к любителям консервации должны сейчас должны были присоединиться новые адепты, которые раньше банки не крутили.

А вы делаете собственные заготовки на зиму? Если да, делаете это в целях экономии или потому что адепты «закруток»? Что чаще всего консервируете?