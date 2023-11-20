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Общество

Домашние заготовки — индикатор бедности населения в стране. А у вас как обстоят дела с консервацией?

Прочитала интересное, спешу поделиться с вами. По малообеспеченным россиянам сильнее всего бьет подорожание продуктов, которое мы сейчас все наблюдаем, а индикатор бедности населения в нашей стране — наличие домашних заготовок, то есть банок.
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Домашние заготовки — индикатор бедности населения в стране. А у вас как обстоят дела с консервацией?
Изображение создано с помощью ChatGPT Turbo

Президент «Ромира» Андрей Милехин, доктор социологических наук, профессор МГУ рассуждает в «Коммерсантъ» о способах экономии россиян на продуктах.

«К сожалению, вопрос бедности для России сегодня, как и 25 лет назад, остается актуальным. Почти для четверти наших граждан, живущих на грани бедности, любое увеличение цен на продукты питания и услуги ЖКХ непосредственно сказывается на уровне жизни», — пишет автор.

По его наблюдению эта группа россиян при росте цен на еду не только корректирует, но и сокращает потребление. Еще более 60% россиян в таком случае экономят за счет отказа от части «дополнительных» продуктов, перехода на более дешевые бренды, сокращения частоты покупок. И только менее 10% соотечественников не прибегают к оптимизации расходов на продукты и товары повседневного спроса.

Также автор назвал любопытный индикатор бедности населения в нашей стране — наличие домашних заготовок.

«Хорошим индикатором оценки потребителями своего благополучия может служить такой специфический российский способ экономии, как домашние заготовки», — сообщил Милехин.

Доля россиян, которые говорили, что делают домашние заготовки в целях экономии на продуктах, снижалась с середины 2000-х годов до 2020 года, сократившись примерно с 70% до 33%. А теперь, по мнению автора, эти показатели снова стали расти и уже превысили 40%.

Не замечала среди своих родственников и знакомых такой тенденции. А по логике Милехина к любителям консервации должны сейчас должны были присоединиться новые адепты, которые раньше банки не крутили.

А вы делаете собственные заготовки на зиму? Если да, делаете это в целях экономии или потому что адепты «закруток»? Что чаще всего консервируете?

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Комментарии

35
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    пойду банку открою🥒🍅 Навеяло

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав Савушкин

      «Хорошим индикатором оценки потребителями своего благополучия может служить такой специфический российский способ экономии, как домашние заготовки», — сообщил Милехин.

      Икоркой баклажанной🍆заморской чуть не поперхнулся от такой логики😀

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        вот-вот! Я тоже в недоумение сижу,  огурцом из банки похрустываю 

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          58 минут назад

          Владислав Савушкин

          Исходя из некоторых недельных обсуждений на просторах нашего сообщества, можно сделать вывод, что у "высокосидящих и далеко думающих" людей завязался какой-то челендж😀

          Кто круче отчебучит😁

          • Логотип nlukina
            nlukina
            55 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            очень похоже. То образование не надо,  то заготовки - показатель бедности... Еще пусть про дачу что-нибудь скажут

    • Логотип Tatiana_Ratnikova
      Tatiana_Ratnikova 43 минуты назад

      Татьяна Ратникова

      Тут не только банку открыть надо, тут разная стеклотара подойдет

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 54 минуты назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Видимо я адепт. Мы выращиваем овощи, фрукты и ягоды, поэтому есть закрутки. Некоторым закруткам много лет (стоит стогодышенее варенье яблочное и еще какое-то никто не помнит какое) и надо бы выкинуть давно, но руки не доходят ))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      52 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а если бы не было своего сада крутили бы банки?

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 49 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Да, я над этим думала.

        Клубничное, вишневое, малиновное и ежевичное варенье, да. Томатные соусы, маринованные огурцы и цветную капусту, конечно, да. Все остальное, нет

        • Логотип FA
          FA 47 минут назад

          Евгений

          Блин, а вы точно бухгалтер? )) где вы время то берете?

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 46 минут назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            у меня есть выходные, немного ))

        • Логотип nlukina
          nlukina
          46 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          Все остальное? А что-то еще есть?😮

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 43 минуты назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            У нас растет еще слива, алыча, яблони, груши, айва, виноград, абрикос, персик. Из этого раньше делали соки и компоты. Теперь, нет. С овощами тоже самое, раньше делали каки-то салаты, еще черт знает что, теперь сколько съели за прошлый год, столько и повторяем

            • Логотип nlukina
              nlukina
              38 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              это у вас участок огромный выходит,  когда за ним ухаживать?😬 А излишки куда?

              • Логотип VikaV2193
                VikaV2193 33 минуты назад

                ВикторияГлавный бухгалтер

                Мужчины, занимаются. Излишки отец продает и раздает

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      52 минуты назад

      Владислав Савушкин

      надо бы выкинуть давно, но руки не доходят ))

      Потому что своими руками сделано😉 Жалко😏

  • Логотип FA
    FA 51 минуту назад

    Евгений

    Это скорее хобби. Тем более, что овощи с дачи часто даже дороже, чем из супермаркета. Просто никто не считает себестоимость своей картохи. А она там золотая )

    • Логотип IriEro
      IriEro 49 минут назад

      Ирина

      Да, это факт.

    • Логотип Tatiana_Ratnikova
      Tatiana_Ratnikova 48 минут назад

      Татьяна Ратникова

      Она там съедобная

      • Логотип FA
        FA 46 минут назад

        Евгений

        Это очень спорно. Своя как правило ХЗ какого сорта и ХЗ в каких условиях. А в супермаркете - на подбор.

        • Логотип Lekabuh
          Lekabuh 43 минуты назад

          ОльгаГлавный бухгалтер

          Это в каком супермаркете картоху на подбор продают? В Елисеевском что ли?

          • Логотип nlukina
            nlukina
            37 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            во вкусвилл нормальная картошка,  в Глобусе тоже покупаю 

        • Логотип Tatiana_Ratnikova
          Tatiana_Ratnikova 37 минут назад

          Татьяна Ратникова

          Ну ХЗ - это не к нам, у нас все сортовое, красивое, по срокам созревания и хранения. А в супермаркете такая, что борщ даже странный на вкус получается.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      47 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Точно! Я как-то маму убеждала, что если посчитать,  то ее кабачок золотой: бензин, удобрения, полив/электричество, всякие кротопуки и прочая защита растений.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      40 минут назад

      Владислав Савушкин

      Скорее всего самовыращенное дешевле, хотя и не точно😉

      Но помимо денег, определяющих цену, есть еще один немаловажный фактор.

      Время⏳

      Зашел в магазин после работы, купил картошку, приготовил ужин.

      Скорее всего ужин выйдет дороже, чем из своей огородной.

      Но...без всяких тяпок, прополок, жуков коларадских...будь они неладны😀

      Кстати, кому в детстве рассказывали про то, что этих жуков нам американцы завезли🙈🙉🙊

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 39 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        что этих жуков нам американцы завезли

        и картошку они же ))

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          38 минут назад

          Владислав Савушкин

          В комплекте шли...понятно😀

      • Логотип nlukina
        nlukina
        36 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        про жуковку любой пионер знает,  что американцы завезли😂

      • Логотип Tatiana_Ratnikova
        Tatiana_Ratnikova 35 минут назад

        Татьяна Ратникова

        Тяпки и прополки от фигуры очень помогают. Килограммов 6 за лето закапываешь.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          33 минуты назад

          Владислав Савушкин

          Сезонный фитнес😉

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 44 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Читала ранее, что людям выделили дачные 6 соток, потому что государство не могло обеспечить всех продуктами и решили, что человек сам себя прокормит.

  • Логотип nlukina
    nlukina
    26 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Жаль, что на участке нельзя кур разводить.  Вот это была бы тема! 

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