Домашние заготовки — индикатор бедности населения в стране. А у вас как обстоят дела с консервацией?

Президент «Ромира» Андрей Милехин, доктор социологических наук, профессор МГУ рассуждает в «Коммерсантъ» о способах экономии россиян на продуктах.
«К сожалению, вопрос бедности для России сегодня, как и 25 лет назад, остается актуальным. Почти для четверти наших граждан, живущих на грани бедности, любое увеличение цен на продукты питания и услуги ЖКХ непосредственно сказывается на уровне жизни», — пишет автор.
По его наблюдению эта группа россиян при росте цен на еду не только корректирует, но и сокращает потребление. Еще более 60% россиян в таком случае экономят за счет отказа от части «дополнительных» продуктов, перехода на более дешевые бренды, сокращения частоты покупок. И только менее 10% соотечественников не прибегают к оптимизации расходов на продукты и товары повседневного спроса.
Также автор назвал любопытный индикатор бедности населения в нашей стране — наличие домашних заготовок.
«Хорошим индикатором оценки потребителями своего благополучия может служить такой специфический российский способ экономии, как домашние заготовки», — сообщил Милехин.
Доля россиян, которые говорили, что делают домашние заготовки в целях экономии на продуктах, снижалась с середины 2000-х годов до 2020 года, сократившись примерно с 70% до 33%. А теперь, по мнению автора, эти показатели снова стали расти и уже превысили 40%.
Не замечала среди своих родственников и знакомых такой тенденции. А по логике Милехина к любителям консервации должны сейчас должны были присоединиться новые адепты, которые раньше банки не крутили.
А вы делаете собственные заготовки на зиму? Если да, делаете это в целях экономии или потому что адепты «закруток»? Что чаще всего консервируете?
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Комментарии35
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
пойду банку открою🥒🍅 Навеяло
Владислав Савушкин
Икоркой баклажанной🍆заморской чуть не поперхнулся от такой логики😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот-вот! Я тоже в недоумение сижу, огурцом из банки похрустываю
Владислав Савушкин
Исходя из некоторых недельных обсуждений на просторах нашего сообщества, можно сделать вывод, что у "высокосидящих и далеко думающих" людей завязался какой-то челендж😀
Кто круче отчебучит😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
очень похоже. То образование не надо, то заготовки - показатель бедности... Еще пусть про дачу что-нибудь скажут
Татьяна Ратникова
Тут не только банку открыть надо, тут разная стеклотара подойдет
ВикторияГлавный бухгалтер
Видимо я адепт. Мы выращиваем овощи, фрукты и ягоды, поэтому есть закрутки. Некоторым закруткам много лет (стоит стогодышенее варенье яблочное и еще какое-то никто не помнит какое) и надо бы выкинуть давно, но руки не доходят ))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а если бы не было своего сада крутили бы банки?
ВикторияГлавный бухгалтер
Да, я над этим думала.
Клубничное, вишневое, малиновное и ежевичное варенье, да. Томатные соусы, маринованные огурцы и цветную капусту, конечно, да. Все остальное, нет
Евгений
Блин, а вы точно бухгалтер? )) где вы время то берете?
ВикторияГлавный бухгалтер
у меня есть выходные, немного ))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Все остальное? А что-то еще есть?😮
ВикторияГлавный бухгалтер
У нас растет еще слива, алыча, яблони, груши, айва, виноград, абрикос, персик. Из этого раньше делали соки и компоты. Теперь, нет. С овощами тоже самое, раньше делали каки-то салаты, еще черт знает что, теперь сколько съели за прошлый год, столько и повторяем
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это у вас участок огромный выходит, когда за ним ухаживать?😬 А излишки куда?
ВикторияГлавный бухгалтер
Мужчины, занимаются. Излишки отец продает и раздает
Владислав Савушкин
Потому что своими руками сделано😉 Жалко😏
Евгений
Это скорее хобби. Тем более, что овощи с дачи часто даже дороже, чем из супермаркета. Просто никто не считает себестоимость своей картохи. А она там золотая )
Ирина
Да, это факт.
Татьяна Ратникова
Она там съедобная
Евгений
Это очень спорно. Своя как правило ХЗ какого сорта и ХЗ в каких условиях. А в супермаркете - на подбор.
ОльгаГлавный бухгалтер
Это в каком супермаркете картоху на подбор продают? В Елисеевском что ли?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
во вкусвилл нормальная картошка, в Глобусе тоже покупаю
Татьяна Ратникова
Ну ХЗ - это не к нам, у нас все сортовое, красивое, по срокам созревания и хранения. А в супермаркете такая, что борщ даже странный на вкус получается.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Точно! Я как-то маму убеждала, что если посчитать, то ее кабачок золотой: бензин, удобрения, полив/электричество, всякие кротопуки и прочая защита растений.
Владислав Савушкин
Скорее всего самовыращенное дешевле, хотя и не точно😉
Но помимо денег, определяющих цену, есть еще один немаловажный фактор.
Время⏳
Зашел в магазин после работы, купил картошку, приготовил ужин.
Скорее всего ужин выйдет дороже, чем из своей огородной.
Но...без всяких тяпок, прополок, жуков коларадских...будь они неладны😀
Кстати, кому в детстве рассказывали про то, что этих жуков нам американцы завезли🙈🙉🙊
ВикторияГлавный бухгалтер
и картошку они же ))
Владислав Савушкин
В комплекте шли...понятно😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
про жуковку любой пионер знает, что американцы завезли😂
Татьяна Ратникова
Тяпки и прополки от фигуры очень помогают. Килограммов 6 за лето закапываешь.
Владислав Савушкин
Сезонный фитнес😉
Главный бухгалтер
Читала ранее, что людям выделили дачные 6 соток, потому что государство не могло обеспечить всех продуктами и решили, что человек сам себя прокормит.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Жаль, что на участке нельзя кур разводить. Вот это была бы тема!